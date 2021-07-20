Маркировка пива: мануал для тех, кто продает

1 апреля 2021 года стартовал эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который продлится до 31 августа 2022 года. Порядок его проведения установлен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 № 204.

Объем нелегального оборота пива и слабоалкогольных напитков, по оценкам экспертов, в настоящее время составляет до 12% рынка.

Сейчас участие в эксперименте добровольное. Но после его завершения, маркировка пива с большой вероятностью станет обязательной.

Что маркируется

Под экспериментальную маркировку попадают следующие напитки:

пиво крепостью от 0,5%;

безалкогольное пиво;

напитки, изготовленные на основе пива;

сидр и пуаре;

медовуха;

прочие слабоалкогольные напитки брожения крепостью до 7%.

Причем размер тары не имеет значения. Маркируются как небольшие бутылки, так и двадцатилитровые кеги.

Кто применяет

Маркировку пива и слабоалкогольных напитков используют все участники оборота:

производители;

импортеры;

оптовики;

розничные магазины;

хорека (отели, общепит).

Код маркировки

Предполагается введение двух типов кодов.

1. Код маркировки каждой единицы продукции.

В нем зашифровывается информация о товаре: состав, производитель, дата изготовления, срок годности. Внешне он похож на QR-код, двухмерный матричный код DataMatrix, доступный для считывания сканером.

Внутри код состоит из двух частей:

Уникальный идентификатор товара, который включается в себя код товара — 14 символов и индивидуальный серийный номер единицы товара — 13 символов.

Ключ проверки оригинальности, состоящий из 4 символов.

2. Код-агрегатор, который присваивается на этапе упаковки продукции. Этот общий идентификатор содержит сведения о каждой единице продукции внутри упаковки.

Учет маркировки

Как отмечают в ЦРПТ, в учете маркированного товара участвуют все звенья торговой цепочки, от производителя до конечного продавца, а иногда и потребителя.

Рассмотрим этапы учета подробнее.

Производитель пива или слабоалкогольных напитков получает коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» и размещает их на своей продукции, на этикетках или пробках. Импортер пива или слабоалкогольных напитков заказывает коды маркировки и отправляет их своему поставщику для нанесения на товар. При завершении таможенного оформления импортер сообщает системе «Честный ЗНАК» о вводе в оборот маркированного товара. При передаче товара дистрибьютору производитель или импортер формирует электронный УПД, в котором указываются все коды продаваемого пива. При отправке этот документ регистрируется в системе учета маркировки. Оптовик (дистрибьютор) при получении пива или слабоалкогольных напитков сверяет коды на товаре с указанными в документах поставщика. И отмечает получение товара в системе учета маркировки. При дальнейшей отгрузке товара оптовик формирует электронный УПД и регистрирует движение маркированного товара в системе «Честный ЗНАК». Розничный магазин или заведение общепита при поступлении товара от поставщика сверяет данные в сопроводительных документах с кодами на бутылках и делает в системе отметку о приходе маркированного товара. Розничная продажа, то есть выбытие из оборота , каждой бутылки фиксируется в системе учета с помощью онлайн-касс.

Таким образом происходит контроль движения маркированного пива и слабоалкогольных напитков от производителя/импортера до конечного потребителя.

Что нужно участникам

Для надлежащего учета маркированных товаров участникам оборота пива и слабоалкогольных напитков потребуется:

регистрация в системе «Честный ЗНАК»;

усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП);

договор с оператором ЭДО ;

оператором ЭДО программное обеспечение, поддерживающее учет маркировки;

терминал сбора данных или сканер штрих-кодов Data Matrix;

для розницы — онлайн-касса с прошивкой для работы в системе маркировки;

для производителя / импортера — программно-аппаратный комплекс (ПАК) для заказа кодов маркировки.

Сервис «Учет марок» для магазинов

Специально для работы с маркированными товарами для торговых точек разработан сервис «Учет марок».

С его помощью можно:

проверять поступившие товары на соответствие данным из документов поставщика;

создавать документы отгрузки и отправлять их покупателям по системе ЭДО;

отправлять сведения о поступлении и выбытии маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».

Работа с системой учета маркировки возможна как через веб-интерфейс в личном кабинете на сайте Платформа ОФД, так и через обработку для программы 1С.

Кроме того, сервис «Учет марок» предусматривает техническую поддержку при работе с маркировкой. В рамках сервиса «Учет марок» пользователь получает: