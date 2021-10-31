Маркировка 2021-2022: ошибки, нарушения и штрафы, какие товары на очереди

Правительство постепенно расширяет список товаров, попадающих под маркировку. Следующий этап – 1 декабря 2021 года. Какие группы товаров попали в обязательную маркировку, каковы самые частые нарушения и ответственность за них, а также что ждет по маркировке в 2022 году — обо всем этом расскажем подробнее.

Что из себя представляет маркировка

Маркировка позволяет контролировать передвижения товара от производства до конечной продажи, благодаря присвоению каждой единице продукции специального кода. Компании-участники оборота в обязательном порядке регистрируются на портале «Честный знак», где заполняют всю информацию о маркируемых товарах, включая как первичные сведения, так и сведения о передвижении по цепочке поставки, об остатках, выбытии из оборота.

Процесс маркировки требует подготовки, так как необходимо обучить сотрудников работе с новым направлением, вводить данные в «Честный знак», контролировать достоверность передаваемой информации.

Основные документы, регламентирующие процесс маркировки – закон 487-ФЗ от 31.12.2017 года и 488-ФЗ от 25.12.2018 года. В них утверждены основные положения о маркировке, торговой деятельности, утверждена ответственность за нарушения.

Недавно стало известно, что законодатели ужесточили наказание за отсутствие маркировки, за отправку неверной информации в систему. Подробнее об этом ниже.

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Основные ошибки при маркировке товаров

Вот основные ошибки, которые допускают торговые точки при работе с маркированными товарами:

Отсутствие маркировки в принципе . Товар не зарегистрирован в системе, ему не присвоен код. За данное нарушение предусмотрены серьезные штрафы.

Нечеткое нанесение маркировки на товар . К примеру, плохо пропечатан код, либо он частично стерся.

Не завершен процесс маркировки , а именно, после оформления и получения кодов, их не ввели в оборот.

Неправильно оформлен возврат товара . Например, торговая точка оформила возврат товара, т.к. вовремя не провела непромаркированные товарные остатки в системе.

Код не соответствует данным в УПД . В документе отражен другой товар, либо поступил промаркированный товар, а в УПД сведений о нем нет.

Ответственность за нарушение маркировки

С 1 декабря 2021 года начнет действовать новая статья в КоАП. Законодатели одобрили изменения в статью 15.12 в третьем чтении.

Изменения касаются ошибок при оформлении маркировки. Если не передать вовремя сведения. представить их не полностью или передать недостоверные данные при маркировке, то возможно следующее наказание: штраф для должностных лиц от 1 000 до 10 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей . Есть шанс отделаться предупреждением.

Статья подразумевает не только штрафы, но и конфискацию немаркированного имущества.

На данный момент существует два основных вида штрафных санкций:

производство товаров без нанесения маркировки либо с нарушениями обойдется компании — от 50 000 до 100 000 руб.; а для ответственного сотрудника или предпринимателя — от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 1 ст. 15.12 КоАП).

для продавцов - за перевозку, хранение и продажу товаров без маркировки, если она обязательна — штраф: для компании — от 50 000 до 300 000 руб.; для должностного лица или ИП — от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 2 ст. 15.12 КоАП), покупка для перепродажи немаркированного товара карается точно также.

Маркировка 2021

Ввод маркировки происходит постепенно с 2017 года. Планомерно расширяется список маркируемой продукции.

В обязательном порядке уже маркируются:

Товары легпрома (конкретный перечень с кодами товаров, подлежащих маркировке можно найти тут), шубы и обувь. Лекарственные средства. Шины и покрышки. Сигареты, папиросы, жевательный табак и т.п. табачная продукция. Фотоаппараты и вспышки. Молочная продукция – мороженое и сыр с 1 июня 2021 года. Молочная продукция, сроком годности более 40 дней – с 1 сентября 2021 года.

По духам и туалетной воде — до 30 сентября 2021 г. разрешается продажа немаркированных остатков, при условии, что такая продукция была произведена или ввезена в РФ до 1 октября 2020 года. Эти остатки (если зарегистрировать и внести информацию в систему мониторинга до 1 декабря 2021 г.) можно еще маркировать до 31 октября 2021 г. Иначе продавать их будет нельзя

В 2021 году также предстоит маркировка новых групп товаров, а именно молочной продукции, сроком годности менее 40 дней и упакованной минеральной воды – с 1 декабря 2021 года.

Эксперименты по маркировке проходят для следующих групп товаров:

Стики, смеси для кальянов – с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года. Пиво и слабоалкогольные напитки – с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. БАДы – с 1 мая 2021 по 31 августа 2022 года. Антисептики – с 1 августа 2021 по 31 августа 2022 года.

С креслами-колясками и велосипедами также проводились пилотные проекты, на данный момент они завершены. Велосипеды и велосипедные рамы планируется начать маркировать с 1 марта 2022 года.

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Маркировка в 2022 году

По графику, утвержденному Правительством, в 2022 году обязательная маркировка ожидается для:

молочной фермерской продукции – с 1 декабря 2022 года;

всех категорий питьевой воды – с 1 марта 2022 года.

Более 4 млн потребителей уже пользуются приложением от Честного знака для распознавания кодов, сообщал оператор системы ЦРПТ. Проводятся акции и розыгрыши призов, чтобы привлечь покупателей к общественному контролю за маркировкой товаров и находить нарушения.

Потребитель может пожаловаться, если проверит товар и окажется, что код у него недействительный. Как правило, крупные бренды производителей также следят за наличием контрафакта и стремятся выявлять его, предъявляя претензии ретейлерам.

Например, в 2020 и 2021 году прошли судебные разбирательства (14 из 17 исков удовлетворены полностью) с несколькими краснодарскими предпринимателей по поводу незаконного использования брендов «Шанель», «Кристиан Диор» и др., сообщали региональные СМИ. Кроме административного штрафа (50 000 рублей), каждому предпринимателю был предъявлен иск за нарушение прав правообладателей, всего сумма требований составила 2 миллиона рублей.