Кассовый чек пришел в мессенджер или по СМС: как и почему так происходит?

Некоторые граждане обеспокоены тем, что после совершения покупки (получения услуги) им не приходит электронный кассовый чек. Или, наоборот, гражданин никаких покупок не совершал, но получает посторонний чек в мессенджер (VK, OK, Viber, WhatsApp) или по СМС.

Разъясняем, почему продавцы направляют электронные чеки, и где они берут ваши номера телефонов.

Так установил закон

Согласно ст. 1.2. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», продавец обязан при осуществлении расчета с покупателем выдать ему кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Кроме того, если покупатель ранее предоставил продавцу абонентский номер (номер своего телефона) или e-mail, либо совершил покупку в интернет-магазине, то чек может быть отправлен в том числе и в электронном виде.

Не так давно, в феврале 2020 года, ФНС на официальном сайте дала разъяснения: получить кассовый чек или бланк строгой отчетности допускается не только на бумаге, по СМС или электронной почте, но и через любой мессенджер, в том числе мессенджеры от Вконтакте, Одноклассники, Facebook и т. д., которые привязаны к определенному номеру телефона.

Направленный таким образом чек отображается в виде картинки, либо pdf-документа, либо ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки. Покупатель в свою очередь может перейти по ссылке и увидеть электронную версию чека.

Документ удобно сохранить в памяти телефона или компьютера, а при необходимости, например, при возврате товара, можно предоставить продавцу электронное подтверждение покупки.

Я получил электронный чек: что делать

Если вы получили кассовый чек по СМС или в мессенджер, значит ваш абонентский номер был указан при покупке товара или получении услуги — для отправки кассового чека по СМС, Viber или посредством иного мессенджера.

Вполне возможно, что покупатель ошибся при вводе номера, и вы получили его чек случайно. Поэтому важно запомнить следующее: если вы не совершали покупку и не уверены в безопасности сообщения, — не открывайте его, либо удалите.

Достоверность полученного чека можно проверить на сайте оператора фискальных данных, воспользовавшись сервисом Проверка чека, и получить подробную информацию о покупке (в рамках реквизитов кассового документа, например, время, сумму, ИНН продавца и т. д.). Либо проверить корректность чека через приложение ФНС по проверке чеков.

Если чек все-таки ваш и пришел по адресу, вы сможете сохранить файл в памяти телефона хотя бы до того момента, пока не убедитесь в надлежащем качестве товара или услуги.

Платформа ОФД — это оператор фискальных данных, который согласно закону 54-ФЗ, обеспечивает отправку кассовых чеков от продавца к покупателю.

Откуда у продавца номер телефона

Продавец или поставщик услуги может использовать для передачи чека только те контакты (номер телефона, электронную почту), которые получил от самого потребителя. Это означает, что вы оставили контактную информацию при оформлении интернет-заказа или заявки на сайте, и тем самым дали согласие на обработку этих данных для отправки чека.

Продавец, таким образом, передает ваш абонентский номер в автоматические системы кассы и ОФД — для отправки фискального документа, и уже далее чек отправляется на ваш абонентский номер, куда поступает в виде сервисного сообщения от имени магазина, либо от имени ОФД (зависит то того, установил магазин в электронном чеке свое фирменное наименование, или нет).

Продавец не прислал электронный чек: какие санкции

Может быть и обратная ситуация: покупатель ожидает электронную версию чека по e-mail или смс, но продавец ее все не шлет.

Первое, что следует пояснить — ненаправление электронного чека, как и невыдача бумажного, грозит для пользователя ККТ штрафами, согласно КоАП РФ.

По ч. 6 ст. 14.5. на индивидуального предпринимателя или директора компании может быть вынесено предупреждение либо взыскание 2 тысяч рублей. Для самой фирмы санкция более серьезная — штраф до 10 тысяч рублей.

Продавцу в свою очередь следует убедиться, что не произошла техническая ошибка, по которой электронный чек не ушел.

Вот вероятные причины:

покупатель указал e-mail или абонентский номер с ошибкой,

чек не уходил в ОФД, не было интернет-соединения в кассе,

сбой у агрегатора СМС-трафика.

На случай, если продавец все-таки выдал бумажный чек, а в электронном виде его не сумел отправить по объективным причинам, есть положительная судебная практика. В арбитражном деле № А56-89619/2019 апелляционная инстанция приняла сторону предпринимателя.