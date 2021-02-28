Время «сдаваться». Отчетность-2021 для ИП

Куда, кому и когда. И как все успеть до весны.

В прошлом материале мы рассмотрели виды и сроки отчетов, которые должны предоставлять в государственные органы ООО на УСН и ОСНО. В этом расскажем, какие отчеты и когда должны предоставлять индивидуальные предприниматели.

Как и в случае с юрлицами, для ИП нагрузка по отчетности различается, в зависимости от избранного вида налогообложения, наличия или отсутствия сотрудников.

Какие отчеты ИП подают в ФНС:

1. Бухгалтерская отчетность;

2. Расчет по страховым взносам;

3. 6-НДФЛ;

4. 2-НДФЛ;

5. Декларации по налогам на прибыль, на имущество, по УСН, по НДС.

В Пенсионный фонд:

1. С3В-М;

2. СЗВ-СТАЖ;

3. СЗВ-ТД.

В ФСС:

1. 4-ФСС;

2. Подтверждение основного вида деятельности.

В Росстат:

Отчетность по запросу ведомства.

Если вы ИП на УСН

Декларация по УСН Сдать декларацию за 2020 года необходимо до 30 апреля 2021-го. В течение года вносятся авансовые платежи. I квартал — до 26 апреля II квартал — до 26 июля III квартал — до 25 октября *ИП, в штате которых более 100 сотрудников, отчитываются только в электронном виде.

Декларация по НДС

Не сдается

Декларация по налогу на прибыль

Не сдается

4-ФСС

Сдается ежеквартально при наличии сотрудников. Сроки зависят от способа подачи.

В бумажной форме подается, если у ИП менее 25 сотрудников (что не мешает предпринимателю при желании отчитаться в электронном виде).

За минувший год — до 20 января текущего

За I квартал — до 20 апреля

За полугодие — до 20 июля

За 9 месяцев — до 20 октября

В электронном виде:

За минувший год — до 25 января

За I квартал — до 26 апреля

За полугодие — до 26 июля

За 9 месяцев — до 25 октября

Подтверждение основного вида деятельности:

Не сдается

Расчет по страховым взносам

Это ежеквартальный отчет, подается при наличии сотрудников. Если их менее десяти, можно отчитаться «на бумаге».

За 2020 год — до 1 февраля

За I квартал — до 30 апреля

За полугодие — до 30 июля

За 9 месяцев — до 1 ноября.

Налог на имущество:

Не подается

Отчетность по НДФЛ Подается при наличии сотрудников. По НДФЛ необходимо предоставлять 2-НДФЛ (один раз в год) и 6-НДФЛ (ежеквартально). Подать 2-НДФЛ было нужно до 1 марта, в дальнейшем необходимость в подаче этой справки отпадает, так как она войдет в состав 6-НДФЛ.

6-НДФЛ подается в сроки:

За 2020 год — до 1 марта

I квартал — до 30 апреля

Полугодие — до 2 августа

За 9 месяцев — до 1 ноября

Если сотрудников менее десяти, отчитаться можно на бумаге, в ином случае — в электронном формате.

Бухотчетность 2020

Не подается

СЗВ-М

При наличии сотрудников подается каждый месяц до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случае, если крайняя дата выпадает на выходной или праздничный день — срок переносится на следующий рабочий день.

Форма подачи — электронная, если у ИП более 25 сотрудников. Если меньше — можно на бумаге.

СЗВ-СТАЖ

Подается ежегодно. За 2020 год нужно было отчитаться до 1 марта. Выбор формы подачи (электронно или на бумаге) — аналогично СЗВ-М.

СЗВ-ТД

Срок подачи аналогичен СЗВ-ТД при наличии кадровых изменений:

1. Сотрудник переведен на другую работу

2. Сотрудник подал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки

При увольнении или приеме на работу отчет СЗВ-ТД подается не позднее следующего рабочего дня. Выбор формы подачи (электронно или на бумаге) — аналогично СЗВ-М.

Если вы ИП на ОСНО

Декларация по НДС Подается ежеквартально. IV квартал 2020 года — до 25 января I квартал — до 26 апреля II квартал — до 26 июля III квартал — до 25 октября Сроки оплаты — аналогичные. Однако если вносить платежи ежемесячно, срок уплаты — 25-е число каждого месяца. Форма сдачи — электронная.

Декларация по налогу на прибыль

Не сдается

4-ФСС, Подтверждение основного вида деятельности, Расчет по страховым взносам, Бухотчетность-2020, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД

Аналогично условиям для ИП на УСН

Отчетность по НДФЛ

В случае с 2-НФДЛ и 6-НДФЛ условия такие же, как для ИП на УСН. Однако у ИП на ОСНО декларация по налогу на прибыль заменяет 3-НДФЛ, ее нужно подать в срок до 30 апреля 2021 года.

3-НДФЛ сдается в электронном виде, если у ИП более 100 сотрудников, если меньше — отчет можно подать на бумаге.

Если вы ИП на ПСН

ИП на патенте, у которых нет сотрудников, никакие отчеты не подают. 4-ФСС, Подтверждение основного вида деятельности, Расчет по страховым взносам, Бухотчетность-2020, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД Условия такие же, как для ИП на УСН и ОСНО

Примечание:

В данном материале не учитывались отчеты, которые ИП или организации должны подавать в Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и другие ведомства. Необходимость подавать отчеты в иные госорганы зависит от вида деятельности.

Для тех, кто идет в ногу со временем

Подача отчетов на бумаге сегодня многими воспринимается откровенным анахронизмом. Бизнесмены, которые ценят свое время, уже перешли на электронную сдачу отчетности. Это просто, надежно и доступно.

Во-первых, встроенная в сервис программа автоматически проверит корректность введенных данных и укажет на пропущенные поля, обязательные для заполнения. Документы можно отправить не только в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, но и в другие структуры.

Во-вторых, в сервисе реализован приятный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без проблем создавать отчеты даже новичкам.

В-третьих, вы получите возможность отслеживать статус отправленных документов в режиме онлайн и вести переписку с госорганами внутри системы.

Для ИП и организаций, в зависимости от их потребностей, реализована гибкая система тарифов.