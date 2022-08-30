Обзор нововведений в сфере маркировки и топ самых актуальных вопросов предпринимателей

Этапы маркировки молочной продукции

С наступлением 1 сентября грядут большие перемены в сфере маркировки молочной продукции. А именно:

Розничная реализация «молочки» всех сроков годности должна будет сопровождаться сканированием кода маркировки товара на кассе и передачей данных на портал Честный ЗНАК.

Оптовому и розничному бизнесу предстоит обмениваться универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кода маркировки и количества, то есть использовать объемно-сортовый метод маркировки. Обмен данными будет совершаться исключительно посредством ЭДО.

Учреждения и компании обяжут направлять данные в адрес системы маркировки о выбытии молочной продукции по причинам, не связанным с реализацией.

С 1 декабря 2023 года закончится действие отсрочки и появится обязанность выполнять условия маркировки для следующих участников рынка:

фермерских хозяйств;

предприятий, приобретающих молочную продукцию не для дальнейшей реализации, а для своих целей, например, производства.

С 1 июня 2025 года для молочной продукции со сроком потребления более 40 дней будет применяться поэкземплярный учет. Поэкземплярный метод маркировки предполагает фиксировать в УПД код маркировки каждого товара. Для продукции со сроком потребления менее 40 дней продолжит свое действие обьъмно-сортовый учет.

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Этапы маркировки питьевой воды

Скоро, с 1 ноября 2022 года, объемно-сортовый метод маркировки коснется каждого звена рынка упакованной питьевой воды. В УПД будет отражаться код товара, а также его количество. Посредством ЭДО информация о перемещении продукции будет поступать в систему маркировки. Помимо этого в Честный ЗНАК будут направляться данные о товарах, которые выбыли не путем реализации, а в результате порчи, брака и иных причин.

С 1 марта 2023 года сегменту розничной сферы нужно направлять данные, касающиеся реализации маркированной воды, на портал Честный ЗНАК через ОФД и онлайн-кассу.

С 1 декабря 2025 года учреждения и компании, приобретающие бутилированную воду для собственных нужд, начнут отправлять данные в систему маркировки. Это касается ресторанного и гостиничного бизнеса, детских садов, общеобразовательных учреждений.

С 1 марта 2025 года всем сторонам оборота маркированной воды необходимо будет применять поэкземплярный метод учета. То есть информацию на портал Честный ЗНАК нужно будет передавать по каждой единице продукции.

Напомним, что маркировке подлежит питьевая вода в упаковке, не содержащая вкусовых ароматизаторов, сахара и прочих примесей. Имеется в виду вода — газированная, без газа и минеральная.

Предстоящие планы по маркировке в товарных группах

С 1 ноября в России предполагается запуск маркировки электронных сигарет и жидкостей для них. Эксперимент по данной товарной группе должен был завершиться только в феврале 2023 года, но на основании многочисленных сообщений участников оборота принято решение закончить его досрочно.

Пилотный проект по маркировке антисептиков, который завершится в августе 2022 года, наоборот предлагают продлить до 28 февраля 2023 года. Таким образом обязательная маркировка антисептиков намечается только с 1 марта 2023 года. А эксперимент по маркировке отдельных медицинских изделий пока проходит в плановом порядке и закончится 28 февраля 2023 года.

С 1 марта 2023 года обязательная маркировка стартует для велосипедов и велосипедных рам. Более детальные временные рамки и условия пока находятся в процессе регламентных процедур согласования и утверждения.

Из проектов постановлений Правительства, размещенных Минпромторгом, следует, что старт маркировки пива и слабоалкогольных напитков предполагается с 1 апреля 2023 года. В то же время планируют начать маркировку безалкогольного пива. Предварительные даты этапов маркировки пивной продукции следующие:

с 1 марта 2023 года оформление участников рынка в системе маркировки;

с 1 апреля 2023 года пивная продукция в таре, используемой для хранения и транспортировки напитков (кегах);

с 1 октября 2023 года в стеклянной и пластиковой таре;

с 15 января 2024 года в алюминиевых банках.

Помимо этого с 1 апреля 2023 года оптовые и розничные сегменты рынка должны будут в обязательном порядке передавать в адрес системы маркировки сведения о реализации промаркированной продукции. А передача информации о частичном выбытии пива и слабоалкогольных напитков в таре для хранения и транспортировки, реализованных в розлив, приобретает обязательный характер с 1 июня 2024 года.

На сегодняшний день находится в действии пилотный проект, касающийся маркировки БАДов, и завершится он 31 августа 2022 года.

До конца текущего года планируется внедрить маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб. Но пока в виде добровольного эксперимента.

С 1 июня 2023 года запланировано расширение ассортимента товаров легкой промышленности, подпадающих под маркировку. В частности речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, пальто, плащах, куртках и ветровках с капюшоном, а также продукции из искусственного меха. Минпромторг уже подготовил проект постановления.

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Злободневные вопросы по маркировке молочной продукции

С приближением сроков начала маркировки молочной продукции у предпринимателей возникает все больше вопросов. Разберем самые актуальные среди них.

Принимаем товар при объемно-сортовом методе маркировки

При использовании объемно-сортового метода учета (ОСУ) в УПД от производителя или оптового дистрибьютора будет указываться только GTIN товара и его количество. Код GTIN — это глобальный номер товарной продукции в единой базе товаров GS-1, используемый для маркировки и логистического учета в глобальном потоке поставок.

