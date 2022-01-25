Чек коррекции: как избежать штрафа и что сказать налоговой

Чек, в котором компания выявила ошибку, надо корректировать: аннулировать неверный и выставить новый. Чтобы избежать ответственности налоговикам можно дополнительно прислать пояснения к чеку коррекции по выявленной ошибке и с отметкой, что компания сама исправила нарушение.

Наш подписчик спросил в «Клерк.Консультациях»:

«В чеке коррекции по какой-то причине не отразилась сумма коррекции в разделе „ИТОГО“, а разделе „Безналичными“ отражена верно.

По информации из ОФД видно, что эта сумма не попала в итоговое значение операций за день. Также нет № акта, только его дата, и нет № чека коррекции.

Насколько существенны такие ошибки? Стоит ли их исправлять, ведь чек коррекции не корректируется?

Второй вопрос: достаточно ли будет в информации для налоговой инспекции указать о том, что проведен чек коррекции и по какой причине? Нужно ли прилагать акт? В какой срок нужно известить налоговую инспекцию? Стоит ли сообщить о недочетах чеках коррекции или ждать вопроса от НИ?»

Как поступить, объяснила Юлия Попова, эксперт ИТ-компании «Платформа ОФД»:

«Если пользователь ККТ допустил ошибку в чеке коррекции и самостоятельно установил этот факт, то он также может исправить неверный чек.

Коррекция делается в 2 этапа:

Необходимо аннулировать неправильный чек коррекции. Для этого формируется новый чек коррекции, отображающий обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета (например «возврат прихода», и те же ошибочные данные, что и в первоначальном чеке коррекции). Необходимо пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными. В отличие, от исправления обычного кассового чека, исправление кассового чека коррекции не зависит от версии формата фискальных данных.

Обоснование: пункт 4 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «Об особенностях формирования кассового чека коррекции».

Так как пользователь самостоятельно установил факт допущения нарушения законодательства о ККТ, на который им был сформирован чек коррекции, то, чтобы избежать административной ответственности, пользователю необходимо соблюсти следующие условия, прописанные в примечании к статье 14.5 КоАП.

При этом, обращаем внимание на тот факт, что обязательно должны быть соблюдены все три условия:

Лицо, нарушившее порядок применения ККТ, добровольно в письменной форме заявил об этом нарушении в налоговый орган либо направил в налоговый орган чек коррекции. На момент обращения в налоговый орган с заявлением о нарушении либо на момент направления в налоговый орган чека коррекции — непосредственно сам налоговый орган не располагал (не знал) о факте совершения лицом административного правонарушения. Представленные самостоятельно в налоговый орган документы и сведения либо кассовый чек коррекции — являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Как следует, исходя из вышеприведённых условий, если пользователь исправляет факт нарушения законодательства о ККТ чеком коррекции — то пользователю достаточно сформировать и направить в ФНС через ОФД чек коррекции. При этом, чек коррекции должен быть составлен правильно, со всеми обязательными реквизитами.