Единый налоговый платеж для бизнеса: что это и как перейти?

Что такое Единый налоговый платеж для бизнеса?

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это новый способ уплаты налогов и сборов, когда организация или предприниматель перечисляют деньги на один лицевой счет. А налоговики распределяют платежи сами, без участия налогоплательщика. То есть платежное поручение нужно одно — на перечисление средств с расчетного счета налогоплательщика на лицевой счет ЕНП.

Лицевой счет можно назвать кошельком, в котором хранятся денежные средства на бюджетные платежи.

Новый способ уплаты налогов ввели законом № 379-ФЗ от 29.11.2021 — добавили новую статью 45.2 в НК. Сейчас подключиться к эксперименту уже нельзя: заявку на участие необходимо было подать до 04.05.2022.

Кто может использовать ЕНП?

Использовать новый способ могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Причем система налогообложения роли не играет.

В счет каких платежей засчитывается ЕНП?

ЕНП засчитывается в счет уплаты:

налогов (включая НДФЛ, который перечисляют в бюджет налоговые агенты);

авансовых платежей;

сборов;

страховых взносов;

пеней;

штрафов;

процентов.

Исключением являются налоги физического лица, установленные в ст. 228 НК. Например: НДФЛ при сдаче в аренду имущества (если не как ИП), НДФЛ по сделке продажи недвижимости, транспортный налог, налог на имущество, земельный налог физлица — данные налоги не могут быть уплачены с лицевого счета ЕНП.

Важно учитывать очередность уплаты платежей. Деньги с лицевого счета ЕНП спишут в следующей очередности:

Недоимка — платежи, которые не уплачены в установленные сроки ( п. 2 ст. 11 НК ). Налоги, авансы ( например, налог на имущество организации, платежи по УСН ), сборы, взносы. Пени. Проценты. Штрафы.

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Нюансы ЕНП

Если после перехода на ЕНП бюджетный платеж совершен на КБК отдельным платежным поручением , как раньше, и выявлен факт переплаты (после 01.07.2022 ), то переплата начисляется на лицевой счет ЕНП.

(после 01.07.2022 Если на момент перехода на ЕНП имеются задолженности по разным видам бюджетных платежей, то отчисления в бюджет будут произведены согласно очередности, указанной в пункте выше.

Если в «кошельке» недостаточно средств , чтобы погасить все платежи с одним и тем же сроком уплаты, то деньги распределят пропорционально суммам платежей между всеми платежами.

Если все необходимые платежи были произведены, но на ЕНП образовался остаток , то оставшуюся сумму можно вернуть в заявительном порядке. Налоговая возвращает деньги на расчетный счет организации (ИП) в течение месяца.

Важно: если деньги на лицевой счет ЕНП за вас перечислило третье лицо — вернуть их нельзя.

Пример

Организация-участник эксперимента зачислила на лицевой счет 100 000 рублей 15.07.2022.

Необходимые платежи:

Долг за предыдущий период (срок уплаты просрочен) — 60 000 руб.

Пеня за несоблюдение сроков уплаты (срок уплаты до 15.07.2022) — 2 000 руб.

Текущие платежи за июнь 2022 года (срок уплаты до 15.07.2022):

страховые взносы на ОПС — 30 000 руб.;

страховые взносы ОМС — 6 000 руб.;

страховые взносы ВНиМ — 5 000 руб.

Штраф (срок уплаты до 15.07.2022) — 1 000 руб.

Платежи с лицевого счета ЕНП будут списаны со следующей очередностью:

1. Долг за предыдущие периоды — 60 000 руб. (в полном объеме).

2. Текущие платежи с общей суммой 41 000 руб. Т. к. на полную оплату платежей оставшейся суммы на лицевом счете (40 000) недостаточно, деньги распределяются пропорционально по 3 платежам:

страховые взносы на ОПС ( 73,17% от общей суммы ) — будет перечислено 29 268 руб.;

73,17% от общей суммы страховые взносы ОМС ( 14,63% от общей суммы ) — будет перечислено 5 852 руб.;

14,63% от общей суммы страховые взносы ВН и М ( 12,20% от общей суммы ) — будет перечислено 4 880 руб.

3. Пени — будет перечислено 0 руб., т. к. средств на счете не осталось.

4. Штраф также не будет оплачен.

Как перечислить платеж с лицевого счета ЕНП в бюджет?

Чтобы платеж с лицевого счета был списан, необходимо отправить уведомление о сумме налога (взноса) в ИФНС.

Форма уведомления КНД 1110355 утверждена приказом ФНС от 02.03.2022 №ЕД-7-8/178@.

Внимание! Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов необходимо подать не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты платежа.

По НДФЛ есть отдельное правило: срок уведомления об НДФЛ, удержанном налоговым агентом — не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов физлицам. По этому пункту ждем разъяснений от ИФНС, т. к. срок уплаты НДФЛ на данный момент у всех разный. Но в дальнейшем планируется, что все приведут к единому стандарту, и срок уплаты налогов у всех будет одинаковый.

Уведомление подается отдельно по каждому виду налога, авансового платежа, страховых взносов, имеющих разные КБК, разные сроки уплаты (перечисления).

Форма уведомления

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Что нас ожидает после окончания экспериментального периода ЕНП?

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона № 46702-8, мы можем ожидать следующее:

Введение обязательного Единого налогового платежа для бизнеса с 1 января 2023 года. Система ЕНП позволит учитывать результаты исполнения налоговых обязательств перед бюджетом через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете. Исключение одновременного наличия задолженности и переплаты по разным видам налогов и взносов. Обеспечение экономически обоснованного расчета суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. Упрощение и стандартизацию календаря платежей для налогоплательщиков, т. к. предполагается установить единые сроки уплаты налогов для всех.

Подробнее о ЕНП разбор был в ходе вебинара «Платформы ОФД».

В 2022 году в эксперименте участвуют добровольно изъявившие желание поучаствовать организации, а в 2023 с новшеством столкнутся, очевидно, другие.

Эксперты рекомендуют наблюдать за тем, как будет складываться практика по ЕНП у организаций-участников эксперимента, какие возникнут трудности и как будут решаться, в т.ч. со стороны налоговой службы. Это позволит другим налогоплательщикам научиться на чужих ошибках, не совершая свои собственные, и подготовиться с к обязательному переходу на ЕНП.