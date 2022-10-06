ЭДО в маркировке упакованной воды и молочной продукции. Сроки и особенности

Электронный документооборот используется уже около 10 лет: сначала его применяли только для обмена документами, а с введением маркировки на продукцию стали использовать и для передачи информации в систему маркировки.

Бояться электронного документооборота не стоит: 94% документов обрабатывается успешно и пользователи не имеют проблем с их оформлением (по данным системы Честный ЗНАК). Причем в основном ошибки в обработке документов связаны с тем, что один из участников оборота попросту не зарегистрирован в системе.

Есть ли ваш партнер в системе маркировки можно посмотреть по ссылке.

Поэтому смело используем ЭДО при обороте маркированной продукции и разбираемся во всем по порядку.

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Сначала перечислим нормативные акты, на которые можно опираться всегда: не знаете ответ — в них найдете самую точную информацию:

Распоряжение Правительства № 792-р от 28.04.2018 о перечне товаров, подлежащих маркировке.

Постановление Правительства № 2099 от 15.12.2020 об утверждении правил маркировки молочной продукции.

Постановление Правительства № 843 от 31.05.2021 о внесении изменений в постановление № 2099.

Постановление Правительства № 841 от 31.05.2021 об утверждении правил маркировки упакованной воды.

Постановление Правительства № 2100 от 30.11.2021 о внесении изменений в постановление № 2099.

Постановление Правительства № 477 от 26.03.2022 об изменениях в некоторых актах.

Постановление Правительства № 741 от 21.04.2022 о внесение изменений в постановлении № 2099.

Постановление Правительства № 1733 от 30.09.2022 о внесении изменений в правила маркировки молочной продукции.

Какие сроки введения маркировки молочной продукции

Производители и импортеры уже практически полностью должны использовать маркировку. Исключение только для фермеров и СПК — для них обязательная маркировка вводится 1 декабря 2023 года.

Розничные продавцы:

с 1 сентября 2022 года должны применять маркировку при реализации товара через ККТ;

с 1 декабря 2023 года обязательная маркировка распространяется на ресторанный бизнес и государственные учреждения.

Для всех участников:

с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года объемно-сортовой учет в УПД и вывод из оборота по причинам, не касающимся продажи;

с 1 июня 2025 года поэкземплярный учет для продукции со сроком более 40 суток.

Для продукции со сроком годности 40 суток и менее поэкземплярный учет не вводится.

Какие сроки введения маркировки по упакованной воде

С 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2025 года ЭДО по объемно-сортовому учету.

С 1 марта 2025 года поэкземплярный учет по УПД.

Что грозит за неприменение маркировки

Отметим сразу, что подключаться к системе маркировки для продажи молочной продукции и упакованной воды нужно, этого уже не избежать, т. к. за отсутствие регистрации компании, которая торгует данными товарами, в системе «Честный ЗНАК» предусмотрены штрафы:

для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 1 000 до 10 000 рублей ( при первом однократном нарушении возможно вынесение предупреждения ).

Аналогичные штрафы предусмотрены при продаже продукции без вывода из оборота или продукции, которая уже выбыла из оборота, т. е. если на кассе не сканируется код маркировки или онлайн-касса не настроена для работы с маркированной продукцией согласно законодательству.

При обнаружении продажи немаркированных продуктов также следуют штрафные санкции:

для юридических лиц — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией товара;

для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 тысяч рублей с конфискацией.

За особо крупное нарушение предусмотрено даже уголовное наказание.

С чего начать работу в системе маркировки

Всего шесть шагов, и вы успешно зарегистрированы в системе маркировки и работаете с полным соблюдением законодательства:

1. Приобрести квалифицированную электронную подпись и установить необходимое ПО для работы с ней. Если есть КЭП для сдачи отчетности, можно использовать ее.

2. Зарегистрировать личный кабинет в системе «Честный ЗНАК» и заполнить профиль. Для этого необходимо использовать КЭП руководителя предприятия — подписи других ответственных лиц не подойдут.

Если ранее вы уже продавали другую продукцию с маркировкой и зарегистрированы в системе, то повторно регистрироваться не нужно, необходимо только добавить новую категорию товаров в разделе «Профиль компании».

3. Оформить договоры с оператором-ЦРПТ, оператором ЭДО и оператором ОФД.

