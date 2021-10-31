ФФД 1.2 для касс. Готовы к работе? Первые дедлайны уже в октябре

С 6 августа 2021 года в стране применяется новый формат фискальных документов (ФФД) — 1.2. Он действует для касс, ОФД и ФН. Необходимость введения такого формата связана с правилами маркировки товаров и требованиями закона 54-ФЗ к оформлению их продажи.

При розничной продаже товаров, подлежащих маркировке, в соответствии с действующим законодательством, кассовая техника должна иметь возможность проверять корректность кодов маркировки и обмениваться информацией с системой «Честный знак». Подробные требования по ФФД 1.2 утверждены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Кто применяет

Сейчас новый формат ФФД применяется продавцами следующих категорий маркированных товаров:

одежда,

домашний текстиль,

обувь,

табак,

лекарства,

парфюмерия,

фототехника,

шины.

В 2022 году к этим категориям добавятся молочные продукты и велосипеды.

Обязанность применения ФФД 1.2 при продаже маркируемых товаров не распространяется на шубы, изделия из меха и алкоголь. Эти товары маркируются в особом порядке и по ним не требуется обмен с системой «Честный знак» через онлайн-кассу.

При покупке и перерегистрации онлайн-кассы после 6 августа 2021 года применение старых форматов невозможно. В этом случае и кассовый аппарат, и фискальный накопитель, и оператор фискальных данных должны поддерживать ФФД 1.2.

Однако это не означает, что больше нельзя применять кассовую технику, использующую прежние форматы фискальных документов. Действующий бизнес даже при продаже маркированных товаров после 6 августа 2021 года может использовать кассу с ФФД версий 1.05 и 1.1.

Когда переходить

Порядок и сроки перехода на ФФД 1.2 зависят от установленного фискального накопителя и модели онлайн-кассы.

Фискальный накопитель зарегистрирован до 6 августа и не поддерживает ФФД 1.2

Можно работать с ним в прежнем формате до окончания срока действия ФН. В этом случае переход на ФФД 1.2 будет произведен при покупке и регистрации нового фискального накопителя.

В настоящее время доступны следующие модели фискальных накопителей, поддерживающих новый формат: ФН-1.1М со сроком действия 15 месяцев,

ФН-1.1М со сроком действия 36 месяцев.

Фискальный накопитель приобретен до 6 августа и поддерживает ФФД 1.2.

Сроки перехода на новый формат фискальных документов будут зависеть от модели онлайн-кассы, в которой установлен ФН.

ФНС на основании данных от производителей кассовой техники составила списки ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 и без нее. Эти списки опубликованы в письме ФНС № АБ-4-20/9702@ от 09.07.21, дополнены в письме ФНС № АБ-4-20/10632@ от 28.07.2021.

Постепенно модели ККТ из первого списка проходят сертификацию и вносятся в реестр. Поскольку обязанность применять новый формат ФФД по маркировке зависит от даты внесения ККТ в реестр, рекомендуем при поиске нужной модели обратить внимание на дату приказа о ее включении в реестр.

Итак, как наличие модели онлайн-кассы в списке или реестре ФНС влияет на срок применения нового формата.

1. Применяемая онлайн-касса не попала в список моделей, поддерживающих новый формат данных, и производитель не планирует дорабатывать ее до нового формата.

Владелец может использовать эту кассу и применять старый ФФД до окончания срока действия установленного фискального накопителя. Переход на новый ФФД будет осуществлен по окончании срока действия ФН, с обязательной покупкой новой онлайн-кассы с поддержкой ФФД 1.2.

2. Используемая модель ККТ предполагается к переходу на ФФД 1.2, однако пока в реестр налоговой не попала.

В этом случае продавец маркированных товаров может применять старые форматы ФФД до момента внесения его модели ККТ в реестр. После сертификации кассы на применение ФФД 1.2 в течение трех месяцев с даты включения в реестр ее нужно обновить и перерегистрировать в налоговой.

3. Модель ККТ сертифицирована для работы с ФФД 1.2 и содержится в реестре ФНС. Необходимо проверить кассовое ПО, обновить его до нужного формата и перерегистрировать кассу в налоговой по причине смены ФФД. Сделать это нужно в течение трех месяцев с даты включения соответствующей модели ККТ в реестр.

Производители кассовой техники проходят сертификацию в разные сроки, соответственно, различные модели касс попадают в реестр не одновременно. А это означает, что дедлайн по переходу на ФФД 1.2 у всех свой.

Например, популярные модели «Штрих-лайт-01Ф» и «Атол 30Ф» включены в реестр еще 26 июля 2021 года и пользователи этих касс должны перейти на новый ФФД не позднее 25 октября 2021 года, то есть совсем скоро.

Информацию о своей ККТ и ФН можно узнать на сайте ФНС или в личном кабинете ОФД. Для проверки на сайте ФНС вам понадобится название модели ККТ и заводской номер, указанный на кассовом аппарате.

Как предполагается, окончательный переход продавцов маркированной продукции на ФФД 1.2 должен завершиться к 1 февраля 2022 года.

Помимо обновления или замены кассы и фискального накопителя, при продаже маркированных товаров может потребоваться также обновление системы товароучета для корректной работы с кассой нового формата.

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Штрафы

За несвоевременный переход на новый ФФД, а также за продажу маркированных товаров с применением кассы старого формата возможны штрафы.

Размер санкций установлен п. 4 ст.14. 5 КоАП РФ и составляет:

1 500 — 3 000 рублей - для должностных лиц или ИП,

5 000 — 10 000 рублей — для компаний.

ФНС в своем письме № АБ-4-20/8056@ от 09.06.2021 отметила, что штрафы назначаются за виновные действия. В случае когда продавец маркированных товаров не применяет ФФД 1.2 по причинам от него независящим, наказания не будет.

Например, когда используемая онлайн-касса предполагается к применению с новым форматом, однако она пока не включена в реестр и производитель еще не предоставил возможность обновить ПО до нужного формата.

Чтобы не попасть на штрафы за несоблюдение требований к онлайн-кассам, следует уточнить информацию о применяемой ФФД в кассовой технике и не дожидаться окончания срока для перехода на новый формат.