К законам готов? Календарь главных дат для владельцев касс в 2021 году

Летом пользователей ККТ ждут новые хлопоты. Рассказываем, какие именно, что будет в системе маркировки товаров, как станут выдавать квалифицированные электронные подписи (КЭП), как их получать и правильно пользоваться, что изменится в работе с кассами и чеками.

C 1 июня

Вводится обязательная маркировка сыров, мороженого и других видов пищевого льда, которые содержат, либо не содержат в своем составе какао (Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224).

Завершается эксперимент по маркировке кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям, и мониторинг за их оборотом.

Запрещается оборот немаркированной табачной продукции, которая подлежит обязательной маркировке с 1 июля 2020 года. Это сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретеки, а также табак курительный, трубочный, жевательный, нюхательный, табак для кальяна (Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224).

Для удобства, экономии времени и ресурсов, действует специальный сервис «Учёт марок» от лидера рынка ОФД. Это универсальный инструмент для магазинов по работе с маркировкой. Функционал позволяет в том числе выявлять и не допускать передачи в систему «Честный ЗНАК» некорректных чеков с маркировкой.

C 30 июня

Истекает предельный срок, когда АУЦ (аккредитованный удостоверяющий центр), получившие аккредитацию до 1 июля 2020 года, могли создавать и выдавать квалифицированные сертификаты.

Предусматривалось, что АУЦ вправе создавать и выдавать квалифицированные сертификаты в течение всего срока действия аккредитации, но не позднее чем до 1 июля 2021 года (Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ; Письмо Банка России от 26.02.2021 № 46-4-3/203).

C 1 июля

ФНС России с января 2021 года начал выпускать квалифицированные электронные подписи юрлиц (а также лиц, имеющих право действовать от имени юрлица без доверенности), ИП и нотариусов в рамках законодательства об электронной подписи.

С 1 июля ФНС планирует начать оказывать услугу «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих АУЦ к бесплатной выдаче: услугу будет оказывать аккредитованный удостоверяющий центр.

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) юрлица, ИП и нотауриса сможет лицо без доверенности от имени организации, либо сам предприниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС России, так как получение КЭП по доверенности законодательством не предусмотрено.

Это не касается кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей — они могут получить КЭП в удостоверяющем центре Центробанка РФ.

КЭП физических лиц, в том числе физлиц, действующих от имени юрлица по доверенности, можно будет получить в коммерческих АУЦ (после их аккредитации в соответствии с новыми требованиями законодательства об электронной подписи).

КЭП должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства.

С 1 июля ИП, которые реализуют продукцию собственного производства или оказывают услуги, и не имеют сотрудников с трудовыми договорами, обязаны применять контрольно-кассовую технику при расчетах.

Передавать чеки в ФНС необходимо через оператора фискальных данных. Более подробно — на сайте сервиса «Платформа ОФД».

C 6 августа

Идет перевод ККТ на ФН 1.1-М (подходит как для продажи маркированных товаров, так и для всех сфер применения касс). Больше нельзя регистрировать в ФНС фискальные накопители 1.05 и 1.1 — то есть ФН, которые не поддерживают версию ФФД 1.2 (формат фискальных данных — набор реквизитов в кассовом чеке). При этом ФН кассы, поставленный на учет до 6 августа 2021 года, может применять пользователем ККТ до истечения срока действия его ключей фискального признака (п. 8 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ).

Заказать ФН 1.1-М и другие фискальные накопители для кассы, согласно требованиям закона, с разными сроками действия — можно на сайте «Платформы ОФД». Подробнее здесь

C 1 сентября

Вступает в силу требование об обязательной маркировке молочной продукции со сроком хранения более 40 суток (Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099).

Вступают в силу изменения в требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 29.01.2021 № 31).

C 1 декабря

Вступает в силу требование об обязательной маркировке молочной продукции со сроком хранения до 40 суток

C 1 января 2022 года

Вступают в силу новые требования выдачи КЭП юридическим лицам и подписания документов КЭП физлицом, который является их представителем.

Если юрлицу выдан сертификат ключа проверки ЭП, в качестве владельца сертификата указываются только ЮЛ и ФЛ, действующее от его имени без доверенности.

Если юрлицо представляет физлицо-представитель — электронный документ подписывается его КЭП с приложением доверенности от имени ЮЛ. Доверенность так же изготавливается в электронном виде, подписывается КЭП юрлица и представляется путем ее включения в пакет электронных документов, если иной порядок не предусмотрен соглашением юрлиц и ИП между собой, или нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (п. 14 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ).

Практически весь документооборот юрлиц и ИП в стране переходит в электронный вид. Уже сейчас бизнес имеет возможность отказаться от большей части бумажных документов — поможет в этом сервис «Платформа ЭДО»

Вступает в силу новый порядок идентификации удостоверяющими центрами ЮЛ и ФЛ — при создании и выдаче сертификатов. Утрачивают силу квалифицированные сертификаты, выданные АУЦ, аккредитованными по старым правилам, а также аккредитация таких АУЦ.

Идентификация заявителя происходит при его личном присутствии, либо в случае отсутствия — с применением информационных технологий, а именно:

На основе использования КЭП при наличии действующего квалифицированного сертификата заявителя; Предоставлением информации из паспортно-визового документа нового поколения, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами страны. Предоставлением информации о заявителе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и информации из единой биометрической системы (ЕБС) в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».