Новые правила для касс и фискальных накопителей: изменения с 6 августа 2021 г.

Готовы с 6 августа 2021 г. работать по новым требованиям к онлайн-кассам? Впервые услышали? Тогда будьте готовы к работе с новыми моделями фискальных накопителей. А продавцов маркированных товаров — ждет свежий формат фискальных документов ФФД 1.2. Но это не значит, что всем необходимо покупать новую ККТ. Рассказываем, кого коснутся изменения, и как к ним подготовиться.

Фискальный накопитель нового образца ФН-1.1 М

Теперь, покупая кассу, надо не только на всякий случай проверять ее через официальный реестр ККТ — только кассы, включенные в него, можно будет использовать для работы, но еще и озаботиться установкой нового фискального накопителя образца — ФН-М (ст. 4.1. Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003).

Это требование актуально для всех — неважно, какие товары или услуги продает предприниматель.

Онлайн-кассы с фискальным накопителем старого образца ФНС с 6 августа просто не зарегистрирует.

Однако, если у вашего текущего ФН еще не кончился срок действия, его не нужно срочно менять. Спокойно пользуйтесь им до конца срока без дополнительных настроек. Потом купите и зарегистрируете уже новый ФН с литерой «М».

Чем хорош ФН-1.1 М? Он работает с каждым действующим форматом фискальных документов (ФФД), сейчас их три: 1.05., 1.1. и 1.2.

Для чего нужен ФФД, в чем отличие нового формата 1.2.

ФФД — специально разработанный стандарт данных. По нему касса формирует различные документы — чеки, отчеты об открытии и закрытии смены и другие. Все это шифруется благодаря фискальному накопителю, и передается в адрес оператора фискальных данных, который далее направляет сведения в ФНС. Поэтому ФФД 1.2 должны поддерживать и ККТ, и ФН, и ОФД.

В последних действующих форматах (с 2019 года их два — 1.05. и 1.1.) различий было немного, просто более новая версия учла недоработки предыдущей.

А вот новый, третий, формат — ФФД 1.2. подготовлен с определенной целью — он предназначен для работы с маркированными товарами. Контроль за такой продукцией постоянно усиливается, а ассортимент их расширяется, поэтому появление нового формата — естественный этап. Тем, кто работает в торговле, нужно уже сейчас осознать — под маркировку со временем попадет большинство товаров, поэтому такие перемены коснутся каждого.

Самое важное: касса, которая поддерживает ФФД 1.2., будет иметь обратную связь с системой «Честный ЗНАК».

В кассовом чеке будет отображаться дополнительная информация и реакция системы на данные по маркированным товарам. Результат проверки отобразится в виде специальных отметок рядом с наименованием. Так продавец и покупатель смогут увидеть — прошел ли товар контроль, нет ли какой-то ошибки. Уже сейчас с помощью приложения покупатель может самостоятельно проверить товар и в случае нарушения сообщить о нем в «Честный ЗНАК», с новыми чеками обнаружить проблему с товаром будет еще проще.

Более подробно о ФФД 1.2. читайте в Приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

В новом формате изменится содержание чеков. Вместо обычного обозначения о продаже маркированного товара (М) появится развернутая информация:

(М+) — продукция прошла проверку в системе, это точно не подделка;

(М) — товар пока не прошел все проверки в системе маркировки. Возможно, касса не смогла передать данные в ОФД из-за технической ошибки. Покупатель может сам перепроверить товар на сайте «Честного ЗНАКА».

ОФД (М-) — товар не прошел как минимум одну проверку, возможна подделка.

Кто обязан перейти на ФФД 1.2.

Перемены затрагивают в первую очередь продавцов розницы, в номенклатуре которых есть товары, подлежащие обязательной маркировке. Им нужно будет перейти на новый формат ФФД 1.2. Проверьте, продаете ли вы следующие товары:

одежда;

постельное белье и полотенца;

лекарства;

обувь;

духи, парфюмерия;

фототехника, включая фотовспышки;

шины и покрышки;

табак;

молочную продукцию (пока она не вся попала под маркировку, полностью переход состоится с 2022 года.

Сделать это должны розничные точки при регистрации или перерегистрации кассы после 06.08.2021. Если срок действия фискального накопителя пока не истек к указанной дате, то переход на ФФД 1.2. будет осуществлен позже (как только срок окончится).

Проверьте, поддерживает или будет доработана ваша ККТ до версии ФФД 1.2.

Прежде всего, необходимо найти ответ на вопрос: планируется ли производителем доработка вашей модели ККТ до версии ФФД 1.2. или нет, есть ли касса в официальном реестре ККТ с поддержкой ФФД 1.2 .

По информации профильного телеграм-канала «Новости ОФД, ККТ, Маркировка, ЕГАИС», в перечень касс с поддержкой ФФД 1.2 по состоянию на 27.07.2021 включены всего 15 моделей (АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 25Ф, ЭЛВЕС-ФР-Ф, ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-СИТИ-Ф, РР-01Ф, Вики Принт 57 Ф, Вики Принт 80 Плюс Ф, Пирит 2Ф, Вики Принт 57 Плюс Ф, Вики Мини Ф).

Также списки касс, которые будут поддерживать новый ФФД, опубликованы в Приложениях к письму ФНС от 09.07.2021 № АБ-4-20/9702@.

По указанной ссылке вы, в частности, найдете:

список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2.;

список моделей ККТ без планируемой поддержки ФФД 1.2.

Данные списки сформированы ФНС на основании сведений, предоставленных от всех производителей касс. Налоговая служба также будет публиковать официальный реестр ККТ, поддерживающих ФФД 1.2

Обратите внимание, что и реестр ККТ, и списки моделей, по которым планируется поддержка ФФД версии 1.2., постоянно обновляется. Производители стремятся модернизировать как можно больше моделей ККТ.

Что делать прямо сейчас

Ваша текущая ситуация Какие действия предпринимать Срок работы вашего ФН истекает после 06.08.2021.

Среди ваших товаров нет тех, которые попадают под маркировку Можете работать с этим фискальным накопителем, пока не закончится срок его работы Когда придет срок приобрести новый — купите и зарегистрируйте ФН-М Применяйте ФФД версии 1.05. или 1.1. Срок действия ФН закончится до 06 августа 2021 года (или вы покупаете новый ФН, например для установки в онлайн-кассе на новой торговой точке) Маркированные товары не продаете Вам нужно купить и установить новый фискальный накопитель (ФН-1.1 М) Использовать можно любую версию ФФД - 1.05. или 1.1. У ФН срок закончится после 06.08.2021 и вы продаете маркированные товары Можете работать с этим фискальным накопителем, пока не закончится срок его работы. Используйте пока ФН с поддержкой ФФД версии 1.05. или 1.1. Когда срок действия закончится — перейдите на ФН-1.1 М, с поддержкой формата ФФД 1.2. Срок действия ФН закончится до 06 августа 2021 года (или опять же вы покупаете новый ФН для новой точки) Вы продаете маркированные товары Проверьте вашу онлайн-кассу в реестре ККТ и возможность поддержания этой моделью ФФД 1.2. Установите ФН-1.1 М, зарегистрируйте изменения (пройдите перерегистрацию ККТ) и перейдите на ФФД 1.2.