Истинный ТРУ: какие реквизиты нужно указывать в чеках с 1 февраля

True story о номенклатуре кассовых чеков. Разбираем на примерах и с подробностями

С 1 февраля 2021 года все индивидуальные предприниматели России, использующие налоговые режимы УСН, ПСН и ЕСХН, должны будут соблюдать номенклатуру в чеках — указывать наименование, количество товаров или услуг.

Эта обязанность прописана частью 17 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Ранее для данных категорий ИП была предусмотрена отсрочка, и они могли указывать в чеках «товар» или «услуга», а вместо детализации — выбивать единую сумму в чеке. Но это теперь в прошлом.

У кого-то могло сложиться мнение, что со второго месяца нового года в кассовых чеках должен появиться только один новый реквизит — название товара, работы, услуги (ТРУ). Однако фактически реквизитов будет три: это название ТРУ, количество ТРУ и цена за единицу ТРУ.

Отметим, что на сегодняшний день единого справочника наименований ТРУ нет, поэтому ориентироваться придется на несколько общих требований.

В частности, товары одной и той же категории должны отличаться в чеке, при этом наименование в виде кода или штрих-кода товара не допускается.

Пример:в магазине реализуется бутилированная минеральная вода только одного вида. Если она произведена одним производителем, имеет один объем и продается по фиксированной цене — допускается указывать в чеке только «минеральная вода».

Однако если в ассортименте присутствует минеральная вода других производителей, других объемов и по другим ценам — различия должны быть указаны и в чеке. Выглядеть это должно примерно так: «Минеральная вода Сибирская 1,5 литра».

Важно помнить, что в фискальном чеке есть ограничение на максимальный размер реквизита. Как правило, это не более 128 символов. Если название не помещается — можно сокращать, но при этом потребитель должен иметь возможность разобраться, какой именно продукт указан в чеке.

При формировании наименования продукции можно ориентироваться на варианты из документов к товару/услуге, в зависимости от того, производите вы товар сами или просто берете на реализацию.

Если вы просто продаете товар, можно скопировать полное наименование товара на этикетке от производителя.

Если же вы сами являетесь производителем, либо предоставляете услуги — вопрос с наименованием ложится на ваши плечи. Здесь могут прийти на помощь классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и технический регламент Таможенного союза. Конкретных наименований ТРУ в них нет, однако имеются названия групп товаров и услуг, на которые можно ориентироваться.

Выбираем название услуги

Здесь нужно придерживаться трех принципов.

Уникальная услуга должна иметь уникальное название. Заказчик должен иметь возможность различать одну от другой. Длина названия услуги не должна превышать 128 символов. Если на момент оплаты вы уверены в количестве услуг, которые предоставите клиенту, в чеке должно быть отражено наименование конкретных услуг. А при необходимости — их количество и стоимость каждой.

Пример: Вы предоставляете услуги автосервиса. К вам приезжает клиент с просьбой поменять масло в двигателе. Уточнив все детали, в чеке указываете услуги:

Снятие и установка защиты картера Замена масла двигателя Замена масляного фильтра

Другой пример: Клиент обращается в косметологический центр к конкретному специалисту. На момент оплаты можно указать в чеке «посещение косметолога» и его имя.

Если на момент оплаты еще неизвестно, какой объем работ будет выполнен

Пример: Клиент приносит на ремонт неисправный ноутбук с непонятной поломкой. В этом случае допустимо внести более общее наименование, к примеру, «оплата за ремонт устройства».

Если производится предоплата или аванс

В этом случае придется сформировать два чека.

Первый чек печатается в момент передачи денег и формируется с признаком расчета «аванс». Указывается сумма, переданная клиентом.

После передачи товаров или полного оказания услуг формируется второй чек с признаком расчета «полный расчет». В нем необходимо указать все перечни товаров или услуг, количество и цены за единицу. Принимая средства клиента, необходимо указать, что часть средств ранее была принята от клиента с внесением в чек суммы аванса. Так же, при необходимости, указываете, сколько клиент вам доплатил.

Как быть с чеками возврата или коррекции

Если вам возвращают товар, в чеке необходимо указать все возвращенные товары, включая наименование, количество и стоимость.

При формировании чека коррекции названия товаров можно не указывать. Достаточно указать сумму, которую нужно скорректировать, и дождаться поступления чека к оператору фискальных данных.

Кто может обойтись без указания наименований в чеках?

Те, кто имеет право не применять ККТ в своей деятельности. Это:

Самозанятые. Они могут формировать чеки в приложении «Мой налог», при этом им достаточно внести сумму без указания названий товара и количества. Лица, осуществляющие торговлю на открытых рынках Те, кто работают в удаленных областях

Напоминаем, за формирование чека без необходимой номенклатуры предусмотрены штрафы. От 1500 до 3000 рублей для должностных лиц, и от 5000 до 10 000 для ИП или организации.

Важно, что, помимо штрафов, фискальный документ без наименования товара признается недействительным. А это может усложнить урегулирование вопросов с покупателями, но это уже другая true story.