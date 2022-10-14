Проверки бизнеса. Что ждет предпринимателя в 2023 году

Какие виды проверок существуют?

Налоговой службой предусмотрено проведение мероприятий двух видов: профилактические и контрольные.

К профилактическим мероприятиям относятся:

Обобщение правоприменительной практики — для всех налогоплательщиков каждый год на сайте ФНС публикуется доклад с часто встречающимися ошибками и поправками госорганов. Информирование — используются следующие каналы: сайт ФНС, СМИ, личный кабинет налогоплательщика и отделения налоговой службы. Так каждый налогоплательщик может ознакомиться с поправками и нововведениями в законодательстве. Предостережение — применяется при возможном наступлении нарушения в ближайшее время или обнаружении нарушения впервые. Например, если налоговая инспекция увидит, что не завершена регистрация кассы или в скором времени истекает срок действия фискального накопителя, то служащий может предупредить вас о возможном нарушении. Консультирование — в контролирующие органы можно обратиться с возникшим вопросом по телефону, на сайте или во время личного визита в территориальное отделение. Профилактический визит . Для представителей бизнеса, в отношении которого планируется проверка, закреплена возможность запросить профилактический визит контролирующих органов перед плановой проверкой. При проведении профилактического визита не могут быть назначены штрафные санкции и наказания. В условиях приостановления плановых проверок в 2022 году эту возможность предприниматели стали использовать чаще, и она составляет 80% от общего числа контрольных мероприятий (ранее было 5%).

Также такой визит может быть инициирован служащими ФНС и проведен лично на месте ведения бизнеса или по видеосвязи.

К контрольным мероприятиям относятся:

Контрольная закупка . Представитель контролирующих органов может посетить организацию в виде «тайного покупателя», полностью пройти путь совершения покупки и отследить выполнение требований законодательства. Документальная проверка — запрос определенных документов со стороны ФНС. Часто запрашивают книгу доходов и расходов. На предоставление документов дается четко установленный срок, при невыполнении которого могут быть назначены штрафы. Наблюдение за соблюдением законодательства — проводится с помощью анализа данных из следующих возможных источников: АИС Налог 3, база ОФД, открытые источники сети Интернет, использование видео, фото, аудиозаписи для фиксирования нарушений. Выездное обследование — выезд на место ведения деятельности предприятия. Выездная внеплановая проверка — проводится без предупреждения предпринимателя или организации. В нее может входить: осмотр, требование документов, опрос, экспертиза, эксперимент, получение письменных объяснений.

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Что будет с проверками в 2023 году?

Успокоим вас: большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году. Об этом гласит постановление Правительства № 1743 от 01.10.2022.

В 2023 году от плановых проверок освобождены все предприятия за исключением:

организаций, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска;

объектов, которые являются опасными производственным объектами II класса опасности;

гидротехнических сооружений II класса.

На вышеперечисленных предприятиях плановые проверки сохраняются.

Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется 248-ФЗ о государственном контроле. В этом постановлении установлен рискориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности: чем выше категория риска предприятия, тем чаще проводятся проверки. В законе шесть категорий рисков.

Таким образом от плановых проверок освобождены предприятия следующих категорий рисков:

умеренного;

среднего;

значительного.

Важно понимать, что хоть на плановые проверки временно и введен мораторий, но внеплановые сохраняются. Поэтому важно не пускать деятельность на самотек, а досконально следить за соблюдением требованиям законодательства.

Что поможет избегать ошибок при ведении деятельности или своевременно их исправлять?

Внеплановая проверка предприятия проводится в том случае, если у контролирующих органов уже есть подозрения на наличие нарушений в деятельности и их необходимо подтвердить при личном визите.

Привлечь дополнительное внимание налоговой службы могут:

Жалобы покупателей на невыдачу чека или невозможность проверки фискального документа на сайте налоговой.

Проверить корректность чека и наличие всех обязательных реквизитов можно на сайте Платформа ОФД. Перейти

Анализ базы АИС ФНС по индикаторам риска. Основной индикатор — отсутствие передачи данных с ККТ в течение 60 дней.

Также планируется внедрение индикаторов:

Критические ошибки при прохождении форматно-логистического контроля, т. е. контроль не пройден — это может повлечь за собой разрыв связи с онлайн-кассой.

Непроведение перерегистрации кассы в установленных случаях (смена адреса, руководителя и другое).

Нарушение законодательства при работе с онлайн-кассой ( например, игнорирование снятия с учета ККТ после окончания срока действия ФН ).

Чтобы снизить вероятность внеплановой проверки, стоит постоянно следить за соблюдением законодательства в ведении бизнеса. Тут на помощь приходит Личный кабинет ОФД.

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Как поможет Личный кабинет ОФД?

Самостоятельное проведение регулярной сверки отчетов . Если выявляются неточности, то их можно исправить с помощью корректировки отчетности или чека коррекции. Такая сверка поможет обнаружить ошибку своевременно, до ее обнаружения инспекторами ФНС.

Отслеживание нововведений в законодательстве по работе с контрольно-кассовой техникой — вся актуальная информация незамедлительно публикуется в ЛК.

Легкий поиск информации и необходимых документов при возможном процессе доказательства правильности отчетов и операций.

С помощью сервисов Платформа ОФД можно отслеживать правильность оформления фискальных документов даже в мобильном приложении — это позволит избежать назначения штрафов. Узнать подробнее

Срок исковой давности по нарушениям в сфере ККТ — один год. Это говорит о том, что важно не допускать ошибок в любое время, чтобы позже не получить наказание от налоговой.

Также в качестве проверки соблюдения законодательства рекомендуем пользоваться возможностью назначения профилактических визитов — так вы сможете вовремя выявить нарушения, исправить их и работать в дальнейшем спокойно. Временная отмена плановых проверок позволяет подтянуть знания нормативных документов и настроить работу бизнеса.