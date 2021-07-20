Маркировка пива: мануал для тех, кто продает

1 апреля 2021 года стартовал эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который продлится до 31 августа 2022 года. Порядок его проведения установлен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 № 204.
Объем нелегального оборота пива и слабоалкогольных напитков, по оценкам экспертов, в настоящее время составляет до 12% рынка.
Сейчас участие в эксперименте добровольное. Но после его завершения, маркировка пива с большой вероятностью станет обязательной.
Что маркируется
Под экспериментальную маркировку попадают следующие напитки:
- пиво крепостью от 0,5%;
- безалкогольное пиво;
- напитки, изготовленные на основе пива;
- сидр и пуаре;
- медовуха;
- прочие слабоалкогольные напитки брожения крепостью до 7%.
Причем размер тары не имеет значения. Маркируются как небольшие бутылки, так и двадцатилитровые кеги.
Кто применяет
Маркировку пива и слабоалкогольных напитков используют все участники оборота:
- производители;
- импортеры;
- оптовики;
- розничные магазины;
- хорека (отели, общепит).
Код маркировки
Предполагается введение двух типов кодов.
1. Код маркировки каждой единицы продукции.
В нем зашифровывается информация о товаре: состав, производитель, дата изготовления, срок годности. Внешне он похож на QR-код, двухмерный матричный код DataMatrix, доступный для считывания сканером.
Внутри код состоит из двух частей:
Уникальный идентификатор товара, который включается в себя код товара — 14 символов и индивидуальный серийный номер единицы товара — 13 символов.
Ключ проверки оригинальности, состоящий из 4 символов.
2. Код-агрегатор, который присваивается на этапе упаковки продукции. Этот общий идентификатор содержит сведения о каждой единице продукции внутри упаковки.
Учет маркировки
Как отмечают в ЦРПТ, в учете маркированного товара участвуют все звенья торговой цепочки, от производителя до конечного продавца, а иногда и потребителя.
Рассмотрим этапы учета подробнее.
- Производитель пива или слабоалкогольных напитков получает коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» и размещает их на своей продукции, на этикетках или пробках.
- Импортер пива или слабоалкогольных напитков заказывает коды маркировки и отправляет их своему поставщику для нанесения на товар. При завершении таможенного оформления импортер сообщает системе «Честный ЗНАК» о вводе в оборот маркированного товара.
- При передаче товара дистрибьютору производитель или импортер формирует электронный УПД, в котором указываются все коды продаваемого пива. При отправке этот документ регистрируется в системе учета маркировки.
- Оптовик (дистрибьютор) при получении пива или слабоалкогольных напитков сверяет коды на товаре с указанными в документах поставщика. И отмечает получение товара в системе учета маркировки.
- При дальнейшей отгрузке товара оптовик формирует электронный УПД и регистрирует движение маркированного товара в системе «Честный ЗНАК».
- Розничный магазин или заведение общепита при поступлении товара от поставщика сверяет данные в сопроводительных документах с кодами на бутылках и делает в системе отметку о приходе маркированного товара.
- Розничная продажа, то есть выбытие из оборота, каждой бутылки фиксируется в системе учета с помощью онлайн-касс.
Таким образом происходит контроль движения маркированного пива и слабоалкогольных напитков от производителя/импортера до конечного потребителя.
Что нужно участникам
Для надлежащего учета маркированных товаров участникам оборота пива и слабоалкогольных напитков потребуется:
- регистрация в системе «Честный ЗНАК»;
- усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП);
- договор с оператором ЭДО;
- программное обеспечение, поддерживающее учет маркировки;
- терминал сбора данных или сканер штрих-кодов Data Matrix;
- для розницы — онлайн-касса с прошивкой для работы в системе маркировки;
- для производителя / импортера — программно-аппаратный комплекс (ПАК) для заказа кодов маркировки.
Сервис «Учет марок» для магазинов
Специально для работы с маркированными товарами для торговых точек разработан сервис «Учет марок».
С его помощью можно:
- проверять поступившие товары на соответствие данным из документов поставщика;
- создавать документы отгрузки и отправлять их покупателям по системе ЭДО;
- отправлять сведения о поступлении и выбытии маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».
Работа с системой учета маркировки возможна как через веб-интерфейс в личном кабинете на сайте Платформа ОФД, так и через обработку для программы 1С.
Кроме того, сервис «Учет марок» предусматривает техническую поддержку при работе с маркировкой. В рамках сервиса «Учет марок» пользователь получает:
- пошаговую помощь экспертов при регистрации в системе «Честный ЗНАК»;
- заказ и выпуск КЭП;
- помощь с установкой программного обеспечения для работы в системе «Честный ЗНАК»;
- помощь в подборе необходимого оборудования для работы с маркировкой — сканеров кодов, принтеров, онлайн-касс.