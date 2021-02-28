Время «сдаваться». Отчетность-2021 для ИП

Куда, кому и когда. И как все успеть до весны.
В прошлом материале мы рассмотрели виды и сроки отчетов, которые должны предоставлять в государственные органы ООО на УСН и ОСНО. В этом расскажем, какие отчеты и когда должны предоставлять индивидуальные предприниматели.
Как и в случае с юрлицами, для ИП нагрузка по отчетности различается, в зависимости от избранного вида налогообложения, наличия или отсутствия сотрудников.
Какие отчеты ИП подают в ФНС:
1. Бухгалтерская отчетность;
2. Расчет по страховым взносам;
3. 6-НДФЛ;
4. 2-НДФЛ;
5. Декларации по налогам на прибыль, на имущество, по УСН, по НДС.
В Пенсионный фонд:
1. С3В-М;
2. СЗВ-СТАЖ;
3. СЗВ-ТД.
В ФСС:
1. 4-ФСС;
2. Подтверждение основного вида деятельности.
В Росстат:
Отчетность по запросу ведомства.
Если вы ИП на УСН
Декларация по УСН
Сдать декларацию за 2020 года необходимо до 30 апреля 2021-го. В течение года вносятся авансовые платежи.
I квартал — до 26 апреля
II квартал — до 26 июля
III квартал — до 25 октября
*ИП, в штате которых более 100 сотрудников, отчитываются только в электронном виде.
Декларация по НДС
Не сдается
Декларация по налогу на прибыль
Не сдается
4-ФСС
Сдается ежеквартально при наличии сотрудников. Сроки зависят от способа подачи.
В бумажной форме подается, если у ИП менее 25 сотрудников (что не мешает предпринимателю при желании отчитаться в электронном виде).
За минувший год — до 20 января текущего
За I квартал — до 20 апреля
За полугодие — до 20 июля
За 9 месяцев — до 20 октября
В электронном виде:
За минувший год — до 25 января
За I квартал — до 26 апреля
За полугодие — до 26 июля
За 9 месяцев — до 25 октября
Подтверждение основного вида деятельности:
Не сдается
Расчет по страховым взносам
Это ежеквартальный отчет, подается при наличии сотрудников. Если их менее десяти, можно отчитаться «на бумаге».
За 2020 год — до 1 февраля
За I квартал — до 30 апреля
За полугодие — до 30 июля
За 9 месяцев — до 1 ноября.
Налог на имущество:
Не подается
Отчетность по НДФЛ
Подается при наличии сотрудников. По НДФЛ необходимо предоставлять 2-НДФЛ (один раз в год) и 6-НДФЛ (ежеквартально). Подать 2-НДФЛ было нужно до 1 марта, в дальнейшем необходимость в подаче этой справки отпадает, так как она войдет в состав 6-НДФЛ.
6-НДФЛ подается в сроки:
За 2020 год — до 1 марта
I квартал — до 30 апреля
Полугодие — до 2 августа
За 9 месяцев — до 1 ноября
Если сотрудников менее десяти, отчитаться можно на бумаге, в ином случае — в электронном формате.
Бухотчетность 2020
Не подается
СЗВ-М
При наличии сотрудников подается каждый месяц до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случае, если крайняя дата выпадает на выходной или праздничный день — срок переносится на следующий рабочий день.
Форма подачи — электронная, если у ИП более 25 сотрудников. Если меньше — можно на бумаге.
СЗВ-СТАЖ
Подается ежегодно. За 2020 год нужно было отчитаться до 1 марта. Выбор формы подачи (электронно или на бумаге) — аналогично СЗВ-М.
СЗВ-ТД
Срок подачи аналогичен СЗВ-ТД при наличии кадровых изменений:
1. Сотрудник переведен на другую работу
2. Сотрудник подал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки
При увольнении или приеме на работу отчет СЗВ-ТД подается не позднее следующего рабочего дня. Выбор формы подачи (электронно или на бумаге) — аналогично СЗВ-М.
Если вы ИП на ОСНО
Декларация по НДС
Подается ежеквартально.
IV квартал 2020 года — до 25 января
I квартал — до 26 апреля
II квартал — до 26 июля
III квартал — до 25 октября
Сроки оплаты — аналогичные. Однако если вносить платежи ежемесячно, срок уплаты — 25-е число каждого месяца. Форма сдачи — электронная.
Декларация по налогу на прибыль
Не сдается
4-ФСС, Подтверждение основного вида деятельности, Расчет по страховым взносам, Бухотчетность-2020, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД
Аналогично условиям для ИП на УСН
Отчетность по НДФЛ
В случае с 2-НФДЛ и 6-НДФЛ условия такие же, как для ИП на УСН. Однако у ИП на ОСНО декларация по налогу на прибыль заменяет 3-НДФЛ, ее нужно подать в срок до 30 апреля 2021 года.
3-НДФЛ сдается в электронном виде, если у ИП более 100 сотрудников, если меньше — отчет можно подать на бумаге.
Если вы ИП на ПСН
ИП на патенте, у которых нет сотрудников, никакие отчеты не подают.
4-ФСС, Подтверждение основного вида деятельности, Расчет по страховым взносам, Бухотчетность-2020, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД
Условия такие же, как для ИП на УСН и ОСНО
Примечание:
В данном материале не учитывались отчеты, которые ИП или организации должны подавать в Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и другие ведомства. Необходимость подавать отчеты в иные госорганы зависит от вида деятельности.
Для тех, кто идет в ногу со временем
Подача отчетов на бумаге сегодня многими воспринимается откровенным анахронизмом. Бизнесмены, которые ценят свое время, уже перешли на электронную сдачу отчетности. Это просто, надежно и доступно.
Во-первых, встроенная в сервис программа автоматически проверит корректность введенных данных и укажет на пропущенные поля, обязательные для заполнения. Документы можно отправить не только в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, но и в другие структуры.
Во-вторых, в сервисе реализован приятный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без проблем создавать отчеты даже новичкам.
В-третьих, вы получите возможность отслеживать статус отправленных документов в режиме онлайн и вести переписку с госорганами внутри системы.
Для ИП и организаций, в зависимости от их потребностей, реализована гибкая система тарифов.