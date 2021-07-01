Маркировка товаров: штрафы жестче, требования выше, но есть отсрочки. Махинации с маркировкой могут довести до тюрьмы

Последние важные изменения в системе маркировки товаров — в обзорном материале.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий ответственность за оборот товаров и лекарств без маркировки. В КоАП появится специальная статья 15.12.1.

Согласно документу, с 1 декабря 2021 года вводится административная ответственность за производство или реализацию лекарств без нанесения на них средств идентификации или нарушения правил их нанесения. Также ответственность грозит за непредставление или нарушение порядка и сроков предоставления сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров.

В случае с лекарственными препаратами, если в действиях нарушителя не выявят состава преступления, за производство или продажу лекарств без нанесения на них средств идентификации штраф должностному лицу составит от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией. Юрлицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей (так же с конфискацией).

Аналогичные штрафы для должностных и юрлиц предусмотрены за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарств или внесение недостоверных сведений.

Для других товаров, подлежащих, но введенных в оборот без маркировки, штраф для должностных лиц будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения.

В случае повторного нарушения штрафы возрастут до 10-20 тысяч и до 100-500 тысяч рублей соответственно.

Законопроект отдельно предусматривает конфискацию «производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара». Юрлицу могут и приостановить деятельность на 90 дней, также с изъятием предмета нарушения.

*Из-за многочисленных сложностей сроки обязательной маркировки лекарств неоднократно переносились. В ноябре 2020 года правительству России пришлось упростить систему маркировки, переведя ее в «уведомительный режим».

За ввод в оборот немаркированной табачной продукции или за нарушения при их вводе должные лица будут оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, юрлица — 100 до 150 тысяч рублей. В обоих случаях — с конфискацией товара.

Казалось бы, штрафы и без того внушительные. Однако за умышленные махинации с маркировкой будут карать гораздо строже.

Буквально на днях Госдума приняла в третьем окончательном поправки в статью 171.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за применение поддельных средств маркировки товаров. После вступления поправок в силу (предположительно, с 1 декабря 2021 года), за ввод в оборот и оборот товаров с поддельными средствами маркировки будет грозить штраф до 300 000 рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Что еще нового в маркировке

Лекарства

Упрощенный режим работы с маркировкой лекарственных средств в России все-таки будет продлен до 1 февраля 2022 года, соответствующий проект постановления правительства передан в Минздрав, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторг разработал и передал в Минздрав проект постановления правительства России, которое предусматривает возможность использования данной схемы в отношении лекарств с разрешением от Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот. Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года», — заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В марте правительство внесло изменения в правила обязательной маркировки отдельных видов товаров (Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2464) Они затронули, в том числе, обувь, духи и туалетную воду, товары легкой промышленности.

Обувь

Из списка обязательных для маркировки товаров исключена обувь, которая была произведена ремесленниками. (пп. «а» п. 1 Постановления № 2464). При этом лица, которые относятся к ремесленникам, определяются законодательством регионов.

Одежда

Одежда и белье (товары легкой промышленности) начали маркироваться с 1 января 2021 года. Однако для некоторых товаров сделали исключение. По действующим правилам, если импортер приобрел товары до 1 января 2021 года, а ввез на территорию РФ позже, он должен был успеть промаркировать их до 1 февраля того же года.

В уточнении к правилам говорится, что речь идет не только о ввезенных на территорию страны товарах, но и выпущенных таможенными органами для внутреннего потребления после 1 января 2021 года (пп. «а» и «б» п. 3 Постановления № 2464).

Парфюмерия

Можно не маркировать парфюмерную продукцию объемом до 3 миллилитров включительно, предназначенную для продажи(пп. «а» п. 4 Постановления № 2464). Ранее можно было не маркировать образцы парфюмерной продукции, подлежащие продаже, вне зависимости от объема.

Также при регистрации в системе «Честный знак» маркированных товаров следует передавать не 4-значный, а 10-значный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) (пп. «г» п. 2, пп. «в» п. 3, пп. «з» п. 4, «з» п. 5 Постановления № 2464).

Молочке дали отсрочку

Отдельным постановлением Правительство РФ уточнило сроки перехода на обязательную маркировку для молочной продукции (Постановление от 31.05.2021 № 843). Этот процесс был запущен с 1 июня 2021 года и поэтапно должен был завершиться в течение года.

Однако для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток сроки были перенесены с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года.

Оборот маркированных товаров — только через оператора ЭДО

Сейчас универсальные передаточные документы (УПД) и универсальные корректировочные документы) УКД передаются в «Честный знак» самим участником оборота через личный кабинет в системе, либо после его получения оператором ЭДО.

С 1 января 2022 года возможность передачи УПД и УКД через личный кабинет упраздняется, сделать это можно будет только через оператора ЭДО (пп. «б» п. 1, пп. «г» пп. 2, пп. «в» п. 3, пп. «е» п. 4, пп. «е» п. 5 Постановления № 2464).

Также в законопроекте отмечается, что участники оборота с 1 апреля 2021 года начнут нести ответственность за достоверность сведений, подаваемых в систему.

При выборе оператора ЭДО важно учитывать, с каким количеством других операторов у него настроен роуминг — то есть, возможность отправлять и принимать документы. У «Платформы ЭДО» подписаны соглашения о роуминге с крупнейшими игроками на рынке электронного документооборота.

Зачем нужен ЭДО при работе с маркированными товарами?

В первую очередь, для удобства самих участников рынка. К примеру, с помощью ЭДО можно передавать контрагентам такие документы, как:

Счета на оплату;

УПД (Накладные, акты, счет-фактуры)

Акты сверок;

Корректировки и произвольные документы.

На электронный документооборот уже сейчас приходится львиная доля реализации маркированного товара. К примеру, с 1 июля 2020 года оборот табачной продукции и обуви возможен только с использованием ЭДО. Как уже и отмечалось выше, с 1 января 2022 года бумажные документы при работе с маркированные товарами окончательно канут в лету.

Схема получения товара с помощью ЭДО выглядит следующим образом:

Сначала поставщик формирует поставку и передает коды маркировки для данных товаров в УПД магазину с помощью оператора ЭДО розничному магазину.

В личный кабинет магазина в системе оператора ЭДО приходит документ от поставщика, после чего магазину необходимо сравнить коды маркировки, которые указаны в УПД, с пришедшими по факту.

Сделать это можно следующими способами:

Просто подписать УПД своей электронной подписью (так называемая доверительная приемка) Проверить часть поставленных товаров на предмет соответствия кодам маркировки. В этом случае необходим 2D сканер для считывания. Провести полную проверку. Самый надежный вариант, однако придется проверить все коды маркировки. Так же потребуется 2D сканер.