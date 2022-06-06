Личный кабинет ОФД. Как в нем работать. Чек-лист для директора, бухгалтера, ИТ-специалиста

Регистрация в личном кабинете

Пройдите регистрацию на сайте Платформа ОФД. Процесс регистрации и создания учетной записи займет не более пяти минут.

После переходе по ссылке, откроется окно:

Заполните данные, ознакомьтесь с публичной офертой и зарегистрируйтесь в личном кабинете клиента. Пароль можно придумать самостоятельно или воспользоваться комбинацией символов, сгенерированной системой. После идентификации можно сохранить данные для входа в браузере.

Для дальнейших действий в ЛК нужна квалифицированная цифровая подпись (КЭП). Получить ее можно в налоговой инспекции, которая обслуживает компанию.

Необходимые инструкции, плагины и драйверы, которые также пригодятся в работе с сервисом, доступны в разделе База знаний.

Функционал личного кабинета клиента

Личный кабинет клиента Платформы ОФД включает следующие разделы (при работе с программой они открываются отдельным списком справа):

Бизнес.

Сервис и услуги.

Чеки.

Кассы.

Магазины.

Маркировка.

Аналитика.

Профиль.

Документы.

Сотрудники.

Лицевой счет.

Каждый раздел открывается в отдельном окне, где видна аналитическая информация и инструменты. Виджеты и графики можно настроить под собственные запросы, для этого на странице есть кнопка «Добавить виджет».

Какие инструменты ЛК нужны руководителю

1. Чаще всего руководитель организации обращается в ЛК к разделу «Бизнес».

В этой вкладке отображается вся аналитическая информация по выручке и работе кассовых аппаратов. Например, можно:

провести сравнительный анализ оборота между несколькими кассами, установленными в разных торговых точках;

получить список наиболее продаваемых товаров за выбранный период (неделя или месяц), в специальном виджете в виде топ-5 популярных продуктов;

построить график данных о приходе, возврате прихода и всем видам оплаты по магазину или конкретной кассе за какой-либо период — для создания графика нажмите значок «Настройки» в правом верхнем углу, задайте период, выберите интересующую точку (кассовый аппарат) и сохраните;

получить данные по среднему чеку покупателей;

получить данные о дневной выручке по чекам.

2. Отдельный интерес представляет раздел «Аналитика». Здесь можно в несколько кликов сформировать отчеты по различным параметрам:

Кассы — видим, какое число операций было совершено отдельной ККТ или всеми аппаратами за определенный период.

Чеки — получаем среднюю сумму по выданным чекам, а также их количество в разрезе выбранной ККТ или всех касс за три дня, неделю или месяц.

Продажи — смотрим выручку по конкретной ККТ или всем кассам за выбранный период (3 дня, неделя, месяц), а также количество и сумму возвратов за те же периоды.

Текущие продажи — проверяем все продажи на сегодняшний день с подсчетом суммы без разделения на смены.

Какие инструменты ЛК нужны IT-специалисту

1. Во вкладке «Бизнес» есть виджет «Мониторинг касс», с помощью которого можно просмотреть состояние кассовых аппаратов. Критерии выбираются самостоятельно, через раздел «Настройка».

Например, параметры могут быть следующие:

память ФН почти закончилась;

ресурс ФН менее 30 дней;

некорректные чеки и т. д.

2. В разделе «Кассы» — «Мониторинг» также удобно проверять результат мониторинга каждой подключенной ККТ. Если память фискального накопителя почти заполнена, скоро истекает срок подписки или касса снята с учета по инициативе налогового органа — специалист оперативно получит информацию.

3. В разделе «Кассы» — «Подключение» можно добавить кассовый аппарат в личный кабинет. При этом доступен пакетный ввод терминалов для ускорения процесса. Функционал осуществляется через загрузку файла .xml или .csv с прописанными ассоциативными тегами по параметрам настройки терминалов. Инструкции по пакетной загрузке терминалов расположены в том же разделе.

4. Управлять аккаунтами сразу нескольких пользователей (организаций), заполнять реквизиты, менять пароли можно с помощью вкладки «Профиль».

Какие инструменты ЛК нужны бухгалтеру

1. Важную информацию для учета можно найти в разделе «Чеки». Он поделен на шесть подразделов:

Поиск чеков.

Показатели.

Чеки по кассе.

Служебные чеки.

Выписки.

Объяснительные к коррекциям.

С их помощью бухгалтер сможет:

оперативно найти и просмотреть конкретный кассовый чек — для этого работает основной и дополнительный набор фильтров, параметры для поиска задает сам пользователь;

убедиться, принят ли чек ФНС, проверить, каков статус фискального документа — достаточно навести курсор на иконку рядом с каждым чеком;

просмотреть любой фискальный документ по кассовой технике , а также скачать выбранный документ в формате pdf, отправить его по электронной почте или смс;

сформировать выгрузку различных отчетов по выбранному типу документа, временному периоду и торговой точке;

во вкладке «Объяснительные к коррекциям» можно подготовить текст объяснений для ФНС самостоятельно или по шаблону, просто заполнив все поля.

2. Если ваша компания работает с маркированными товарами, то вся нужная информация — в разделе «Маркировка» ЛК, который работает в связке с сервисом Учет марок.

В этом разделе можно:

отслеживать статус передачи чека в ЦРПТ;

выгружать отчет по чекам, содержащим код маркировки, с оценкой корректности каждого КМ в чеке;

получать GTIN по упрощенной схеме для маркировки остатков;

заказывать новые коды и распечатывать уже полученные;

выгружать и распечатывать этикетки в двух форматах: pdf и csv и т. д.

3. Информацию о расчетах с оператором можно найти в разделе «Лицевой счет». В нем можно:

просмотреть состояние балансов;

сформировать счет на оплату;

проверить зачисление денежных средств после оплаты;

приобрести и активировать подписку для кассового аппарата;

просмотреть все сформированные акты сверок;

ознакомиться со статусом и согласовать акт.

Это лишь основные инструменты ЛК Платформы ОФД. Их гораздо больше, и перечень регулярно пополняется.

Скачать полную инструкцию по работе в Личном кабинете клиента Платформы ОФД можно по ссылке.