Отчет по товарам с прослеживаемостью: что это, как сдавать, какие штрафы

Соглашение о прослеживаемости товаров было заключено 29 мая 2019 года в г. Нур-Султан членами ЕАЭС. В России же оно введено 8 июля 2021 года Постановлением Правительства № 1108 от 01.07.2021.
Система направлена на отслеживание государством пути товаров от импортера до конечного покупателя, потребителя.
В системе прослеживаемости будет реализовано 2 сегмента:
- Внешний сегмент (наднациональная система прослеживаемости), в котором будет проводиться документооборот и прослеживаемость между государствами-членами ЕАЭС.
- Национальный сегмент (национальная система прослеживаемости — НСП) — это система внутри каждого отдельного государства-члена ЕАЭС.
В январе 2022 года странами-членами ЕАЭС было подписано решение о пилотном проекте внешнего сегмента, который будет длиться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года. В пилотном проекте будут участвовать только 2 категории товаров:
- бытовые холодильники;
- морозильники.
Внешний сегмент пока больше никак не реализован. Зато национальный сегмент системы прослеживаемости все больше внедряется в товарооборот России. На территории РФ система действует уже с 8 июля 2021 года.
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Какие товары вошли в список подлежащих прослеживаемости?
Об этом говорится в Постановлении Правительства № 1110 от 01.07.2021:
- бытовая техника (стиральные машины, холодильники, морозильники, тепловые насосы);
- электроника (мониторы и проекторы);
- тяжелая техника (экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника);
- детские коляски и автокресла.
Как узнать, должен ли товар быть включен в систему прослеживаемости?
Эта информация есть на сайте ФНС, нужно только ввести номер товарной номенклатуры ВЭД (ТНВЭД).
Какие этапы проходит товар с прослеживаемостью?
Рассмотрим на схеме:
РНПТ — регистрационный номер партии товаров.
Корректность РНПТ также можно проверить на сайте ФНС.
На каждом этапе участники товарооборота должны обмениваться электронными документами, чтобы был виден путь товара в системе.
Товар выбывает из системы прослеживаемости, когда:
- попадает к физическому лицу, покупателю для дальнейшего использования в личных целях;
- утилизируется;
- перерабатывается и т. п.
Т. е. только тогда, когда товар перестает участвовать в обороте.
Идентификатором прослеживаемости являются следующие реквизиты:
- РНПТ — регистрационный номер партии товаров;
- количество единиц измерения товаров;
- количество товаров в одной единице измерения.
Чем отличается система прослеживаемости и система маркировки?
Система маркировки:
- Код маркировки наносится на каждый товар и передается в документах.
- В системе маркировки отслеживается путь каждой единицы товара.
- Нет отдельного отчета по ТКС.
Система прослеживаемости:
- Применяется только к импортному товару.
- На товар ничего не наносится, отслеживание происходит только по документам (счетам-фактурам), т. е. все участники товарооборота, независимо от системы налогообложения, должны пользоваться электронным документооборотом и обмениваться документами.
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- Отслеживается партия товара, не единица.
- Необходимо сдавать отдельный отчет по операциям с прослеживаемыми товарами или обновленную декларацию по НДС.
Как и когда сдается отчет по товарам с прослеживаемостью?
Отчет сдается поквартально: до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
Форма отчета утверждена Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-1 5/645@.
Отчет сдается только в том случае, если были операции с прослеживаемым товаром. Если операций не было — нулевой отчет сдавать не нужно!
Отчет сдается только по системе электронного документооборота.
Кто должен представлять отчет?
Отчет в ФНС предоставляют все участники оборота импортного товара, независимо от системы налогообложения (категории товара указывали ранее) — это определено в п. 33 № 1108:
Неплательщики НДС предоставляют отчет по всем видам операций с прослеживаемым товаром.
Неплательщиками являются организации и ИП:
- на спецрежимах (за исключением ЕСХН, которые не освобождены от НДС);
- на общем режиме, при условии освобождения от НДС.
Плательщики НДС предоставляют в отчете сведения, которые не отражены в декларации по НДС, в книге покупок и в книге продаж.
