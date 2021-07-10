Отчетность 2021 для организаций и ИП. Что сдаем за 2 квартал (полугодие)

Июль у бухгалтеров — жаркая пора. Не потому что отпуск и море, а потому что квартальная отчетность. Здесь и налоговые декларации, и отчеты в фонды, а еще статистику надо не забыть.

Состав отчетности зависит от организационно-правовой формы, а также от применяемой системы налогообложения.

«Платформа Госотчет» предлагает гибкие тарифы в зависимости от видов налогообложения и региона. Помимо отправки отчетов в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат, есть дополнительные возможности: сверка с бюджетом, переписка с контролирующими органами, электронные трудовые книжки и возможность отправки электронных больничных в ФСС.

Напомним, какую отчетность сдавать за 2 квартал 2021 года.

ИП без работников на УСН или ПСН

Меньше всех отчетности у ИП без работников, находящихся на патенте или УСН. Квартальной отчетности в налоговую и фонды у них нет.

Однако, ИП на упрощенке не стоит забывать про уплату налога по УСН. Оплатить квартальный авансовый платеж надо не позднее 26 июля.

ИП без работников на ОСНО

Поскольку основная отчетность за квартал составляется по сотрудникам, ИП без работников, даже находящиеся на общей системе налогообложения, по итогам полугодия сдают минимум отчетности.

ИП на ОСНО ежеквартально представляют в ИФНС декларацию по НДС. За 2 квартал ее надо сдать не позднее 26 июля (25 июля — выходной).

Обратите внимание, что декларация по НДС сдается только в электронном виде.

«Платформа Госотчет» — удобный сервис отправки отчетности в ИФНС, фонды, статистику. Перед отправкой система проверит отчетность на наличие ошибок в данных декларации или порядке заполнения. После отправки вы сможете отслеживать статус сданного отчета, а также общаться с госорганами, не выходя из программы.

По итогам 2 квартала предприниматель уплачивает авансовый платеж по НДФЛ не позднее 26 июля. Декларация по НДФЛ формируется только за год. Квартальные авансовые платежи по НДФЛ определяются ИП на основании учета доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

ООО и ИП с работниками на УСН

Как уже упоминалось, квартальная отчетность по УСН не составляется, но это не отменяет авансовый платеж. Уплатить его надо до 26 июля включительно.

Компании и ИП с работниками ежеквартально сдают в ИФНС и ФСС отчетность по расчетам с работниками.

В Фонд социального страхования представляется отчет по форме 4-ФСС — расчетная ведомость по взносам на страхование от несчастных случаев и травматизму. Сдается не позднее 20 июля на бумажном носителе или до 26 июля в электронном виде.

В налоговую по итогам 2 квартала (полугодия) представляются:

РСВ — расчет по страховым взносам. Сдается в ИФНС по месту учета, срок сдачи — до 30 июля.

6-НДФЛ — отчет по начисленным и уплаченным суммам НДФЛ. Сдается в налоговую по месту учета не позднее 2 августа (31 июля — выходной).

ИП с работниками на ОСНО

ИП на ОСНО ежеквартально представляют в ИФНС декларацию по НДС. За 2 квартал ее надо сдать не позднее 26 июля (25 июля — выходной). Декларация по НДС сдается только в электронном виде.

По итогам 2 квартала ИП уплачивает авансовый платеж по НДФЛ не позднее 26 июля. Декларация по НДФЛ формируется только за год. Квартальные авансовые платежи по НДФЛ определяются ИП на основании учета доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

По расчетам с работниками ИП отчитывается в налоговую и фонды. За 2 квартал представляются следующие отчеты:

4-ФСС — расчетная ведомость по взносам от несчастных случаев и травматизму. Сдается в фонд социального страхования до 20 июля на бумажном носителе или до 26 июля в электронном виде.

РСВ — расчет по страховым взносам. Сдается в ИФНС по месту учета, срок сдачи — до 30 июля.

6-НДФЛ — отчет по начисленным и уплаченным суммам НДФЛ. Сдается в налоговую по месту учета не позднее 2 августа (31 июля — выходной).

ООО на ОСНО

Самый большой перечень отчетности у компаний на ОСН:

4-ФСС — расчетная ведомость по взносам от несчастных случаев и травматизму. Сдается в фонд социального страхования до 20 июля на бумажном носителе или до 26 июля в электронном виде.

РСВ — расчет по страховым взносам. Сдается в ИФНС по месту учета, срок сдачи — до 30 июля.

6-НДФЛ — отчет по начисленным и уплаченным суммам НДФЛ. Сдается в налоговую по месту учета не позднее 2 августа (31 июля — выходной).

НДС — декларация по налогу сдается в ИФНС не позднее 26 июля (25 июля — выходной). Представляется только в электронном виде.

НП — декларация по налогу на прибыль. Представляется в налоговую не позднее 28 июля.

Отчеты в ПФР

А что же отчетность в ПФР? Квартальной отчетности нет, но есть ежемесячная:

СЗВ-М — ежемесячный отчет за июнь, сдается в ПФР до 15 июля.

СЗВ-ТД — сдается в ПФР при наличии кадровых изменений, срок до 15 июля или не позднее дня, следующего за датой приема на работу или увольнения.

Отчетность в статистику

Помимо отчетов в налоговую и фонды, организации и ИП должны отчитываться в территориальные органы статистики.

Форм и отчетов множество, они зависят от вида деятельности, а также от размеров бизнеса. Посмотреть перечень сдаваемых отчетов можно на сайте Росстата.

Как видим, состав отчетности различается для ИП и ООО, зависит от применяемой системы налогообложения и наличия сотрудников.

Что поможет в подготовке отчетности

Не всегда малый бизнес имеет возможность нанять отдельного сотрудника или приобрести дорогостоящие программы для ведения учета, но можно использовать различные приложения и обработки, чтобы расширить функционал имеющихся программ.

Платформа ОФД совместно с другими разработчиками предлагает выбор различных прикладных решений для бухгалтерии, позволяющих:

объединять данные из различных учетных систем, например, синхронизировать базу 1С и данные из онлайн-кассы,

анализировать отчеты по продажам на основе данных из ОФД,

выгружать данные по продажам в разных торговых точках в единый файл Excel и многое другое.

Используйте полезные приложения, чтобы подготовка отчетности превратилась в простую и понятную работу.