Переходим на ФН 1.1 М и ФФД 1.2: сроки, нюансы, и при чем здесь маркировка

С августа ваша касса должна соответствовать новому формату фискальных документов. Что это значит, как подготовиться, в чем разница между версиями ФН и ФФД, и как не запутаться в терминологии. Рассмотрим подробнее.
ФФД 1.2. Что это значит для вашей кассы
В 2020 году Федеральная налоговая служба разработала и утвердила обновленный формат фискальных документов (ФФД) - версии 1.2. Изменения были введены из-за развития системы работы с маркированными товарами и вступают в силу с августа 2021 года.
На ФФД 1.2, таким образом, к августу должны перейти все торговые точки, продающие маркированные товары.
Для формирования в кассовом чеке необходимых реквизитов, включая признаки маркированного товара, нужно будет обновить прошивку ККТ (если устройство не поддерживает нужный формат).
Кассы с новой версией ФФД не выводят код маркировки сразу, а сначала передадут запрос о состоянии кода в информационную систему маркировки («Честный знак»), то есть, чек будет сформирован только после получения подтверждения, что код маркировки не выведен из оборота и принадлежит продавцу.
Связь между кассой и системой «Честной знак» обеспечивается с помощью оператора фискальных данных (ОФД), которого нужно выбрать перед регистрацией ККТ в ФНС. Крупнейшим оператором на сегодняшний день является «Платформа ОФД», который также предоставляет услуги электронного документооборота и сдачи электронной отчетности.
С 6 августа 2021 года приобрести фискальный накопитель, который поддерживает лишь форматы ФФД 1.05 или 1.1, и поставить его на учет, - будет невозможно. Однако если ИП и организация используют ФН с поддержкой версий ФФД 1.05 или 1.1 — они смогут продолжить работать с ними до окончания срока действия фискальных накопителей.
Не все продавцы маркированных товаров обязаны переходить на ФФД 1.2. Это требование, к примеру, не распространяется на тех, кто реализует алкоголь, а также шубы и меховые изделия, в том числе на рынках. Однако приобрести фискальные накопители со старыми версиями ФФД после 6 августа все равно будет невозможно.
В чем особенность нового ФФД
ФФД, или формат фискальных документов — это шаблон заполнения фискальных документов, который заложен в программное обеспечение ККТ.
Используемые сейчас форматы ФФД 1.05 и ФФД 1.1 были приняты достаточно давно, следовательно, не могут проверять код маркировки перед продажей, получать обратную связь от системы «Честный знак».
В отличие от версий 1.05 и 1.1, в ФФД 1.2 формируются новые фискальные данные:
- Запрос о коде маркировки.
- Уведомление о продаже товара (фиксация выбытия товара в системе «Честный знак»).
- Ответ на запрос, то есть обратная связь от системы маркировки со статусом проверки кода. Это исключает возможность продажи товара, не прошедшего проверку.
- Квитанция на уведомление — фиксация выбытия товара или обнаруженной при проверке ошибки.
Кроме того, если в форматах 1.05 и 1.1 в бумажном чеке рядом с позицией маркированного товара ставился префикс [M], то в версии 1.2 появились вариации:
[M+] - означает, что проверка в фискальном накопителе и системе маркировки прошла успешно, а покупатель приобрел оригинальный маркированный товар.
[M] - хотя бы одна из проверок не была проведена. Это может произойти из-за того, что ККТ не смогла связаться с системой маркировки, либо сама касса работает в автономном режиме.
[M-] - хотя бы одна из проверок была провалена.
В числе прочих изменений, в ФФД 1.2:
- Добавлены новые фискальные документы для передачи информации в государственную систему мониторинга (ГИС МТ).
- Единица измерения предмета расчета (тег 1197) изменена на новый реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108).
- Добавлен реквизит «дробное количество маркированного товара» (тег 1291), он предназначен для частичного выбытия маркированного товара, когда количество частей (знаменатель) заранее определены в ГИС МТ.
- Введен новый реквизит «отраслевой реквизит чека» (тег 1260), который включается в состав кассового чека (БСО) в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Как проверить кассу и перейти на ФФД 1.2
Пошаговая инструкция, которая поможет избежать проблем с ФНС и штрафов, выглядит так:
- Убедиться, что приобретаемый фискальный накопитель является моделью не ниже ФН 1.1 М и поддерживает версию ФФД 1.2.
- Удостовериться, что используемое кассой программное обеспечение поддерживает ФФД 1.2 Уточнить эту информацию можно у продавца, разработчика ПО или у вашего поставщика ККТ.
- Обновить ПО кассы до версии с поддержкой ФФД 1.2, если этого не было сделано ранее.
- Обновить систему товароучета, чтобы она поддерживала ФФД 1.2.
- Пройти перерегистрацию ККТ в ФНС по причине замены фискального накопителя и смены ФФД.
- Произвести тестовую продажу по ФФД 1.2.
В случае реализации маркированных товаров, рекомендуем подключиться к сервису «Учёт марок». Система, построенная по принципу «одного окна», поможет избежать передачи в систему «Честный ЗНАК» некорректных чеков с маркировкой.
К слову, в начале июня ФНС внесла в реестр фискальных накопителей сведения о новой модели ФН (приказ от 07.06.2021 № АБ-7-20/545@) - это фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М». Максимальный срок действия ключей фискального признака данного ФН составляет 36 месяцев.
ФН 1.1-М поддерживает все версии форматов фискальных документов и предназначен, в том числе, для расчетов за маркированные товары. Всего в реестре ФНС на данный момент 20 моделей фискальных накопителей.
Приобрести ФН 1.1-М ( со сроком действия 15 и 36 месяцев) можно у официального поставщика ФН - «Платформы ОФД».
И снова про коды товара в чеках с маркировкой
С февраля 2021 года в кассовых чеках стало необходимым указывать такой реквизит, как код товара.
С 21 апреля 2021 года курьерские и почтовые службы должны были начать указывать в кассовом чеке «код товара» при доставке клиенту товара, подлежащего обязательной маркировке (постановление правительства РФ от 21.02.2019 № 174).
Однако незадолго до наступления этой даты Минфин выступил с инициативой о продлении отсрочки — до 20 апреля 2023 года Соответствующий проект постановления Кабмина РФ был обнародован на Едином портале для размещения проектов НПА.
Как отметили в Минфине, в силу особенностей организации бизнес-процессов такие организации и ИП не имеют непосредственного доступа к товару и вследствие этого, не имеют возможности указывать «код товара».
В следующие два года ведомство планирует разработать механизм, который позволит ИП и организациям, доставляющим маркированные товары, выполнять требование об указании «кода товара» в кассовых чеках.
Законодатели отмечают, что отсрочка будет действовать не только на доставку маркированных товаров наложенным платежом, но также распространяться на пункты выдачи и временного хранения товара, в том числе постаматы, а также на вендинговые аппараты, оснащенные автоматическим устройством для расчетов.