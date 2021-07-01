Переходим на ФН 1.1 М и ФФД 1.2: сроки, нюансы, и при чем здесь маркировка

С августа ваша касса должна соответствовать новому формату фискальных документов. Что это значит, как подготовиться, в чем разница между версиями ФН и ФФД, и как не запутаться в терминологии. Рассмотрим подробнее.

ФФД 1.2. Что это значит для вашей кассы

В 2020 году Федеральная налоговая служба разработала и утвердила обновленный формат фискальных документов (ФФД) - версии 1.2. Изменения были введены из-за развития системы работы с маркированными товарами и вступают в силу с августа 2021 года.

На ФФД 1.2, таким образом, к августу должны перейти все торговые точки, продающие маркированные товары.

Для формирования в кассовом чеке необходимых реквизитов, включая признаки маркированного товара, нужно будет обновить прошивку ККТ (если устройство не поддерживает нужный формат).

Кассы с новой версией ФФД не выводят код маркировки сразу, а сначала передадут запрос о состоянии кода в информационную систему маркировки («Честный знак»), то есть, чек будет сформирован только после получения подтверждения, что код маркировки не выведен из оборота и принадлежит продавцу.

Связь между кассой и системой «Честной знак» обеспечивается с помощью оператора фискальных данных (ОФД), которого нужно выбрать перед регистрацией ККТ в ФНС. Крупнейшим оператором на сегодняшний день является «Платформа ОФД», который также предоставляет услуги электронного документооборота и сдачи электронной отчетности.

С 6 августа 2021 года приобрести фискальный накопитель, который поддерживает лишь форматы ФФД 1.05 или 1.1, и поставить его на учет, - будет невозможно. Однако если ИП и организация используют ФН с поддержкой версий ФФД 1.05 или 1.1 — они смогут продолжить работать с ними до окончания срока действия фискальных накопителей.

Не все продавцы маркированных товаров обязаны переходить на ФФД 1.2. Это требование, к примеру, не распространяется на тех, кто реализует алкоголь, а также шубы и меховые изделия, в том числе на рынках. Однако приобрести фискальные накопители со старыми версиями ФФД после 6 августа все равно будет невозможно.

В чем особенность нового ФФД

ФФД, или формат фискальных документов — это шаблон заполнения фискальных документов, который заложен в программное обеспечение ККТ.

Используемые сейчас форматы ФФД 1.05 и ФФД 1.1 были приняты достаточно давно, следовательно, не могут проверять код маркировки перед продажей, получать обратную связь от системы «Честный знак».

В отличие от версий 1.05 и 1.1, в ФФД 1.2 формируются новые фискальные данные:

Запрос о коде маркировки. Уведомление о продаже товара (фиксация выбытия товара в системе «Честный знак»). Ответ на запрос, то есть обратная связь от системы маркировки со статусом проверки кода. Это исключает возможность продажи товара, не прошедшего проверку. Квитанция на уведомление — фиксация выбытия товара или обнаруженной при проверке ошибки.

Кроме того, если в форматах 1.05 и 1.1 в бумажном чеке рядом с позицией маркированного товара ставился префикс [M], то в версии 1.2 появились вариации:

[M+] - означает, что проверка в фискальном накопителе и системе маркировки прошла успешно, а покупатель приобрел оригинальный маркированный товар.

[M] - хотя бы одна из проверок не была проведена. Это может произойти из-за того, что ККТ не смогла связаться с системой маркировки, либо сама касса работает в автономном режиме.

[M-] - хотя бы одна из проверок была провалена.

В числе прочих изменений, в ФФД 1.2:

Добавлены новые фискальные документы для передачи информации в государственную систему мониторинга (ГИС МТ). Единица измерения предмета расчета (тег 1197) изменена на новый реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108). Добавлен реквизит «дробное количество маркированного товара» (тег 1291), он предназначен для частичного выбытия маркированного товара, когда количество частей (знаменатель) заранее определены в ГИС МТ. Введен новый реквизит «отраслевой реквизит чека» (тег 1260), который включается в состав кассового чека (БСО) в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Как проверить кассу и перейти на ФФД 1.2

Пошаговая инструкция, которая поможет избежать проблем с ФНС и штрафов, выглядит так:

Убедиться, что приобретаемый фискальный накопитель является моделью не ниже ФН 1.1 М и поддерживает версию ФФД 1.2. Удостовериться, что используемое кассой программное обеспечение поддерживает ФФД 1.2 Уточнить эту информацию можно у продавца, разработчика ПО или у вашего поставщика ККТ. Обновить ПО кассы до версии с поддержкой ФФД 1.2, если этого не было сделано ранее. Обновить систему товароучета, чтобы она поддерживала ФФД 1.2. Пройти перерегистрацию ККТ в ФНС по причине замены фискального накопителя и смены ФФД. Произвести тестовую продажу по ФФД 1.2.

В случае реализации маркированных товаров, рекомендуем подключиться к сервису «Учёт марок». Система, построенная по принципу «одного окна», поможет избежать передачи в систему «Честный ЗНАК» некорректных чеков с маркировкой.

К слову, в начале июня ФНС внесла в реестр фискальных накопителей сведения о новой модели ФН (приказ от 07.06.2021 № АБ-7-20/545@) - это фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М». Максимальный срок действия ключей фискального признака данного ФН составляет 36 месяцев.

ФН 1.1-М поддерживает все версии форматов фискальных документов и предназначен, в том числе, для расчетов за маркированные товары. Всего в реестре ФНС на данный момент 20 моделей фискальных накопителей.

Приобрести ФН 1.1-М ( со сроком действия 15 и 36 месяцев) можно у официального поставщика ФН - «Платформы ОФД».

И снова про коды товара в чеках с маркировкой

С февраля 2021 года в кассовых чеках стало необходимым указывать такой реквизит, как код товара.

С 21 апреля 2021 года курьерские и почтовые службы должны были начать указывать в кассовом чеке «код товара» при доставке клиенту товара, подлежащего обязательной маркировке (постановление правительства РФ от 21.02.2019 № 174).

Однако незадолго до наступления этой даты Минфин выступил с инициативой о продлении отсрочки — до 20 апреля 2023 года Соответствующий проект постановления Кабмина РФ был обнародован на Едином портале для размещения проектов НПА.

Как отметили в Минфине, в силу особенностей организации бизнес-процессов такие организации и ИП не имеют непосредственного доступа к товару и вследствие этого, не имеют возможности указывать «код товара».

В следующие два года ведомство планирует разработать механизм, который позволит ИП и организациям, доставляющим маркированные товары, выполнять требование об указании «кода товара» в кассовых чеках.

Законодатели отмечают, что отсрочка будет действовать не только на доставку маркированных товаров наложенным платежом, но также распространяться на пункты выдачи ‎и временного хранения товара, в том числе постаматы, а также на вендинговые аппараты, оснащенные автоматическим устройством для расчетов.