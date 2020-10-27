Встречают — по одёжке «с маркой». Два месяца до обязательной маркировки одежды

С 1 января 2021 года в России вступает в силу требование об обязательной маркировке товаров легкой промышленности.

Оно затронет всех участников цепочки: от производителей и импортеров, до представителей розницы. До часа X осталось всего два месяца. Попытки оставить все «на потом» могут обернуться штрафами и конфискацией товара, а в крайних случаях — привести к уголовным делам. Какая продукция подлежит маркировке, а какая нет — разбираемся в материале.

Какую именно одежду нужно маркировать?

Требование об обязательной маркировке коснулось не всех видов одежды. Согласно распоряжению правительства № 792-р от 28 апреля 2018 года, под новые правила подпадают следующие виды продукции:

1. Код ОКПД 2 14.11.10, код ТН ВЭД 4203 10 000. Предметы одежды, в том числе рабочая одежда, из натуральной или композиционной кожи.

2. Код ОКПД 2 14.13.21, код ТН ВЭД 6201. Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных.

3. Код ОКПД 2 14.13.31, код ТН ВЭД 6202. Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия женские или для девочек, кроме трикотажных или вязаных.

4. Код ОКПД 2 14.14.13, код ТН ВЭД 6106. Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек, трикотажные или вязаные.

Кроме того, обязательной маркировке подлежат некоторые товары легкой промышленности:

Код ОКПД 13.92.12 , код ТН ВЭД 6302 . Белье постельное, белье столовое.

, код . Белье постельное, белье столовое. Код ОКПД 13.92.12, код ТН ВЭД 6302. Белье туалетное и кухонное.

Отметим, что на нижнее белье требование о маркировке не распространяется.

Продавать немаркированный товар можно до 1 февраля 2021 года, но при условии, что он был приобретен до 1 января 2021 года.

Должны ли маркировать одежду секонд-хенды?

Должны. Конечно, человек, который сдает одежду в комиссионный магазин, не обязан маркировать одежду. Однако эта обязанность падает на сами магазины — они должны отправить заявки на коды, а затем нанести их на товары и тем самым ввести в оборот.

Как быть частникам, шьющим одежду на заказ?

Если вы шьете одежду, подпадающую в перечень распоряжения правительства № 792-р, и реализуете ее как частный предприниматель — вы должны маркировать свой товар. Однако если мастер выступает в качестве самозанятого и сдает свою продукцию в магазины под комиссию — маркировать их должны сами торговые точки.

Что делать с возвратом?

Снова промаркировать товар нужно в том случае, если покупатель вернул его без или с поврежденным кодом. Если код цел — необходимо оформить возврат и подать данные в систему «Честный знак».

Что грозит за реализацию немаркированной продукции?

Последствия могут стать печальными. Для индивидуальных предпринимателей штрафы, согласно статье 15.12 КоАП варьируются от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей.

В случае, если стоимость немаркированной продукции оценивается в 1,5 млн рублей и более — наступает и уголовная ответственность. Согласно ч.1 ст. 171.1 УК РФ виновнику грозит лишение свободы до 3 лет и штраф.

В каких случаях можно не маркировать одежду?

Требование о маркировке не распространяется на одежду, если она:

1. Находится на временном хранении или проходит таможенные процедуры

2. Ввезена для использования на ярмарках, выставках или в других целях (не для продажи).

3. Является образцом, проходящим испытание на соответствие РФ и ЕАЭС.

4. Импортирована и ввезена в РФ по спонсорскому соглашению.

5. Хранится на складе у производителя.

6. Была конфискована.

7. Была ввезена в РФ для личного пользования.

8. Возвращена обратно в магазин, где хранится или перемещается при наличии возвратных документов.