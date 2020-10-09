Цифровой «шиномонтаж». Готовим бизнес к маркировке шин

В ноябре в России вступят в силу новые нормы оборота автомобильных шин зарубежного и отечественного производства, связанные с цифровой маркировкой. Правила несколько отличаются для производителей, импортеров, оптовиков и розничных магазинов. Рассмотрим, в чем разница.
Производителям
С 1 ноября 2020 года вводится запрет на производство, ввод в оборот и реализацию немаркированных шин, а также у предпринимателей появляется обязательство по передаче данных в систему «Честный знак» в отношении всех действий с маркированными шинами. При этом производителям оставили право бессрочно хранить и использовать немаркированные шины собственного производства.
Импортерам
Аналогично, с 1 ноября 2020 года действует запрет на ввод в оборот и реализацию немаркированных шин. Импортеры могут до 15 декабря 2020 года ввезти на территорию РФ немаркированные шины, произведенные до 1 ноября. Однако с 1 марта 2021 года вводится запрет на хранение немаркированных шин.
Оптовикам
Для оптовиков так же, при получении маркированных шин, наступает обязанность по передаче в систему информации о приобретении и выводе из оборота данной продукции. Но важно знать, что с 15 декабря вводится запрет на приобретение и реализацию немаркированных шин, а с 1 марта 2021 года — запрет на хранение немаркированной продукции, и появляется обязанность по передаче в систему «Честный знак» информации об обороте шин.
Розничным магазинам
1 ноября: магазины обязаны передавать в систему «Честный знак» сведения при розничной реализации маркированных шин, при сохранении права реализовывать и хранить немаркированные шины.
15 декабря: запрет приобретения и реализации немаркированных шин, сохраняется право хранения такой продукции.
1 марта 2021 года: запрет хранения немаркированных шин и введение обязанности по передаче в систему «Честный знак» информации об обороте шин.
Какие шины подлежат маркировке?
Обязательной маркировке подлежат (касается новой продукции):
- Шины и покрышки для легковых автомобилей
- Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадроциклов
- Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
- Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие
- Шины резиновые сплошные или полупневматические
При это не нужно маркировать велосипедные и авиационные шины, а также резиновые камеры, ободные ленты и взаимозаменяемые протекторы. Кроме того, не нуждаются в маркировке восстановленные и Б/У шины — для них правила остаются прежними.
Как подготовиться к продаже маркированных шин?
Во вторник, 13 октября, в 10:00 МСК состоится совместный вебинар
Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и «Платформы ОФД» на тему «Маркировка шин и покрышек».
В ходе мероприятия дадут ответы на вопросы:
- Этапы подключения к системе маркировки: пошаговая инструкция
- Требования к участникам оборота
- Штрафы и ответственность за нарушение
- Как устроен весь процесс от приемки до выбытия
- Как осуществить маркировку остатков
- Инструменты для упрощения работы с маркированными товарами
- Особенности обмена документами через электронный документооборот (ЭДО)
Спикерами вебинара выступят Андрей Ананьев, эксперт по маркировке и ЭДО из «Платформы ОФД» и Сергей Григорьев, руководитель проекта из ЦРПТ
Регистрация на мероприятие — здесь