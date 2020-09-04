Как прокачать бизнес с помощью сервисов ОФД

В прошлом году завершился переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД в рамках закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Пришедшие вместе с нововведениями технологии стали драйвером изменений в работе розничной торговли и услуг. В первую очередь, в малом и среднем бизнесе. Рассказываем, как грамотно пользоваться новыми сервисами.

Управляем бизнесом со смартфона

Сегодня можно вести дела, и в том числе удаленно управлять своим бизнесом, из любой точки мира — для этого нужен всего лишь интернет и, к примеру, смартфон. В личном кабинете или мобильном приложении «Платформа ОФД» предпринимателю доступна вся бизнес-аналитика: количество чеков, средний размер покупки, соотношение наличной и безналичных форм оплат. Работающие кассы отображаются на карте. Клиент ОФД имеет возможность найти и проверить конкретный чек, отправить его через email или мессенджер. Аналитические инструменты и графики помогут владельцу или менеджеру оперативно принимать решения в управлении торговлей и увеличении прибыльности

В смартфоне будет и чат с техподдержкой, сотрудники которой оперативно ответят на все интересующие вопросы. Приложение «Платформа ОФД» доступно как для устройств с операционной системой iOS, так и Android.

Переходим на ЭДО и экономим расходники

Бумажная бухгалтерская волокита в текущих реалиях становится откровенным анахронизмом и постепенно уходит благодаря электронному документообороту. На сегодняшний день электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью (КЭП), имеет такую же юридическую силу, что и обычный бумажный документ с печатями — отпадает необходимость отправки документов обычной почтой или курьером.

Если использовать сервис «Платформа ЭДО», можно мгновенно отправлять клиентам и партнерам электронные документы различных форматов: акты выполненных работ и оказанных услуг, соглашения, приказы, универсальный передаточный/корректировочный документы, уведомления, накладные, счета-фактуры, договоры и другие документы.

При этом сервис дает своим пользователям гибкие, а главное — доступные тарифы на отправку документов. Присутствует и важная особенность ЭДО — возможность «роуминга» с другими операторами электронного документооборота, чтобы обмениваться электронными документами с теми контрагентами, которые не подключены к «Платформе ЭДО».

Интерфейс прост и интуитивно понятен, чтобы разобраться с первого раза. Все входящие документы, разумеется, бесплатны. А также присутствует актуальная для магазинов интеграция с системой маркировки товаров Честный ЗНАК.

Общение с госорганами переводится в онлайн

Государство в последние годы сделало много для того, чтобы перевести работу с организациями в онлайн-формат. Теперь бизнес имеет возможность сдать отчетность в такие органы как ФНС, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и ряд других структур — через интернет.

Благодаря сервису «Платформа Госотчет» больше нет необходимости обивать пороги чиновников — все необходимые документы можно отправлять в любое время, в любой день недели. Важно отметить, государство почти не оставляет выбора крупным налогоплательщикам и страхователям со штатом более 25 сотрудников — сегодня для них попросту закрыта возможность отправки бумажных деклараций по НДС и отчетов в ФНС.

В то же время, малым и средним предприятиям сервис электронной отчетности от «Платформы ОФД» поможет максимально сократить время на подготовку и отправку отчетных документов, а также отслеживать их статус. Программа сама проверит отчет на ошибки, чтобы снять потенциальные риски и вопросы со стороны контролирующих органов.

Система обеспечивает надежную защиту передаваемых данных и исключает возможность доступа к ним со стороны третьих лиц. Тарифы — простые и доступные. Лицензия для сдачи отчетов в ФНС стоит всего 500 руб в год.

Маркировка товаров: выбираем комплексное решение

Обязательная маркировка товаров стала трендом, который меняет рынок розничной торговли. С лета 2020 года маркировке подлежат табачная продукция, обувь, лекарственные препараты. С 1 октября 2020 года обязательной маркировке будут подлежать фотоаппараты, духи, с 2021 года — одежда, автошины.

Каждый товар, таким образом, получит уникальный код, в котором зашифрована вся информация: название, место, точное время производства, срок годности и так далее.

Все эти сведения о продукции должны вноситься участниками рынка в национальную систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Мобильное приложение с аналогичным названием позволит потребителю убедиться, что он приобретает качественный продукт, а не контрафакт.

Нововведение касается всей цепочки «жизни» товара: от производства до продажи в торговой точке. Магазинам необходимо передавать оператору системы маркировки (ЦРПТ) кассовые чеки с содержанием кода маркировки, а также обмениваться документами с поставщиками товаров — посредством ЭДО. Конечно, нужно еще и регистрироваться в системе Честный ЗНАК, и при необходимости, заказывать коды, следить за их оборотом.

Комплексно эти вопросы снимает сервис «Учет марок», который доступен прямо в личном кабинете «Платформы ОФД». Есть также лайт-версия решения — для тех, кто хочет просто передавать чеки в систему ЦРПТ, обмениваться с поставщиками по ЭДО и следить за корректностью работы с системой Честный ЗНАК.

По разным оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет к обязательной маркировке «принудят» и ряд других товаров широкого потребления, поэтому важно заранее выбирать надежного партнера, с перспективой развития необходимых сервисов.