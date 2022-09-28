Требования к реквизитам чека. Как не получить проверку налоговой?

Какая информация должна быть в чеке обязательно?
Каждый чек должен содержать обязательные реквизиты (теги) — это закреплено в основном законе о применении контрольно-кассовой техники № 54-ФЗ. При отсутствии хотя бы одного такого показателя документ считается недействительным или некорректным.
Обязательные реквизиты для кассовых чеков
1. Наименование документа (тег 1000): «Кассовый чек», «Квитанция», «Приходный ордер» и т. п.
2. Номер смены (тег 1038) выставляется кассовым аппаратом автоматически.
3. Дата и время проведения расчета (тег 1012) — важно, чтобы время в чеке соответствовало реальному времени.
4. Адрес расчетов (тег 1009) — адрес и наименование здания, адрес организации (ИП) и ссылка на сайт.
5. Место расчетов (тег 1187) — где производится взаиморасчет между покупателем и продавцом в произвольной форме.
6. Название пользователя (тег 1048) — название организации или ФИО ИП.
7. ИНН пользователя (тег 1018) — ИНН юридического лица или ИП.
8. Система налогообложения (тег 1055) — можно указать ОСН, УСН ДОХОД, УСН ДОХОД-РАСХОД, ЕСХН, ПАТЕНТ. Если применяется несколько систем налогообложения, то по каждому режиму формируются отдельно.
9. Предмет расчета (тег 1059) — товар или услуга, за которые вносится оплата. В предмете расчета должно содержаться несколько дополнительных реквизитов:
- Признак способа расчета (тег 1214) — предоплата 100%, предоплата, аванс, полный расчет или кредит, передача в кредит, оплата кредита. При полном расчете предмет расчета можно не включать в электронную форму.
- Признак предмета расчета (тег 1212) — товар или Т, подакцизный товар или АТ, услуга, работа, агентское вознаграждение или АВ, страховые взносы и другое. Указывается обязательно за исключением признака способа расчета «Аванс».
- Наименование предмета расчета (тег 1030) — наименование товара/услуги, по которому проводится операция. Сокращать нельзя, но можно не указывать при способе расчета «Аванс».
- Код страны происхождения товара (тег 1230) — для пользователей, которые должны выставлять счета-фактуры.
- Номер таможенной декларации (тег 1231) — если товар произведен в другой стране, а пользователей выставляет счета-фактуры.
- Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок (тег 1079).
- Количество предмета расчет (тег 1023) — количество реализуемых товаров/услуг.
- Акциз (тег 1229) — не распространяется на розничных продавцов.
- Ставка НДС (тег 1199) — указывается только в случае уплаты налога, если товар/услуга облагаются НДС.
- Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок (тег 1043).
- Признак агента по предмету расчета (тег 1122) — для платежных агентов, комиссионеров и поверенных.
- Данные агента (тег 1223) — набор тегов с данными платежного агента и оператора перевода (адрес, ИНН и т. п.).
- Данные поставщика (тег 1224) — наименование и телефон поставщика для агентов и комиссионеров.
- ИНН поставщика (тег 1226).
10. Регистрационный номер ККТ (тег 1037). Он указан в отчете о регистрации или в отчете об изменении параметров регистрации.
11. ФПС (фискальный признак сообщения) не отображается в чеке, но все равно формируется кассой для чеков, которые хранятся в фискальном наполнителе.
12. Номер автомата (тег 1036) — при участии онлайн-кассы в автоматическом устройстве расчетов.
13. Сайт ФНС (тег 1060).
14. Версия ФФД (тег 1209) — только для чека в электронном виде.
15. Номер чека за смену (тег 1042) — порядковый номер БСО, чека коррекции, кассового чека за смену.
16. Признак расчета (тег 1054). Всего 4 вида: приход, возврат прихода, расход, возврат расхода.
17. Кассир (тег 1021) — ФИО и должность кассира.
18. Покупатель (тег 1227) — если это юридическое лицо или ИП.
19. ИНН покупателя (тег 1228) — покупателем является организация или ИП.
20. Телефон и e-mail покупателя (тег 1008) — для передачи чека в электронном виде.
21. Сумма расчета (тег 1020) — общая сумма операции с выделением НДС (при необходимости).
22. Сумма по чеку наличными (тег 1031) — внесенные покупателем наличные средства.
