Кассы, чеки, маркировка. Здравствуй, новый год

Что нужно знать магазинам и предпринимателям-владельцам касс о нововведениях 2021 года, в свежей подборке спецпроекта «ЭДО, маркировка, отчеты».

Наступивший 2021 год щедр на нововведения, которые коснутся пользователей кассовой техники. В этом обзоре расскажем, на что обратить внимание в ближайшее время, какие товары подпадут под маркировку в 2021-м и об особенностях работы с некоторыми товарами, которые уже начали маркироваться в 2020 году.

«Суммовых» чеков больше не будет

Через 2 недели, с 1 февраля 2021 года, требование об обязательном указании в кассовом чеке наименования товара и услуги станет обязательным для всех. Таким образом, уходит эра «суммовых» чеков, когда на кассе пробивалась лишь общая сумма покупки, без детализации по товарам (услугам). Теперь абсолютно все налогоплательщики — пользователи ККТ — обязаны будут указывать номенклатуру товарных позиций (а также услуг или работ) в кассовом чеке (БСО).

Это означает, что тем, у кого соответствующая опция в кассовом аппарате не работает, или не настроена, — нужно обновить ПО в кассе или подключить гаджеты с нужными программами, если в самой ККТ нет возможности менять ПО.

Четких требований к наименованию товара в чеке нет, однако, как пояснили ранее в ФНС, оно должно быть понятным, позволять легко и быстро идентифицировать приобретенный товар.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года истек срок моратория на проверки ККТ у компаний и предпринимателей.

Временный запрет на проведение проверок был введен в связи с последствиями пандемии коронавируса (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, приказ ФНС от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ ), он действовал до 31.12.2020 года включительно.

Штраф за отсутствие обязательных реквизитов в чеке согласно п. 3. ст. 14.5 КоАП РФ: на должностное лицо — от 1500 до 3000 руб, на юрлиц или ИП — от 5000 до 10000 руб.

К слову, для выгрузки чеков с маркированными товарами и проверки корректности наименования, кода товаров удобен сервис «Учет марок». Подключиться к нему можно через личный кабинет «Платформы ОФД», либо оставив заявку на подключение сервиса

Маркировка. Ювелирные изделия

С 1 января 2021 года в России стала обязательной маркировка ювелирных изделий (в тестовом режиме она была запущена месяцем ранее). При этом уже с 1 июня оборот немаркированных изделий будет запрещен.

Сроки достаточно сжатые, поэтому Гильдия ювелиров уже обратилась в правительство с просьбой перенести требование об обязательной маркировке на 2022 год.

Производители отмечают, что маркировка является для них чрезмерно затратной задачей как технически, так и финансово, так как маркировка должна наноситься непосредственно на само изделие. В кабмине на письмо пока не ответили.

Маркировка. Парфюмерия

Маркировка парфюмерной продукции стала обязательной в России с 1 октября 2020 года, как для производимой внутри страны, так и импортируемой. Однако до 30 сентября 2021 года можно продавать товары, произведенные или ввезенные в РФ до 1 октября 2020 года.

До 31 октября 2021 года разрешается маркировка товарных остатков, произведенных или ввезенных в страну до 1 октября 2020 при условии регистрации (описания товара) в информационной системе остатков парфюмерной продукции и внесения в информационную систему мониторинга сведений о маркировке данной продукции средствами идентификации до 1 декабря 2021 года.

Маркировка. Шины и покрышки

Импортерам с 1 марта запрещено хранить немаркированные шины. То же требование распространяется на оптовиков и розничные магазины, при этом на них возложена обязанность по передаче в систему всей информации об обороте шин.

Маркировка. Одежда и товары легкой промышленности

С 1 января 2021 года оборот немаркированной продукции запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники рынка должны успеть промаркировать товарные остатки, не реализованные до1 января 2021 года.

Новые товары для маркировки: молочка и велосипеды

В наступившем году под требование об обязательной маркировке попадет молочная продукция. Так, с 1 июня начнут маркироваться сыры и мороженое, а с 1 сентября — на «молочке», допустимый срок хранения которых превышает 40 суток. С 1 декабря под маркировку попадут молочные продукты со сроком годности менее 40 дней.

Исключение будет сделано для молочных продуктов массой 30 грамм и менее, упакованной непромышленным способом в розничной торговле, а также для детского питания, которое рассчитано на детей до 3 лет, и специализированного диетического лечебного и профилактического питания.

А с 1 сентября этого года под маркировку попадут велосипеды, в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные. Будут маркироваться и велосипедные рамы.