Приемка товаров осуществляется следующим образом:

Розничный продавец получает товар от производителя или поставщика вместе с электронной накладной посредством оператора ЭДО. Принимая поставку, продавец сканирует коды Data Matrix и проводит сверку фактического количества товара с данными из электронной накладной. При методе ОСУ нет необходимости сканировать каждый код маркировки, достаточно считать только код товара. Если данные в УПД и фактическое количество товаров в поставке сходятся, то электронная накладная подтверждается с помощью УКЭП. Если есть расхождения, то составляется корректировочная накладная. Проверить и подтвердить приемку товаров продавец должен в течение 3 дней после получения поставки.

В процессе приемки поставки код маркировки тоже можно отсканировать с целью проверки его корректности при дальнейшей реализации товара с применением онлайн-кассы. Но это не является обязательным условием.

Контроль перемещения товаров системой Честный ЗНАК при объемно-сортовом методе маркировки

В рамках применения объемно-сортового метода учета система маркировки отслеживает перемещение продукции, полагаясь на количество товаров по конкретным GTIN. Код маркировки каждого перемещаемого товара система не видит. Код маркировки продукции фиксируется на балансе производителя, а после каждой отгрузки меняется лишь количество товара.

В этот момент бизнес начинает волновать вопрос, связанный с тем, что приемка товара происходит по коду GTIN, а реализация конечному потребителю того же товара осуществляется с использованием кодов маркировки, и как это отразить в системе.

На самом деле, поступивший в розничную точку продукт, выводить из оборота в результате продажи каким-то особым образом не придется. Процесс формируется в системе маркировки в автоматическом режиме.

Отражение в одной электронной накладной объемно-сортового и поэкземплярного учета

Для поэкземплярного учета в первую очередь необходимо соблюдать принципы сочетаемости товаров из разных групп в разрезе одного документа. Согласно Методическим рекомендациям существует пять допустимых сочетаний товарных групп в одной накладной.

Например, возможно совместить в одном УПД такие товарные группы как обувь, велосипеды и фотокамеры. Но нельзя при этом сочетать в одном УПД табачную продукцию и духи.

Если правила поэкземплярного учета в одном УПД выполнены, то разрешается добавлять в этот документ группы с объемно-сортовым методом учета. Метод ОСУ на сегодняшний день применяется только к молочной продукции и воде.

Можно, например, сочетать в одной накладной шины, медицинские изделия, подпадающие под поэкземплярный учет, с молочной продукцией, к которой применим объемно-сортовый метод.

Отражение в одной электронной накладной маркированного и немаркированного товара

Согласно Методическим рекомендациям разрешается в одном УПД указывать данные о товарах, подлежащих обязательной маркировке, и данные о товарах, к которым не применяются требования маркировки. Система Честный ЗНАК обработает сведения о маркированной продукции.

Не сканируется код товара

Бывают случаи, когда код маркировки не сканируется у покупателя, при этом сканируется у продавца. В такой ситуации покупатель имеет право отказаться от поставки по причине того, что уже с 1 сентября 2022 года реализацию необходимо осуществлять с учетом сканирования кода маркировки на кассе.

Код может не считываться из-за проблемы со сканером у покупателя. Также причина проблемы со сканированием кода может быть в том, что код указали не полностью или некорректно нанесли. В таком случае лучше запросить у продавца новую электронную накладную с читаемыми кодами.

Повреждение кода маркировки

Предпринимателей часто волнует вопрос, как поступить с товаром, с поврежденным кодом маркировки. Если повреждение незначительное, то, вероятно, код будет считываться. А если код имеет значительные повреждения, то, скорее всего, считать его невозможно. Тогда с 1 сентября 2022 года возникнет проблема с реализацией такого товара, потому что продажа должна осуществляться с обязательным сканированием кода на кассе.

В данном случае продавец из розничной сферы имеет возможность провести перемаркировку товара в системе Честный ЗНАК.

Если в такую ситуацию попадет продавец, приобретающий продукцию не для дальнейшей реализации, а для собственных целей, тогда при объемно-сортовом методе не используется код маркировки. Продукция из оборота выводится на основании кода товара GTIN.

Требования к маркировке у компаний, приобретающих молочную продукцию для изготовления напитков или блюд

Для компаний, приобретающих молочную продукцию не для реализации, а для собственных целей, до 1 декабря 2023 года действует отсрочка. Начиная с этой даты и до 1 июня 2025 года по отношению к таким компаниям будут применяться требования маркировки по объемно-сортовому методу.

Для работы в данных условиях предпринимателям необходимо будет:

оформить электронную подпись (при ее отсутствии);

зарегистрироваться в системе маркировки;

подключиться к сервису ЭДО ;

Для упрощения работы с маркировкой можно воспользоваться сервисом Учет марок.

С 1 июня 2025 будет применяться поэкземплярный метод учета маркировки. В документе о выводе из оборота продукции нужно будет указывать формулировку «Использование для производственных целей».

Реализация сыра в нарезку

Приведем пошаговый план для предпринимателя, осуществляющего продажи сыра в нарезку, начиная с 1 сентября 2022 года:

Осуществить приемку промаркированного товара (сыра) через оператора ЭДО, приобретенного для последующей реализации в нарезку. Продукт, подверженный нарезке, маркировке не подлежит. Убрать из оборота код маркировки данного товара, не позднее 3 рабочих дней после нарезки. В случае, если принято решение провести реализацию сыра целым куском, то есть без нарезки, то при продаже данного товара необходимо отсканировать код маркировки на кассе.

Наладить работу с маркированными товарами поможет сервис Учет марок. Сервис с удобным и понятным интерфейсом позволяет передавать данные в систему маркировки, заказывать и получать коды маркировки, а также работать в полном соответствии с законодательством о маркировке.

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