23. Сумма по чеку безналичными (тег 1081) — средства, внесенные в виде безналичного расчета.
24. Сумма по чеку предоплатой (тег 1215) — если сумма не равна нулю.
25. Сумма по чеку постоплатой или в кредит (тег 1216) — если сумма больше нуля.
26. Сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217) — если сумма отличается от нуля.
27. Сумма НДС чека по ставке 20% (тег 1102).
28. Сумма НДС чека по ставке 10% (тег 1103).
29. Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% (тег 1104).
30. Сумма расчета по чеку без НДС (тег 1105).
31. Признак ККТ для расчетов только в Интернет (тег 1108) — при оплате в Интернете.
32. Номер ФН (тег 1041) берется из отчета о регистрации.
33. Номер фискального документа (тег 1040) — порядковый номер чека после оформления отчета о регистрации.
34. Фискальный признак документа (ФПД) (тег 1077).
35. QR-код (тег 1196). Требования: двумерное изображение, размер — не менее 2*2 см, в специально отведенном месте.
36. Код товара (тег 1162) — для маркированной продукции.
Реквизиты в чеках должны быть четкими и читаемыми даже через 6 месяцев после печати чека. Обязательных тегов много, но не все они видны на бумажной версии чека.
В налоговую приходит электронная версия чека, в которой как раз и должны содержаться все необходимые параметры. Иначе, как уже ранее было указано в статье, чек будет считаться некорректным/ недействительным.
Чем грозит отсутствие обязательных данных в чеке?
Штраф зависит от того, какой параметр отсутствует или указан неверно.
При отсутствии номенклатуры или иных обязательных реквизитов согласно ч. 4 статьи 14.5 КоАП:
- должностное лицо попадает под штраф до 3 000 рублей;
- ИП или юридическое лицо — до 10 000 рублей.
При неверном указании системы налогообложения:
- должностным лицам назначается штраф от 1 500 до 3 000 рублей;
- индивидуальным предпринимателям или организациям — 5 000-10 000 рублей.
Такое же наказание ждет предприятия при выдаче чека покупателю в электронном виде, но без указания e-mail или номера телефона.
Недействительные чеки — это нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, что может повлечь за собой особое внимание ФНС и внеплановые проверки.
Как проверять чеки на корректность оформления и избежать штрафов?
Сейчас налоговая проверяет не только факт наличия чека, но и мониторит конкретные показатели в чеках.
Эксперты выяснили, среднее доначисление за период с 2011 по 2021 год выросло почти в 10 раз — с 5,2 млн руб. до 51,9 млн руб. При том, что число выездных проверок по стране снизилось на 85,9 %, в частности, с 51,6 тыс. до 7,2 тыс. Большинство доначислений в бюджет на сегодняшний день происходит не на основании ВНП, а в результате контроля реальных продаж при получении налоговой данных с чеков.
Пользователи контрольно-кассовой техники могут:
- вовремя обнаружить причину ошибки и исправить ее;
- скорректировать нарушения;
- избежать штрафов и проверки со стороны контролирующих органов.
Сервис доступен всем клиентам Платформа ОФД в Личном кабинете клиента.
Статус каждого чека можно оперативно просматривать в разделе Поиск чеков: с помощью фильтров по статусам отбор нужных чеков ускоряется.
При просмотре каждого чека выводится детальная информация по ошибкам, если они были зафиксированы на стороне ФНС и результирующий статус чека — ошибки группируются. Например, видны:
- ошибки, относящиеся к общей части чека;
- ошибки, относящиеся к конкретному предмету расчета в чеке.
Сервис удобен не только пользователям онлайн-касс, но и инженерам, работающим с оборудованием и ПО.
Общая информация по всем чекам и статусам выводится с помощью раздела Выписки: в выгрузке в формате xls можно выбрать чек с нужным статусом, отработать на предмет нарушений и их исправить.
Работа с онлайн-кассами заставляет предпринимателей и руководителей держать постоянно руку на пульсе, отслеживать законодательство и корректность оформления документов.
Но так хочется немного облегчить ведение бизнеса и развивать его спокойно. В этом вам поможет оператор Платформа ОФД: важно выбирать того, кто поддерживает актуальные требования ФНС в ПО и предоставляет полезные дополнительные сервисы в личном кабинете.