Время и деньги: забываем о походах в налоговую

Государство планомерно стимулирует бизнес переходить на электронную отчетность.

Согласно российскому законодательству, крупные российские компании уже не могут подавать отчеты в ФНС на бумажных носителях — документы должны уходить через интернет. Речь идет об организациях, в штате которых 100 и более сотрудников.

Тем временем, многие организации уже оценили преимущества сервиса электронной отчетности — это существенная экономия времени и административных издержек. Зачастую подача документов через интернет экономит время даже не в разы — в десятки раз. Сегодня к такому способу подачи документов в госорганы все больше переходят представители малого и среднего бизнеса.

«Раньше я относился к электронным отчетам и документам с большим скепсисом. Да и сталкивался с этим только однажды, когда запросил выписку по счету для посольства при получении визы. Тогда банк выслал мне на e-mail электронную копию справки и движении средств по счету, заверив, что она имеет такую же юридическую силу. Однако сотрудница визового центра отказалась принимать распечатку, заявив, что нужна выписка именно с «мокрой» печатью. Пришлось лично ехать в отделение банка, тратить время. После этого я начал считать, что привычные бумажные документы все же надежнее. Но избавиться от предрассудков мне помог последний визит в налоговую — я приехал сдать отчетность спустя полчаса после открытия, рассчитывая управиться до обеда. Тем не менее, взяв талончик электронной очереди, провел в душном помещении почти четыре часа — талоны с моей буквой почему-то двигались крайне медленно. И таких, как я, в очереди было человек десять-двенадцать», - рассказывает 50-летний подмосковный предприниматель Александр Крикунов.

По словам мужчины, после этого он решил попробовать отправить все документы через интернет, с чем ему помог сын-студент.

«Вся процедура заняла у нас минут 20, при этом все оказалось настолько просто, что в будущем буду сдавать документы уже самостоятельно», - заключил бизнесмен.

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Сроки сдачи отчетности для разных СНО Правила и требования Штрафы и ответственность Как упростить процесс и сдавать отчетность в электронном виде Основные функции электронной отчетности Как работать в сервисе «Платформа Госотчёт» Отмена ЕНВД. Как выбрать новую СНО. Советы от экспертов Специальное предложение на сервис «Платформа Госотчёт» для участников вебинара!

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