Изменения в правилах торговли на 2021-2027. Главное для владельцев ККТ

Проверьте, готова ли ваша торговая точка к новым требованиям. Обзор проекта «ЭДО, маркировка, отчеты»

С 1 января 2021 года вступили в силу обновленные правила розничной продажи товаров (постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463). Они будут действовать следующие шесть лет — до 1 января 2027 года. В документе, в числе прочего, зафиксированы некоторые нормы работы с контрольно-кассовой техникой — приводим их ниже.

Касается всех

Одними из самых обсуждаемых изменений, который стали обязательными в рознице, стали следующие правила:

жители России смогут не платить за доставку некачественных товаров продавцу в случае возврата, так как возврат некачественной продукции всегда осуществляется за счет продавца;

продавцы обязаны в случае поступления претензии направить потребителю ответ в части заявленных требований;

в магазинах разрешается фотографировать товар. Кроме мест, которые не предназначены для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах;

при продаже товаров с помощью автоматов, покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, порядок возврата денежных средств, если товар не был выдан;

на АЗС покупатель может требовать копию документа, который подтвердит качество топлива. В нем должна указываться информация о наименовании изготовителя, нефтебаза и фактический адрес, с которого была произведена отгрузка топлива.

Важные для владельцев касс пункты новых правил

В пункте 6 постановления указано, что если продавец обязан предоставить покупателю кассовый и товарный чек, обязанность считается исполненной при отправке ему кассового или товарного чека с помощью электронных и иных технических средств, «если иное не предусмотрено законодательством».

В пункте 12 отмечено, что при дистанционном способе продажи товара (через интернет) продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты. При этом обязательства продавца по передаче товара или другие обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения сообщения от клиента о намерении заключить договор розничной купли-продажи (п.13).

Сам договор считается заключенным после выдачи продавцом кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего факт оплаты (п.14). Правда, в этом же пункте указано, что договор может считаться заключенным и в том случае, если потребитель сообщит продавцу о «намерении заключить договор розничной купли-продажи».

При продажах через интернет продавец должен направить покупателю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях оферты. При этом в подтверждении должен быть указан номер заказа или иной способ его идентификации (п.15).

Если при реализации бытовой техники и других технически сложных изделий в чеке (в том числе электронном или в БСО) отсутствует наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии), продавец обязан выдать покупателю товарный чек и указать там эти сведения. Также он должен внести туда наименование продавца, дату продажи и цену товара, и лицо, который непосредственно занимается реализацией, поставить свою подпись (п.39).

Аналогичные требования об указании характеристик товара в товарном чеке распространяются на продажи животных и растений (п.53), строительные материалы и изделия (п. 60), текстильные, трикотажные, швейные, меховые товары и обувь (п.63), мебель (п.66)

Перемены в общепите

В конце 2020 года Кабмин РФ утвердил предложенные Роспотребнадзором изменения в работе общепита.

Так, с 1 января 2021 года заведения общественного питания обязаны указывать в счете цены, указанные в меню или прейскуранте. На практике это означает, что заведения теперь не имеют права добавлять в чек любые комиссии и доплаты без согласия клиента. Это норма распространяется и на чаевые.

Если же заведение, к примеру, все же включило в чек сбор за обслуживание без согласия посетителя — он имеет полное право либо отказаться от оплаты навязанных услуг, либо потребовать возврата уже уплаченных средств.

В чеках теперь нужно указывать все

Важное нововведение вступает в силу с 1 февраля 2021 года. С этой даты для ИП, которые применяют налоговые спецрежимы и обязаны использовать кассы, будет изменен список обязательных реквизитов в кассовом чеке. Предприниматели должны будут включать в чек название товара, работы, услуги (ТРУ) и их количество.

Для организаций и ИП на ОСНО требование об указании данного реквизита уже действует.

Отметим, что за отсутствие обязательных реквизитов в чеке ИП и организацию оштрафуют на 5000-10000 рублей, должностное лицо — на 1500-3000 рублей.

Бонус для переходящих с ЕНВД на УСН сгорает 1 февраля

Перейти с ЕНВД на УСН можно до 1 февраля 2021 года.

Согласно письму ФНС от 14 января 2021 г. N СД-4-3/119@, организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, при соблюдении условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, смогут перейти на УСН с 01.01.2021 г., уведомив ФНС не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не позднее 01.02.2021 г.