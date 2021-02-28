Отчетность – 2021. Особенности, сроки, новации - для ООО

Когда, как и что нового. О главном для большей части малого и среднего бизнеса страны.

Сколько отчетов должна сдать компания в течение года? Одиннадцать? Двадцать? Правильный ответ зависит от вида налогообложения, организационно-правовой формы, численности сотрудников. Разберем, когда и какую отчетность обязаны предоставить в госорганы ООО.

При таких формах бизнеса, главным образом, отчитываются перед четырьмя структурами: Федеральной налоговой службой (ФНС), Пенсионным фондом (ПФР), Фондом социального страхования (ФСС) и Росстатом. В данном материале мы рассмотрим виды отчетов, которые должны подавать ООО на УСН и ОСНО. Но вначале — небольшой ликбез.

Какие отчеты подаются в ФНС:

1. Бухгалтерская отчетность;

2. Расчет по страховым взносам;

3. 6-НДФЛ;

4. 2-НДФЛ;

5. Декларации по налогам на прибыль, на имущество, по УСН, по НДС.

Пенсионный фонд:

1. С3В-М;

2. СЗВ-СТАЖ;

3. СЗВ-ТД.

ФСС:

1. 4-ФСС;

2. Подтверждение основного вида деятельности.

Росстат:

Отчетность по запросу ведомства.

Что нового в 2021 году Справка 2-НДФЛ объединена с 6-НДФЛ, таким образом заключительная справка 2-НДФЛ будет подана за 2020 год. Больше не нужно подавать декларации по земельному и транспортному налогам. ФНС будет сама рассчитывать сумму к уплате. При этом в случае, если ведомство не прислало вам извещение, а у вас есть земля или транспорт, нужно самим уведомить об этом налоговиков до 31 декабря. Обновлена форма декларации по налогу на имущество. Внесены изменения в форму РСВ, в нее включили поле «Среднесписочная численность».

Для ООО на УСН

Декларация по УСН

За 2020 год нужно отчитаться до 31 марта 2021-го.

Также в течение года нужно будет вносить авансовые платежи: 3а I квартал — до 26 апреля За II квартал — до 26 июля За III квартал — до 25 октября Организации, в которых больше 100 сотрудников, отчитываются только в электронном виде.

Декларация по НДС

Не сдается

Декларация по налогу на прибыль

Не сдается

4-ФСС

Сдается ежеквартально, сроки зависят от способа подачи.

Если в организации меньше 25 сотрудников и отчет сдается в бумажной форме, за 2020 год нужно было отчитаться до 20 января.

За I квартал — до 20 апреля, за первое полугодие 2021 года — до 20 июля, за 9 месяцев 2021 года — до 20 октября.

Если в организации больше 25 сотрудников, отчеты подаются исключительно в электронном виде. За 2020 год нужно было подать до 25 января, за I квартал, полугодие и 9 месяцев — до 26 апреля, 26 июля и 25 октября соответственно.

Даже если в вашей организации меньше 25 сотрудников, отчитываться можно в электронной форме.

Подтверждение основного вида деятельности

Подтвердить вид деятельности необходимо до 15 апреля 2021 года. Это можно сделать в электронном виде или на бумажном носителе.

Расчет по страховым взносам

За 2020 год нужно было отчитаться до 1 февраля. За I квартал — до 30 апреля, за полугодие — до 30 июля, за 9 месяцев — до 1 ноября. Отчеты принимаются в электронном виде в случае, если в организации больше 10 сотрудников.

Налог на имущество

Сдавать не нужно.

Отчетность по НДФЛ

По НДФЛ подают 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 2-НДФЛ подается один раз в год, 6-НДФЛ — каждый квартал.

2-НДФЛ за 2020 год нужно подать до 1 марта 2021 года, как уже говорилось выше, в последний раз. В последующем она войдет в состав отчета 6-НДФЛ.

Сроки подачи отчетов по 6-НДФЛ:

за 2020 год — до 1 марта. За I квартал 2021 года — до 30 апреля, за полугодие — до 2 августа, за 9 месяцев — до 1 ноября.

Сдать бумажный отчет можно в случае, если в течение года численность штата не превышала 10 сотрудников. В ином случае отчитываться нужно в электронной форме.

Бухгалтерская отчетность

В электронном виде. За 2020 год — до 31 марта 2021 года.

СЗВ-М

Нужно отчитываться ежемесячно как ООО, так и ИП с сотрудниками, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Если крайний срок выпадает на выходной или праздничный день — крайний срок сдачи переносится на первый рабочий день.

Форма сдачи — электронная. Однако если меньше 25 сотрудников — можно сдать в бумажном формате.

СЗВ-СТАЖ

Нужно отчитываться один раз в год. За 2020-й — до 1 марта 2021 года. В электронном виде — если 25 и более сотрудников. Если меньше — можно отчитаться по старинке (на бумаге).

СЗВ-ТД

При условии, что произошло одно из кадровых мероприятий (перевод сотрудника на другую работу; сотрудник подал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки) — срок сдачи такой же, как и у СЗВ-М.

В случае увольнения или приема на работу — отчет СЗВ-ТД сдается не позднее следующего рабочего дня. Форма подачи: если меньше 25 сотрудников — на бумажном носителе, больше — в электронном виде.

Для ООО на ОСНО

Декларация по НДС

Сдается ежеквартально. До 25 января — за последний квартал предыдущего года. До 26 апреля — за I квартал, до 26 июля — за II квартал, до 25 октября — за III квартал. Сроки уплаты такие же, однако можно платить и ежемесячно — в этом случае до 25 числа каждого месяца. Форма подачи — электронная.

Декларация по налогу на прибыль

Налоговый период по прибыли — календарный год, отчитаться за 2020-й нужно до 29 марта 2021 года, как и уплатить налог. Однако сдавать декларации и вносить авансы нужно либо ежеквартально, либо ежемесячно.

Для организации, вносящей авансовые платежи ежемесячно или ежеквартально, сроки подачи деклараций следующие.

2020 год — до 29 марта 2021-го.

I квартал — до 28 апреля

Полугодие — до 28 июля

9 месяцев — до 28 октября

Тем, кто вносит ежемесячные платежи по фактической прибыли, нужно отчитываться в срок до 28 числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты подаются электронно. В случае, если сотрудников меньше 100 — допускается на бумаге.

Налог на имущество ООО

Декларация подается один раз в год. За 2020 год нужно отчитаться до 30 марта 2021-го, при этом сроки уплаты и авансовые платежи определяются законами субъектов РФ. Форма подачи — электронная, допускается на бумаге, если в организации меньше 100 сотрудников.

Отчетность НДФЛ, Бухотчетность 2020, Подтверждение основного вида деятельности, Расчет по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД — аналогично требованиям, предъявляемым ООО на УСН.

Как отправить отчеты легко и просто

Разумеется, удобнее всего сделать это в электронном виде, в том числе c помощью сервиса «Платформа Госотчет». У него есть ряд преимуществ: