Отчет по товарам с прослеживаемостью: что это, как сдавать, какие штрафы

Соглашение о прослеживаемости товаров было заключено 29 мая 2019 года в г. Нур-Султан членами ЕАЭС. В России же оно введено 8 июля 2021 года Постановлением Правительства № 1108 от 01.07.2021.

Система направлена на отслеживание государством пути товаров от импортера до конечного покупателя, потребителя.

В системе прослеживаемости будет реализовано 2 сегмента:

Внешний сегмент ( наднациональная система прослеживаемости ), в котором будет проводиться документооборот и прослеживаемость между государствами-членами ЕАЭС.

наднациональная система прослеживаемости Национальный сегмент ( национальная система прослеживаемости — НСП ) — это система внутри каждого отдельного государства-члена ЕАЭС.

В январе 2022 года странами-членами ЕАЭС было подписано решение о пилотном проекте внешнего сегмента, который будет длиться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года. В пилотном проекте будут участвовать только 2 категории товаров:

бытовые холодильники;

морозильники.

Внешний сегмент пока больше никак не реализован. Зато национальный сегмент системы прослеживаемости все больше внедряется в товарооборот России. На территории РФ система действует уже с 8 июля 2021 года.

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Какие товары вошли в список подлежащих прослеживаемости?

Об этом говорится в Постановлении Правительства № 1110 от 01.07.2021:

бытовая техника (стиральные машины, холодильники, морозильники, тепловые насосы);

электроника (мониторы и проекторы);

тяжелая техника (экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника);

детские коляски и автокресла.

Как узнать, должен ли товар быть включен в систему прослеживаемости?

Эта информация есть на сайте ФНС, нужно только ввести номер товарной номенклатуры ВЭД (ТНВЭД).

Какие этапы проходит товар с прослеживаемостью?

Рассмотрим на схеме:

РНПТ — регистрационный номер партии товаров.

Корректность РНПТ также можно проверить на сайте ФНС.

На каждом этапе участники товарооборота должны обмениваться электронными документами, чтобы был виден путь товара в системе.

Товар выбывает из системы прослеживаемости, когда:

попадает к физическому лицу, покупателю для дальнейшего использования в личных целях;

утилизируется;

перерабатывается и т. п.

Т. е. только тогда, когда товар перестает участвовать в обороте.

Идентификатором прослеживаемости являются следующие реквизиты:

РНПТ — регистрационный номер партии товаров;

количество единиц измерения товаров;

количество товаров в одной единице измерения.

Чем отличается система прослеживаемости и система маркировки?

Система маркировки:

Код маркировки наносится на каждый товар и передается в документах.

В системе маркировки отслеживается путь каждой единицы товара.

Нет отдельного отчета по ТКС.

Система прослеживаемости:

Применяется только к импортному товару.

На товар ничего не наносится, отслеживание происходит только по документам (счетам-фактурам), т. е. все участники товарооборота, независимо от системы налогообложения, должны пользоваться электронным документооборотом и обмениваться документами.

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Отслеживается партия товара, не единица.

Необходимо сдавать отдельный отчет по операциям с прослеживаемыми товарами или обновленную декларацию по НДС.

Как и когда сдается отчет по товарам с прослеживаемостью?

Отчет сдается поквартально: до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала.

Форма отчета утверждена Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-1 5/645@.

Отчет сдается только в том случае, если были операции с прослеживаемым товаром. Если операций не было — нулевой отчет сдавать не нужно!

Отчет сдается только по системе электронного документооборота.

Кто должен представлять отчет?

Отчет в ФНС предоставляют все участники оборота импортного товара, независимо от системы налогообложения (категории товара указывали ранее) — это определено в п. 33 № 1108:

Неплательщики НДС предоставляют отчет по всем видам операций с прослеживаемым товаром.

Неплательщиками являются организации и ИП:

на спецрежимах (за исключением ЕСХН, которые не освобождены от НДС);

на общем режиме, при условии освобождения от НДС.

Плательщики НДС предоставляют в отчете сведения, которые не отражены в декларации по НДС, в книге покупок и в книге продаж.

