Маркировка товаров

Рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19%

«Платформа ОФД» и ЦРПТ провели совместное исследование рынка обуви.

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В первом полугодии 2022 года количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19%, в том числе в Москве — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные IT-компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны, обрабатывающего данные более 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Объем продаж всей обуви в натуральном выражении (в штуках) — вырос по РФ на 15%, преимущественно за счет «обеления» региональной торговли. Однако в результате уходя ряда иностранных брендов, в Москве официальный оборот снизился на 30%, в Санкт-Петербурге — на 15% (ситуация с зарубежными игроками проявилась в большей степени в мегаполисах).

Средний чек покупки обуви в первом полугодии 2022 году составил по РФ в среднем 2 229 рублей, на 4% выше уровня прошлого года. В Москве он оказался на уровне 3 910 рублей (на 13% выше уровня прошлого года), в Санкт-Петербурге — 2 970 рублей (на 6% выше уровня прошлого года).

По данным Национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК», самой дорогой парой, проданной в этот период, стало изделие французского бренда из кожи крокодила, купленное в Москве за 3 125 000 рублей.

Дмитрий Афанасьев, директор по продукту для массового рынка IT-компании «Платформа ОФД»:

«Цифровая маркировка формирует для всех игроков рынка равные условия конкуренции, обеспечивая конечному покупателю возможность приобрести качественный товар и лично проверить его путь по цепочке от производителя до торговой точки. Мы фиксируем, что со старта маркировки обувной продукции в 2019 году, число селлеров, выходящих из „серой“ зоны в „белую“, с каждым годом возрастает. Наибольшую активность в этом направлении демонстрируют магазины в регионах и онлайн-продавцы, которых за год стало гораздо больше. Очевидно, что маркировка и связанная с ней система электронного документооборота сегодня задают темп цифровизации всей российской торговли».

Анна Петрушина, руководитель товарной группы «Обувь» Центра развития перспективных технологий:

«Система цифровой маркировки „Честный ЗНАК“ — это не только способ сокращения нелегального оборота товаров, но и возможность для бизнеса повысить свою эффективность и увеличить выручку. Для потребителя маркировка — это возможность избежать обмана и убедиться с помощью приложения „Честный ЗНАК“ на этапе покупки в том, что перед ним не реплика, а оригинальный товар. Обувные товары чаще всего вызывают у россиян сомнения в подлинности, из более чем 88 миллионов проверок товаров с помощью „Честного ЗНАКА“ на обувь приходится 33%. Всего же прилодение установило более 7 миллионов пользователей, оно доступно на всех популярных платформах».

Национальная система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» вводится в России с 2019 года. Кроме обуви, она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, некоторые товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

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