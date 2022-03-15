Как отправлять электронные чеки и использовать их для рекламы

Электронные чеки постепенно, но уверенно замещают бумажные. Благодаря закону 54-ФЗ, продавец может предоставлять покупателю выбор, куда направлять такие чеки, чтобы было удобно просматривать и хранить. Рассмотрим, как все работает и чем полезно бизнесу.

Электронные чеки по закону

Согласно п. 2 ст. 1.2. закона № 54-ФЗ продавец обязан направлять чеки в электронной форме, если покупатель сообщил свой абонентский номер или адрес электронной почты до момента расчета.

Электронный чек полностью равнозначен бумажному, который обычно печатает кассовый аппарат.

Кроме того, ФНС еще в 2020 году пояснила, что чеки могут направляться и с помощью сервисов обмена сообщениями (мессенджеров), которые привязаны к номеру телефона.

То есть покупатель может получить электронный чек несколькими путями:

по электронной почте (например: на любой e-mail, указанный при регистрации в интернет-магазине);

СМС-сообщением ;

через WhatsApp, Телеграм, мессенджеры соцсетей (например: ВКонтакте), привязанные к номеру телефона.

Важно: в соответствии с п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ электронный чек должен содержать абонентский номер покупателя или адрес его электронной почты. Отсутствие обязательных реквизитов является нарушением и за него могут наказать по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Наказание: предупреждение или штраф в размере:

от 1,5 до 3 тыс. руб. — для должностного лица;

от 5 до 10 тыс. руб. — для организаций.

Подключите цифровую кассу для интернет-магазина и не переплачивайте за ОФД — все уже включено в комплект. Гарантируем отправку электронных чеков покупателям 24/7.

Когда нужно отправить электронный чек

Важно не пропускать сроки отправки электронных чеков. Согласно п. 5.4 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ направить чек электронным способом нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позже момента передачи товара.

В противном случае продавца тоже могут наказать (ч. 6 ст. 14.5 КоАП) предупреждением или штрафом в размере:

2 тыс. руб . — для должностных лиц;

10 тыс. руб . — для организаций.

Почему разные варианты отправки чека удобны для покупателя

Электронный чек, направленный покупателю, может отображаться в виде картинки, pdf-документа или ссылки с указанием времени, даты и суммы покупки.

Покупателю достаточно кликнуть на ссылку и перейти на страницу с электронной версией чека.

Чек, который поступил в sms или мессенджер, автоматически сохраняется. В случае необходимости (например: если товар нужно вернуть) пользователю легко его найти, ведь телефон всегда под рукой. Либо, есть возможность накапливать чеки в электронной почте.

Клиенты чаще готовы взаимодействовать через те инструменты, которые они используют в реальной жизни. Так, если ваши покупатели делают заказы через мессенджер, то и чеки им удобнее будет получать именно там. А если ваша целевая аудитория — люди, которые не вправе отвлекаться на быстрые сообщения в течение дня, — с ними удобнее выстраивать взаимодействие через электронную почту или по телефону.

Нужно ли выдавать дубликаты электронного чека?

Продавец это делать не обязан, к тому же санкций за невыдачу дубликата чека законом не предусмотрено.

Однако, чтобы сохранить репутацию и лояльность покупателей, в просьбе лучше не отказывать.

Помочь покупателю можно следующим образом:

найти чек в личном кабинете оператора ОФД и вновь отправить его покупателю по электронной почте;

найти реквизиты чека ( онлайн-кассы обеспечивают возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель ) и сообщить их покупателю ( время и дату совершения расчета, сумму, номер фискального накопителя, фискального документа, фискальный признак ), чтобы тот самостоятельно зашел в сервис ФНС и нашел в нем чек;

онлайн-кассы обеспечивают возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель время и дату совершения расчета, сумму, номер фискального накопителя, фискального документа, фискальный признак сервис ФНС рекомендовать покупателю проверить чек на сайте оператора фискальных данных.

Как продавцу настроить отправку и проверку чеков

Этот процесс не потребует трудоемких и дорогих решений.

Так, в личном кабинете Платформа ОФД реализован функционал по поиску, проверка и отправке электронных чеков покупателю.

Кроме того, в разделе личного кабинета «Электронные чеки» пользователь сможет:

увидеть количество отправленных чеков на телефоны и e-mail покупателей;

активировать или заблокировать отправку электронных чеков;

оформить заявку на дополнительные услуги (логотип компании в чеке, брендированные сообщения, расширенный отчет о передаче чеков покупателям).

Как продвигать бренд и товары в электронных чеках

Если вы предприниматель, клиент ОФД, можете легко пользоваться разными промо-опциями при отправке электронных чеков.

Для этого нужно их просто подключить в личном кабинете Платформа ОФД

Вот какие дополнительные рекламные возможности есть :

брендированное сообщение на SMS или мессенджер (позволяет заменить юридическое название компании на бренд или другое сообщение, — в электронном чеке, который отправляется на абонентский номер покупателя)

логотип в чеке на e-mail (позволяет разместить логотип компании в электронном чеке, отправляемом на e-mail покупателя)

Эти опции доступны каждому пользователю в личном кабинете ОФД.