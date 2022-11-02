Маркировка упакованной воды 2022-2023: что нужно знать

Когда вводится обязательная маркировка упакованной воды

Напомним сроки, которые уже известны предпринимателям, чьи бизнесы связаны с маркировкой воды. Обязательная маркировка упакованной воды пройдет следующие реперные точки:

1 ноября 2022 года – старт передачи данных через ЭДО по объемно-сортовому учету.

С этой даты необходимо передавать сведения о выводе продукции из оборота, если это не розничная продажа. Причины вывода могут быть следующими: использование для собственных нужд, безвозмездная передача, истечение срока годности, утрата и т.п. Это распространяется на всех участников оборота – производителей, импортеров, оптовые и розничные организации. Операция производится с помощью документа «Вывод товара из оборота».

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1 марта 2023 года – начало передачи сведений о розничной реализации воды, т.е. точки, которые занимаются продажей упакованной воды должны к этой дате обеспечить сканирование кодов на онлайн-кассах и отправку сведений в систему «Честный ЗНАК». Для стабильной работы системы нужно протестировать операции заранее и проверить, актуальное ли ПО установлено на кассе.

1 марта 2025 года – старт поэкземплярного учета по универсально-передаточным документам. Хоть обозначенная дата наступит еще не скоро, к этому периоду следует тщательно подготовиться. Для этого требуется заключить договор с оператором для стабильной передачи данных и наладить работу электронного документооборота с контрагентами. Сведения будут отправлять по каждой единице продукции.

Какие правила по маркировке будут для кафе и ресторанов

Для кафе или ресторанов, которые продают бутилированную воду через кассу (продажа отдельной единицы товара, продажа в стол и т.д.) с 1 ноября 2022 года начинают действовать новые требования. Для их выполнения нужно:

Подключить электронный документооборот (ЭДО). Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе». Принимать продукцию через ЭДО и ставить на баланс в системе мониторинга «Честный ЗНАК».

Когда предприятие общественного питания закупает воду для производственных целей (приготовления блюд, напитков) или для подачи на стол в открытом виде (кувшине, стакане), действует отсрочка до 1 декабря 2023 года. В этом случае нужно учесть главное – вода не должна пробиваться в чеке. Также с 1 декабря 2023 года для всех объектов общепита начинают действовать требования по подаче сведений в систему «Честный ЗНАК» через ЭДО об обороте и выводе из оборота бутилированной воды.

Для сферы HoReCa с 1 марта 2023 года появляется обязанность сканировать код маркировки упакованной воды при продаже на кассе и подавать сведения в «Честный ЗНАК».

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Какие требования есть к качеству маркировки упакованной воды

19 октября 2022 года опубликовано постановление Правительства № 1861, которое вносит поправки в правила маркировки различных товаров, в том числе бутилированной воды. С постановлением можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации по ссылке.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Документ дополняет действующие правила маркировки новыми положениями, которые регулируют порядок передачи сведений в систему маркировки.

Согласно постановлению:

Продавцы товаров с маркировкой должны иметь сопряженные с онлайн-кассой программные или технические средства распознавания средств идентификации.

Преобразование кода маркировки в средство идентификации продукции должно осуществляться с использованием метода коррекции ошибок ECC 200 ASCII кодирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008, а качество печати средства идентификации продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012.

Средство идентификации упаковки для покупателя должно формироваться в виде двумерного штрихового кода в формате GS1-DataMatrix по требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008, при преобразовании кода маркировки в средство идентификации должна применяться символика ECC 200 с использованием знака FNC1.

Порядок направления сведений в систему «Честный ЗНАК» о продаже через кассу дополняется новым положением, которое устанавливает правила корректировки первично поданной информации – теперь можно исправить только цену товара за единицу с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, ставку налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость товара.

Новые нормы будут внесены в постановление № 841 от 31.05.2021 по правилам маркировки упакованной воды.

Напоминаем, что за нарушение законодательства о маркированной продукции введены штрафы, суммы которых для должностных лиц варьируются от 1 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 300 000 или уголовного наказания. Незнание актуальной информации не освобождает от ответственности, поэтому рекомендуем постоянно следить за изменениями и новыми законодательными актами.