«Платформа ОФД» приступила к промышленной поддержке нового формата фискальных документов ФФД 1.2

Крупнейший оператор фискальных данных страны, ИТ-компания «Платформа ОФД» полностью готова к работе по новым требованиям к кассовой технике, вступающим в силу с 6 августа 2021 года.
Компания успешно прошла тестирование систем, в том числе совместно с ЦРПТ, и вышла на этап промышленной эксплуатации формата фискальных документов ФФД 1.2.
ФФД — это специально разработанный и утвержденный ФНС стандарт данных. По нему формируются различные фискальные документы (кассовые чеки, отчеты об открытии и закрытии смены и др.) и передаются по цепочке между кассовым аппаратом, фискальным накопителем и оператором фискальных данных. ОФД далее направляет эти сведения в адрес ФНС. Поэтому ФФД 1.2 должны поддерживать и ККТ, и ФН, и ОФД.
Формат ФФД 1.2. предназначен для работы с маркированными товарами. Ассортимент такой продукции расширяется, контроль за ней усиливается, а благодаря новому ФФД кассовая техника будет иметь обратную связь с системой Честный ЗНАК.
В кассовом чеке будет отображаться дополнительная информация и реакция системы на данные по маркированным товарам. Результат проверки отобразится в виде специальных отметок рядом с наименованием. Так продавец и покупатель смогут увидеть — прошел ли товар контроль, нет ли ошибки.
«Благодаря выходу на промышленную эксплуатацию по ФФД 1.2, предприниматели, пользователи касс теперь могут не только протестировать работу по новым правилам, но и полноценно осуществлять торговую деятельность, выдавать покупателям чеки с новыми реквизитами. «Платформа ОФД» гарантирует корректную работу и полное соответствие законодательству для всей кассовой техники, действующей в рамках ФФД 1.2», - отметил Андрей Ананьев, руководитель направления Маркировка ИТ-компании «Платформа ОФД»