4. Обновить кассовое ПО (при необходимости). Это можно уточнить у поставщика онлайн-кассы.

5. Проверить работу сканера на чтение кодов маркировки, обновить прошивку (при необходимости).

6. Подключить сервис для контроля корректности чеков и передачи данных в систему Честный ЗНАК (при необходимости).

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С помощью каких документов регистрируется оборот товаров с маркировкой в ГИС МТ

Универсальный передаточный документ (УПД) . Формат документа установлен приказом № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018. Документ может иметь 2 функции: ДОП (представляет собой товарную накладную) и СЧФДОП ( включает в себя счет-фактуру и товарную накладную ).

включает в себя счет-фактуру и товарную накладную Универсальный корректировочный документ (УКД) . Приказом ФНС № ЕД-7-26/736@ от 12.10.2020 определен формат документа, который может использоваться двумя функциями: документ об изменении стоимости отгруженных товаров (ДИС) или КСЧФДИС ( документ сочетает в себе ДИС и счет-фактуру ).

документ сочетает в себе ДИС и счет-фактуру Аннулирование документов — необходимо для отмены сделки при согласовании обеих сторон.

Как работает электронный документооборот при маркировке

При передаче права собственности на маркированную продукцию:

Продавец формирует электронный УПД, УКД или УПД с указанием вида сделки, обеих сторон, название товаров, суммы, цены и т. д — все, как в бумажном документе. Документ подписывается КЭП. Документ передается покупателю через оператора ЭДО. При приемке покупатель подписывает со своей стороны УПД ( при отсутствии разногласий по сделке ). Документ автоматически направляется в систему маркировки в срок не более трех рабочих дней со дня приемки товара. Ранее это требовалось выполнить обязательно до передачи маркированного товара третьим лицам.

Постановление Правительства № 1733 от 30.09.2022 утверждает временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года.

По упрощенному порядку реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад. А внести информацию о поступившей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается также три дня.

Наладить работу магазина с маркированными товарами поможет сервис Учет марок . Сервис с удобным и понятным интерфейсом позволяет передавать данные в систему маркировки, обеспечивать приемку и списание кодов, получать выписки и аналитику, а также работать в полном соответствии с законодательством о маркировке.

Учет марок — покажет, как не допустить ошибок в чеках маркировки и привести все данные в порядок.

Как исправить сведения переданные через ЭДО

Во время транспортировки товаров могут возникнуть различные проблемы: бой, порча продукции или при приемке может обнаружиться, что товар не соответствует заявленному качеству. В этом случае информация в переданном УПД продавцом не будет соответствовать принятому товару.

Как это отразить в документе?

Если необходимо ввести изменения стоимости, количества товара, кодов маркировки и прочего, покупатель направляет поставщику сообщение о выявленных несоответствиях в виде формы ТОРГ-2, уведомления об уточнении, электронным письмом по почте или иным способом без подачи сведений в «Честный ЗНАК».

Поставщик формирует УКД (универсальный корректировочный документ) или исправляет УПД и направляет покупателю. После подписания документа двумя сторонами он направляется в ГИС МТ с помощью оператора ЭДО — там корректируются данные, которые ранее были поданы в УПД.

В случае возврата кодов маркировки, выведенных в рамках передачи для собственных нужд, необходимо использовать функционал личного кабинета в ГИС МТ.

Как подключиться к ЭДО

Выбрать оператора ЭДО и заключить с ним договор на обслуживание. Важно обратить внимание, чтобы оператор работал с документооборотом маркированной продукции. Заключить дополнительное соглашение с поставщиком маркированной продукции о применении ЭДО с фиксацией всех условий: когда формируются документы, что делать при исправлении и т.д. Отправить приглашение поставщику на подключение к ЭДО. Уведомить провайдера о необходимости передавать сведения в систему маркировки — автоматически такая функция подключена не у всех.

Электронный документооборот с сервисом Платформа ЭДО — это просто! Выбирайте подходящий тариф и обменивайтесь любыми документами с контрагентами быстро и без ошибок.

С надежным оператором ЭДО работать в системе маркировки можно без дополнительного стресса: обращайте внимание при выборе оператора на возможность работы с маркированной продукцией, удобство работы и дополнительные сервисы.