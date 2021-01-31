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ЭДО, маркировка, отчеты
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Изменения в правилах торговли на 2021-2027. Главное для владельцев ККТ

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Проверьте, готова ли ваша торговая точка к новым требованиям. Обзор проекта «ЭДО, маркировка, отчеты»

С 1 января 2021 года вступили в силу обновленные правила розничной продажи товаров (постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463). Они будут действовать следующие шесть лет — до 1 января 2027 года. В документе, в числе прочего, зафиксированы некоторые нормы работы с контрольно-кассовой техникой — приводим их ниже.

Касается всех

Одними из самых обсуждаемых изменений, который стали обязательными в рознице, стали следующие правила:

  • жители России смогут не платить за доставку некачественных товаров продавцу в случае возврата, так как возврат некачественной продукции всегда осуществляется за счет продавца;
  • продавцы обязаны в случае поступления претензии направить потребителю ответ в части заявленных требований;
  • в магазинах разрешается фотографировать товар. Кроме мест, которые не предназначены для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах;
  • при продаже товаров с помощью автоматов, покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, порядок возврата денежных средств, если товар не был выдан;
  • на АЗС покупатель может требовать копию документа, который подтвердит качество топлива. В нем должна указываться информация о наименовании изготовителя, нефтебаза и фактический адрес, с которого была произведена отгрузка топлива.

Важные для владельцев касс пункты новых правил

В пункте 6 постановления указано, что если продавец обязан предоставить покупателю кассовый и товарный чек, обязанность считается исполненной при отправке ему кассового или товарного чека с помощью электронных и иных технических средств, «если иное не предусмотрено законодательством».

В пункте 12 отмечено, что при дистанционном способе продажи товара (через интернет) продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты.

При этом обязательства продавца по передаче товара или другие обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения сообщения от клиента о намерении заключить договор розничной купли-продажи (п.13).

Сам договор считается заключенным после выдачи продавцом кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего факт оплаты (п.14). Правда, в этом же пункте указано, что договор может считаться заключенным и в том случае, если потребитель сообщит продавцу о «намерении заключить договор розничной купли-продажи».

При продажах через интернет продавец должен направить покупателю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях оферты. При этом в подтверждении должен быть указан номер заказа или иной способ его идентификации (п.15).

Если при реализации бытовой техники и других технически сложных изделий в чеке (в том числе электронном или в БСО) отсутствует наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии), продавец обязан выдать покупателю товарный чек и указать там эти сведения. Также он должен внести туда наименование продавца, дату продажи и цену товара, и лицо, который непосредственно занимается реализацией, поставить свою подпись (п.39).

Аналогичные требования об указании характеристик товара в товарном чеке распространяются на продажи животных и растений (п.53), строительные материалы и изделия (п. 60), текстильные, трикотажные, швейные, меховые товары и обувь (п.63), мебель (п.66)

Перемены в общепите

В конце 2020 года Кабмин РФ утвердил предложенные Роспотребнадзором изменения в работе общепита.

Так, с 1 января 2021 года заведения общественного питания обязаны указывать в счете цены, указанные в меню или прейскуранте. На практике это означает, что заведения теперь не имеют права добавлять в чек любые комиссии и доплаты без согласия клиента. Это норма распространяется и на чаевые.

Если же заведение, к примеру, все же включило в чек сбор за обслуживание без согласия посетителя — он имеет полное право либо отказаться от оплаты навязанных услуг, либо потребовать возврата уже уплаченных средств.

В чеках теперь нужно указывать все

Важное нововведение вступает в силу с 1 февраля 2021 года. С этой даты для ИП, которые применяют налоговые спецрежимы и обязаны использовать кассы, будет изменен список обязательных реквизитов в кассовом чеке. Предприниматели должны будут включать в чек название товара, работы, услуги (ТРУ) и их количество.

Для организаций и ИП на ОСНО требование об указании данного реквизита уже действует.

Отметим, что за отсутствие обязательных реквизитов в чеке ИП и организацию оштрафуют на 5000-10000 рублей, должностное лицо — на 1500-3000 рублей.

Бонус для переходящих с ЕНВД на УСН сгорает 1 февраля

Перейти с ЕНВД на УСН можно до 1 февраля 2021 года.

Согласно письму ФНС от 14 января 2021 г. N СД-4-3/119@, организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, при соблюдении условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, смогут перейти на УСН с 01.01.2021 г., уведомив ФНС не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не позднее 01.02.2021 г.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ЭДО, маркировка, отчеты
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