Чеки - 2021 и формат ФФД 1.2. Что ожидает владельцев касс в новом году?

Бизнесу приготовиться: маркировка товаров изменит реквизиты кассовых чеков.

В середине сентября Федеральная налоговая служба утвердила обновленный перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов (ФФД), обязательных к использованию. На сайте ведомства есть соответствующий приказ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Таким образом утратил силу прежний перечень дополнительных реквизитов форматов фискальных документов (приказ № ММВ-7-20/229@ от 21.03.2017).

В ФНС объясняют, что нововведения связаны с принятием поправок в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 № 238-ФЗ (изменения в связи с внедрением маркировки товаров).

ФФД 1.2

Обновленный перечень, разработанный ФНС, получил название ФФД 1.2. Документ устанавливает новые требования к применению онлайн-касс при расчетах за продукцию, которая подлежит обязательной маркировке.

При этом ККТ, которая работает с предыдущими версиями ФФД (1.05 и 1.1), может продолжать работать — при условии, что через нее реализуются немаркируемые товары.

Примечательно, что для работы с ФФД 1.2 покупать новую онлайн-кассу нет необходимости, но нужно будет установить фискальный накопитель, который поддерживает новый формат.

Фискальные накопители версий 1.05 и 1.1 подлежат регистрации, перерегистрации и применению — до 06.08.2021 года.

Что нового?

ФФД версии 1.2, в отличие от предшественников, предназначена для работы с новыми фискальными документами:

Запрос о коде маркировки Уведомление о продаже маркированного товара Ответ за запрос Квитанция на уведомление

В реквизиты кассового чека вносится ряд корректировок:

Вместо реквизита «единица измерения предмета расчета» (тег 1197) появился новый — «мера количества предмета расчета» (тег 2108). В дополнение к реквизиту «количество предмета расчета» (тег 1023) для маркированной продукции, у которой эта мера равняется нулю, используется реквизит «дробное количество маркированного товара» (тег 1291). В информацию о клиентах и покупателях можно внести не только данные их паспортов, но и данные иных документов, удостоверяющих личность граждан. В соответствие с нормами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, приведено обязательное указание в чеке адреса или места расчетов. Появился новый реквизит «отраслевой реквизит чека» (тег 1260). Он включается в состав кассового чека (БСО) в случаях, предусмотренных российским законодательством.

В случае с маркированными товарами — их достоверность подтверждается фискальным накопителем, если в нем содержится код проверки, либо через оператора системы маркировки — ЦРПТ.

Запрос о коде маркировки хранится в ФН либо до ответа на запрос или формирования нового запроса, либо до окончания формирования текущего кассового чека или его отмены.

По ФФД 1.2, в ответе оператора системы маркировки содержатся следующие данные: Результат проверки кода маркировки Статус товара. При этом в ответе будет содержаться «0», если статус некорректен, и «1» — если корректен.

Стоит отметить, что прописанные в 54-ФЗ нормы о проверке кодов маркировки не носят запретительного характера. Даже в случае получения отрицательного ответа от оператора системы маркировки — продавец может принять решение о продаже товара самостоятельно.