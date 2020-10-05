Вспышка слева: как изменится рынок фототехники с 1 октября?

Цифровая маркировка стала обязательной для фотокамер и фотовспышек с 1 октября 2020 года. Что это означает для розничного бизнеса. Как работать дальше.

О сроках

Фототовары вошли в перечень маркируемых товаров согласно Распоряжению Правительства от 28 апреля 2018 г. № 792-р.

Участники оборота должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак» до 29 февраля 2020 года. С 1 октября уже официально стартовали: ввод в оборот, оборот и вывод из оборота (продажа) фототоваров, подлежащих обязательной маркировке. Теперь, с октября — нанесение маркировки на продукцию обязательно. Но есть еще одна дата «отсечки»: до 1 декабря необходимо промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября.

Что нужно для продажи

Участники оборота фототехники обязаны начать пользоваться электронным документооборотом (ЭДО). Для реализации фотоаппаратов и фотовспышек в розницу магазин должен подтвердить, что осуществил приемку маркированного товара от поставщика — посредством обмена УПД (универсального передаточного документа) через ЭДО. В свою очередь, система ЭДО позволяет подавать сведения по обороту маркированной продукции в систему «Честный знак».

Торговая точка должна быть оборудована двумерным (2D) сканером штрих-кода для считывания кода DataMatrix, а онлайн-касса (ККТ) настроена на выдачу чека с реквизитами маркированного товара. Также ККТ должна записывать реквизит «Код товара» в фискальный накопитель, передавать этот код товара в электронной версии чека и печатать признак продажи маркированного товара на бумажном чеке. И при продаже фототехники информация уходит в ОФД, где далее направляется в систему «Честный знак».

Для проверки корректности передачи кодов маркировки в ЦРПТ (оператору системы маркировки) и аналитической обработки переданной информации — можно воспользоваться сервисами от ОФД.

Какие именно товары подлежат маркировке?

Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и прочие микроносители (код 26.70.12 ОКПД 2);

Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры (код 26.70.14 ОКПД 2);

Фотовспышки (код 26.70.17.110 ОКПД 2);

Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа «кубик» и аналогичные изделия (код 27.40.31 ОКПД 2);

Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки (код 9006 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0 — части и принадлежности для фотокамер и прочие.

Стоит отметить, что те же цифровые фотокамеры по формальным признакам могут избежать маркировки, так как данные устройства записывают изображения в виде электронных цифровых данных и относятся к группе товарной номенклатуры 8525 80 — телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры.

Означает ли это, что цифровые «зеркалки», по крайней мере, пока — не будут маркироваться? Этот и другие вопросы будут рассматриваться в ходе вебинара «Маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек», который пройдет во вторник, 6 октября, в 10.00 мск. Организаторы — ЦРПТ и «Платформа ОФД».

В ходе мероприятия рассмотрят:

Этапы подключения к системе маркировки: пошаговая инструкция

Требования к участникам оборота

Штрафы и ответственность за нарушение

Как устроен весь процесс от приемки до выбытия

Как осуществить маркировку остатков

Инструменты для упрощения работы с маркированными товарами

Особенности обмена документами через электронный документооборот (ЭДО)

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