Маркировка. Больше ответов на сложные вопросы

Отвечаем на популярные вопросы по работе с маркированными товарами и системой Честный ЗНАК.

13 октября 2020 года Президент России Владимир Путин поручил правительству начать эксперимент по маркировке бутилированной воды, пива и слабоалкогольных напитков. Эксперимент должен завершиться к 1 апреля 2021 года.

Правила маркировки уже действуют в отношении таких категорий товаров, как парфюмерия, обувь, табачная продукция, лекарства. Однако у многих участников рынка все еще остаются вопросы. Часть из них были разобраны в ходе вебинаров, проведенных «Платформой ОФД» совместно с ЦРПТ. Приводим список популярных вопросов и ответов, — по разным категориям товаров.

Обувь

— Можно ли в торговой точке продавать обувь через ОСН, а остальной товар через ЕНВД?

— Представители ФНС сообщали, что такая схема возможна: то есть, подлежащие маркировке товары можно реализовывать через ОСН, а другие категории — через ЕНВД, пока этот режим действует (до конца года). Это не запрещено.

— Если импортер не является собственником товара и работает по агентскому договору — кем он будет в системе «Честного знака» и как здесь оформлять передачу товара?

— Импортер, который указывает себя в декларации таковым, и ввозит товар в страну — является участником оборота. Это определение прописано в постановлении Правительства РФ от. 05.07.2019 N 860. Если же это просто брокер и представляет ваши права на таможенном посту — эта совсем другая история, и тогда уже вы являетесь владельцем товара, соответственно и дальнейшая процедура оформления на вас.

— В постановлении № 860 говорится, что маркировке не подлежат обувные товары, произведенные или ввозимые организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов. Как быть с другими образцами, которые ввозятся не для продажи, а для внутренних презентаций с участием партнеров?

— Такие образцы нужно маркировать, так как для них не существует исключений из правил.

Парфюмерия

В какой момент должно формироваться выбытие товара при реализации товара через интернет при условии, что магазин пользуется агентскими услугами по доставке: при передаче товара агенту или при пробитии агентом чека покупателю?

— Если курьер, который доставляет товар, исполняет классическую функцию курьера, а не агента по продажам, то в этом случае выбытие товара осуществляется в момент отгрузки товара со склада и передачи его курьеру. Однако если курьерская служба имеет с магазином агентский договор, либо договор комиссии, то в этом случае вы передаете им товар — то есть, в данном случае вы по электронному документообороту передаете товар, с указанием кодов маркировки. В свою очередь, тот, выступая агентом или комиссионером, будучи участником оборота, должен сформировать фискальный чек при передаче товара потребителю. В чеке при этом должен фигурировать ИНН комиссионера и вас в качестве собственника товара. Товар будет выведен из оборота по данному финальному чеку.

— Как будет осуществляться продажа разливной парфюмерии, если речь о той парфюмерии, которую разливают из большой емкости в более мелкую на глазах покупателя.

— Рассмотрим пример: в розницу поступает поступает флакон, к примеру, объемом 100 мл, который предназначен специально для наливной парфюмерии. Он, разумеется, промаркирован производителем, поэтому в розничной точке продавец сначала сканирует код маркировки с этого флакона, после чего отливает в другую емкость, к примеру, 10 мл, после чего на кассе ему необходимо указать, что выбывает именно этот объем. Данная информация уйдет в информационную систему мониторинга. Как только весь объем флакона полностью уйдет «по частям» — он будет выведен из оборота.

— При возврате товара розничным покупателем или в случае недоставки товара курьером — нужно снова его маркировать, получив код в «Честном знаке»?

— В данном случае товар необходимо снова ввести в оборот — правда, это возможно только в том случае, если на нем сохранился код маркировки. Если он отсутствует или поврежден так, что его невозможно считать — необходимо выполнить перемаркировку. Для этого надо зайти в систему, создать карточку товара и его описание, создать новый код маркировки и нанести его.

Табак

— Что делать, если сигареты пропали или были украдены — как их списать?

— Здесь существует отдельная процедура вывода из оборота — необходимо указать причину списания. Можно указать хищение или пропажу, а в некоторых товарных группах можно указать, что товар изымается для собственных нужд.

— Пришла машина с товаром табака, товарный агент стоит и ждет подтверждения электронной накладной. А нам нужно проверить всю поставку — когда можно будет проверить электронную УПД?

— В течение трех дней. Но нет ничего страшного в том, если вы примете сразу — потом можно запросить у поставщика УКД на эту УПД, скорректировав приемку в электронном виде. Кроме того, ранее при приемке товара без ЭДО могли быть какие-то расхождения, и их также можно учесть.

Нередкими становятся случаи, когда розничная точка реализует маркированный товар сразу в нескольких позициях, что фактически не оставляет выбора: принимать его нужно исключительно с использованием ЭДО. Здесь помогут специальные сервисы, которые не только помогут полностью соответствовать букве закона, но и упростят процесс приемки товара.

Разберем на примерах:

1. Доверительная приемка. Сверка осуществляется путем сканирования кода только с транспортной упаковки, без сканирования кодов каждого товара. И если клиент пользуется сервисом «Платформа ЭДО», он уже может подписать, отклонить УПД, а также проверить статус отправленных в ЦРПТ данных (каждый УПД, который содержит коды маркировки, отправляется в ЦРПТ).

2. Помарочная приемка. Сверка осуществляется путем сканирования кодов Datamatrix с каждого товара. Этот вид приемки считается самым надежным. Помарочная приемка осуществляется с помощью сервиса «Учет марок», который дает возможность работать с входящими УПД внутри интерфейса. Клиент может подписать, отклонить и сверить марки в документах, которые ему приходят. Все документы дублируются из сервиса «Платформа ЭДО»