В каких случаях плательщик НДС должен предоставлять отчет по товарам с прослеживаемостью:
- если плательщик НДС приобретает товар у неплательщиков НДС, применяющих спецрежимы, освобожденных от НДС, и этот товар не вносится в книгу покупок — такие операции вносятся в отчет по прослеживаемости;
- если плательщик НДС проводит операции с товаром, который перестает быть прослеживаемым в случаях, определенных в п. 4 № 1108, например, при исключении товара из Перечня прослеживаемых, выбытии товара, не связанного с реализацией, выявлении недостачи товара;
- если была возобновлена прослеживаемость товара в определенных случаях (п. 5 № 1108), например возврат остатков товаров из переработки, выявление товаров, по которым ранее была установлена недостача.
Что заполнять в отчете?
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Частые ошибки при предоставлении отчетов по товарам с прослеживаемостью по данным из письма ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-1 5/527@ «О результатах анализа национальной системы прослеживаемости»:
1. Реализация товара с прослеживаемостью отсутствует в ежеквартальной отчетности.
Правильно: при указании реализации прослеживаемых товаров в книге продаж необходимо заполнить графы 20-23 либо в отчете графы 10-12.
2. В счетах-фактурах отсутствуют реквизиты прослеживаемости.
Правильно: графы 11, 12, 12а, 13 счета-фактуры обязательны к заполнению. Именно в них необходимо указать реквизиты прослеживаемости.
3. Включение операций с прослеживаемыми товарами в отчет об операциях без основания для их добавления в отчет.
Правильно: исключением являются операции по утилизации, захоронению, передаче в переработку, а также иные операции по реализации (передаче), приобретению (получению) товара с прослеживаемостью — эти сведения необходимо включать в отчет, если они не отражаются в книге покупок и книге продаж декларации по НДС. Остальные сведения включаются только в декларацию по НДС.
Какие штрафы грозят за нарушение правил системы прослеживаемости товаров?
Планируется, что закон о штрафах вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Размеры штрафов:
- При нарушении сроков подачи отчета об операциях с прослеживаемыми товарами или документов с реквизитами прослеживаемости — 1000 рублей за каждый документ.
- При ошибке в реквизитах прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД или их отсутствии — 1 000 рублей за каждый документ.
- При ошибке в реквизитах прослеживаемости в отчете при условии, что в счетах-фактурах и УПД реквизиты правильные — 1 000 рублей за каждый документ.
- При представлении счетов-фактур и УПД в бумажном виде — 200 рублей за каждый документ.
Рекомендации
1. Проверить остатки и наличие совершенных операций (приобретения, реализации, передачи посреднику и др. операций) с импортными товарами, которые включены в Перечень Правительства.
2. Если операции по товарам с прослеживаемостью были — необходимо проверить наличие по ним данных по РНПТ и корректность РНПТ.
3. В случае отсутствия данных по РНПТ в зависимости от вида операций с товарами, необходимо:
- сформировать РНПТ самостоятельно;
или
- запросить в ФНС на основании поданного Уведомления;
или
- запросить у контрагента исправленный сопроводительный документ с указанными в нем реквизитами прослеживаемости.
4. Представить в ИФНС документы и отчетность по товарам, подлежащим прослеживаемости.
5. Осуществлять документооборот только в электронном виде.
Проверьте необходимость представления отчета в ИФНС
Отчет оформляется, если в прошедшем квартале налогоплательщик осуществлял операции с товарами, подлежащими прослеживаемости:
- для неплательщиков НДС — во всех случаях;
- для плательщиков НДС — только по тем операциям и сведениям, которые по установленным правилам не подлежат отражению в отчетности по НДС
Отчет не предоставляется, если:
- в прошедшем квартале не было операций с такими товарами;
- операции с прослеживаемыми товарами отражены в декларации по НДС;
- была реализация на экспорт.
Организациям дали целый год на знакомство с системой прослеживаемости товаров. Этот год подходит к концу. Есть большая вероятность, что штрафы за нарушение начнут взимать уже скоро. Законопроект об изменениях в КоАП уже в работе.
Подробнее о нюансах прослеживаемости — смотрите в записи вебинара от «Платформы ОФД».