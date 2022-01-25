Чек коррекции: как избежать штрафа и что сказать налоговой

Чек, в котором компания выявила ошибку, надо корректировать: аннулировать неверный и выставить новый. Чтобы избежать ответственности налоговикам можно дополнительно прислать пояснения к чеку коррекции по выявленной ошибке и с отметкой, что компания сама исправила нарушение.
Наш подписчик спросил в «Клерк.Консультациях»:
«В чеке коррекции по какой-то причине не отразилась сумма коррекции в разделе „ИТОГО“, а разделе „Безналичными“ отражена верно.
По информации из ОФД видно, что эта сумма не попала в итоговое значение операций за день. Также нет № акта, только его дата, и нет № чека коррекции.
Насколько существенны такие ошибки? Стоит ли их исправлять, ведь чек коррекции не корректируется?
Второй вопрос: достаточно ли будет в информации для налоговой инспекции указать о том, что проведен чек коррекции и по какой причине? Нужно ли прилагать акт? В какой срок нужно известить налоговую инспекцию? Стоит ли сообщить о недочетах чеках коррекции или ждать вопроса от НИ?»
Как поступить, объяснила Юлия Попова, эксперт ИТ-компании «Платформа ОФД»:
«Если пользователь ККТ допустил ошибку в чеке коррекции и самостоятельно установил этот факт, то он также может исправить неверный чек.
Коррекция делается в 2 этапа:
- Необходимо аннулировать неправильный чек коррекции. Для этого формируется новый чек коррекции, отображающий обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета (например «возврат прихода», и те же ошибочные данные, что и в первоначальном чеке коррекции).
- Необходимо пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными. В отличие, от исправления обычного кассового чека, исправление кассового чека коррекции не зависит от версии формата фискальных данных.
Обоснование: пункт 4 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «Об особенностях формирования кассового чека коррекции».
Так как пользователь самостоятельно установил факт допущения нарушения законодательства о ККТ, на который им был сформирован чек коррекции, то, чтобы избежать административной ответственности, пользователю необходимо соблюсти следующие условия, прописанные в примечании к статье 14.5 КоАП.
При этом, обращаем внимание на тот факт, что обязательно должны быть соблюдены все три условия:
- Лицо, нарушившее порядок применения ККТ, добровольно в письменной форме заявил об этом нарушении в налоговый орган либо направил в налоговый орган чек коррекции.
- На момент обращения в налоговый орган с заявлением о нарушении либо на момент направления в налоговый орган чека коррекции — непосредственно сам налоговый орган не располагал (не знал) о факте совершения лицом административного правонарушения.
- Представленные самостоятельно в налоговый орган документы и сведения либо кассовый чек коррекции — являются достаточными для установления события административного правонарушения.
Как следует, исходя из вышеприведённых условий, если пользователь исправляет факт нарушения законодательства о ККТ чеком коррекции — то пользователю достаточно сформировать и направить в ФНС через ОФД чек коррекции. При этом, чек коррекции должен быть составлен правильно, со всеми обязательными реквизитами.
По нашему мнению, чтобы исключить ситуацию неоднозначности трактования факта исправления именно этим чеком коррекции конкретного события, рекомендуем, дополнительно, направить в налоговый орган пояснения к чеку коррекции, содержащие описание как самого события административного правонарушения (когда, что, как и каким образом было нарушено), так и ссылку на чеки коррекции, которыми это события было исправлено самостоятельно пользователем".