В каких случаях плательщик НДС должен предоставлять отчет по товарам с прослеживаемостью:

если плательщик НДС приобретает товар у неплательщиков НДС, применяющих спецрежимы, освобожденных от НДС, и этот товар не вносится в книгу покупок — такие операции вносятся в отчет по прослеживаемости;

если плательщик НДС проводит операции с товаром, который перестает быть прослеживаемым в случаях, определенных в п. 4 № 1108 , например, при исключении товара из Перечня прослеживаемых, выбытии товара, не связанного с реализацией, выявлении недостачи товара;

№ 1108 если была возобновлена прослеживаемость товара в определенных случаях (п. 5 № 1108 ), например возврат остатков товаров из переработки, выявление товаров, по которым ранее была установлена недостача.

Что заполнять в отчете?

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Частые ошибки при предоставлении отчетов по товарам с прослеживаемостью по данным из письма ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-1 5/527@ «О результатах анализа национальной системы прослеживаемости»:

1. Реализация товара с прослеживаемостью отсутствует в ежеквартальной отчетности.

Правильно: при указании реализации прослеживаемых товаров в книге продаж необходимо заполнить графы 20-23 либо в отчете графы 10-12.

2. В счетах-фактурах отсутствуют реквизиты прослеживаемости.

Правильно: графы 11, 12, 12а, 13 счета-фактуры обязательны к заполнению. Именно в них необходимо указать реквизиты прослеживаемости.

3. Включение операций с прослеживаемыми товарами в отчет об операциях без основания для их добавления в отчет.

Правильно: исключением являются операции по утилизации, захоронению, передаче в переработку, а также иные операции по реализации (передаче), приобретению (получению) товара с прослеживаемостью — эти сведения необходимо включать в отчет, если они не отражаются в книге покупок и книге продаж декларации по НДС. Остальные сведения включаются только в декларацию по НДС.

Какие штрафы грозят за нарушение правил системы прослеживаемости товаров?

Планируется, что закон о штрафах вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Размеры штрафов:

При нарушении сроков подачи отчета об операциях с прослеживаемыми товарами или документов с реквизитами прослеживаемости — 1000 рублей за каждый документ.

При ошибке в реквизитах прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД или их отсутствии — 1 000 рублей за каждый документ.

При ошибке в реквизитах прослеживаемости в отчете при условии, что в счетах-фактурах и УПД реквизиты правильные — 1 000 рублей за каждый документ.

При представлении счетов-фактур и УПД в бумажном виде — 200 рублей за каждый документ.

Рекомендации

1. Проверить остатки и наличие совершенных операций (приобретения, реализации, передачи посреднику и др. операций) с импортными товарами, которые включены в Перечень Правительства.

2. Если операции по товарам с прослеживаемостью были — необходимо проверить наличие по ним данных по РНПТ и корректность РНПТ.

3. В случае отсутствия данных по РНПТ в зависимости от вида операций с товарами, необходимо:

сформировать РНПТ самостоятельно;

или

запросить в ФНС на основании поданного Уведомления;

или

запросить у контрагента исправленный сопроводительный документ с указанными в нем реквизитами прослеживаемости.

4. Представить в ИФНС документы и отчетность по товарам, подлежащим прослеживаемости.

5. Осуществлять документооборот только в электронном виде.

Проверьте необходимость представления отчета в ИФНС

Отчет оформляется, если в прошедшем квартале налогоплательщик осуществлял операции с товарами, подлежащими прослеживаемости:

для неплательщиков НДС — во всех случаях;

для плательщиков НДС — только по тем операциям и сведениям, которые по установленным правилам не подлежат отражению в отчетности по НДС

Отчет не предоставляется, если:

в прошедшем квартале не было операций с такими товарами;

операции с прослеживаемыми товарами отражены в декларации по НДС;

была реализация на экспорт.

Организациям дали целый год на знакомство с системой прослеживаемости товаров. Этот год подходит к концу. Есть большая вероятность, что штрафы за нарушение начнут взимать уже скоро. Законопроект об изменениях в КоАП уже в работе.

Подробнее о нюансах прослеживаемости — смотрите в записи вебинара от «Платформы ОФД».