Ошибки в чеках: за что накажут предпринимателя

Ошибки в чеках при использовании ККТ — довольно частое явление. Они могут быть допущены в сумме, в реквизитах, в кодах маркировки. Как их корректировать, и какие штрафы грозят от ФНС, разбираемся в этой статье.

Какие ошибки допускают в чеках при работе с ККТ

Самые распространенные ошибки в чеках, за которые ФНС штрафует предпринимателей:

неверное указание стоимости или количества товара (т. н. суммовые ошибки),

ошибки в реквизитах,

два чека на одну покупку,

указан неправильный способ оплаты (например, безнал вместо наличности),

указана не та система налогообложения, которая применяется продавцом (см. подробней Письмо ФНС № ЕД-3-20/9349@ от 28.10.2019). Например, упраздненный ЕНВД вместо УСН.

Ошибки в суммах довольно просто исправить чеком коррекции (при использовании ФФД 1.1.) или чеком возврата (при ФФД 1.05., соответственно). Для большинства ситуаций уже разработаны четкие алгоритмы действий, кассиру нужно их знать и использовать в своей работе (см. Методические рекомендации ФНС РФ № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018).

Ответственность за правильное оформление чеков наступает по п. 4 ст. 14.5. КоАП РФ. Размер штрафа для кассира составляет от 1 500 до 3 000 рублей, а для организации — от 5 000 до 10 000 рублей.

Избежать штрафа поможет добровольное сообщение ФНС РФ об обнаруженной ошибке и ее исправление раньше, чем налоговый орган составит протокол об административном правонарушении (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).

Ошибка в адресе расчета

Перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке, приведен в Законе о ККТ № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. К ним в частности, относится адрес расчетов (см. Письмо ФНС 22.06.2021 № АБ-4-20/8749@ о правилах заполнения).

Если продажа осуществляется на стационарном объекте, нужно прописать точный адрес с индексом. В транспорте — наименование и номер транспортного средства, а также адрес регистрации ООО или ИП. При реализации продукции через Интернет — в чеке указывается адрес сайта. Главное в реквизитах адреса расчета — это возможность налоговой без труда определить местонахождение установки и применения онлайн-кассы.

Неутешительная судебная практика по ст. 14.5 КоАП РФ есть, в частности, за следующие ошибки, допущенные в адресе:

не был указан номер строения в адресе организации-продавца (Постановление Арбитражного апелляционного суда № 18 от 20.05.2019, дело № 18АП-5258/2019);

пропущен индекс (Постановление Арбитражного апелляционного суда № 9 от 30.04.2019, дело № 09АП-7735/2019).

В чеке указана фамилия кассира

Согласно ст. 4.7. Закона о ККТ № 54-ФЗ, в чеке обязательно должно быть указание должности и фамилии кассира. Исключение составляют операции, выполненные с помощью автоматических устройств (в т. ч. посредством электронных средств платежа через Интернет).

Реквизиты обычно прописываются следующим образом:

«Кассир: Иванова А. А.».

В законе нет уточнений по поводу инициалов сотрудника или полного ФИО: речь идет только о фамилии, но рекомендуется во избежание путаницы внутри организации указывать подробные данные.

Административная ответственность за отсутствие в чеке данных кассира наступает по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. Для должностного лица штраф составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, а для самой компании от 5 до 10 тысяч.

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Пример из судебной практики — Постановление Арбитражного апелляционного суда № 16 от 06.06.2019; дело 16АП-1180/2019.

В чеке не указан код товара, подлежащего маркировке

После принятия закона о маркировке некоторой продукции (обуви, табака, меховых изделий и т. д.) пользователей ККТ обязали указывать в чеке еще один реквизит — «код товара».

Если касса при продаже изделий, подлежащих маркировке, не формирует данную строку, продавцу также грозит штраф по ст. 14.5 КоАП РФ.

Помимо этого, с организации или ИП будет взыскан также административный штраф за нарушение правил торговой маркировки. Это до 30 тысяч рублей для предпринимателей и до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Статистика по проверкам ФНС

Согласно данным Отчета, опубликованного на сайте ФНС о сведениях и результатах контрольной работы налоговых органов по применению ККТ за неполный 2021 год,

с начала года на 01.10. 2021:

в отношении ИП в юридических лиц всего Было проведено проверок на предмет соблюдения требований к ККТ 88 7 95 Обнаружены ошибки в чеках (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ) 5 5 10 Уже взыскано штрафных санкций по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ 3 0 3