Изменения по онлайн-кассам и ОФД в 2023. Ответы на вопросы

Какие изменения произойдут в правилах пользования ККТ в ближайшее время?

На портале regulation.gov.ru уже опубликованы законопроекты, которые вносят поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с ними в НК будут добавлены правила использования и проверок ККТ.

Поправки обусловлены основной целью применения онлайн-касс: обеспечение полноты учета выручки у компаний и предпринимателей для налогообложения. Сейчас в НК нет прямых ссылок на закон 54-ФЗ, после поправок эта неточность будет устранена .

Планируют ввести термин «фиксация расчетов» вместо «применение ККТ». Что изменится для предпринимателей?

В сущности ничего не изменится: Минфин предлагает перейти к новому термину «фиксация расчетов», чтобы не привязывать передачу набора данных в установленном виде к контрольно-кассовой технике – именно это является основным требованием к компаниям и предпринимателям.

Иными словами, они должны записать информацию о расчете в доверенное хранилище – фискальный накопитель и базу фискальных данных ФНС. Фиксация расчетов будет по-прежнему производиться с помощью контрольно-кассовой техники.

В проекте закона фигурирует понятие «мнимые расчеты». Что это такое?

Под мнимыми расчетами подразумеваются действия продавца, когда чек на ККТ формируется, но на самом деле операции не проводятся. Например, пробивают чек возврата.

Таким образом, предприниматели уменьшают выручку, хотя в реальности деньги покупателям не возвращают – с этой практикой столкнулись инспекторы ФНС при проверках. Планируют ввести ответственность за такие действия.

Что означает новый вид проверок – оперативный контроль, который планируют добавить в НК и в закон 54-ФЗ?

Под понятием «оперативный контроль» подразумевают все мероприятия, которые будут проводить инспекторы ФНС для выявления правильности фиксации расчетов: контрольные закупки, наблюдения, проверки, мониторинг.

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Появятся ли новые риски, учитывая, что возможностей для отслеживания бизнеса у налоговиков будет больше?

Возможности у служащих ФНС не меняются, они будут ограничены Налоговым кодексом. Для бизнеса новых рисков не будет.

Будут ли блокироваться информационные ресурсы компании, через которые ведутся продажи?

Проектом поправок в закон № 54-ФЗ внесены такие предложения: планируется, что будут блокировать сайты, страницы в соцсетях и другие интернет-ресурсы, если на них возможно проведение операций без применения ККТ.

Наказание может грозить компаниям, которые ранее привлекались к ответственности и сумма незафиксированных расчетов превышает один миллион рублей. Решение о блокировке будет принимать уполномоченное лицо ФНС по представлению руководителя ИФНС.

Напомним, что пока эти поправки находятся в проекте закона о фиксации расчетов с применением ККТ – они еще не приняты.

Какие реквизиты уберут из кассового чека?

Предлагают убрать реквизит «Подпись лица, совершившего сделку». В кассовом чеке этот реквизит заменяет фискальный признак – информация, которая защищает подлинность данных и позволяет выявить их корректировку.

Поставить подписи во всех чеках невозможно, удобнее прописать в законе, что в чеках подпись не обязательна.

Какое наказание получит компания, если чек был выбит, но номер фискального накопителя не совпадает с данными карточки регистрации?

По данному вопросу имеется судебная практика. Сначала компания была оштрафована инспекторами за неприменение ККТ. После обжалования решения компанией три инстанции отказали и сочли решение налоговой верным.

Компания подала жалобу в Верховный Суд и заявила, что при наличии нарушения можно было бы привлечь ее к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП за использование ККТ с нарушениями, но факта нарушения нет, т. к. заявитель своевременно подал в ФНС заявление о перерегистрации онлайн-кассы.

Верховный суд принял доводы компании, отменил предыдущее решение и отправил дело на дополнительное рассмотрение.

Таким образом, каждое дело нужно рассматривать в отдельности и знать все обстоятельства дела, но штрафов можно избежать, если все действия были выполнены в соответствии с законодательством.

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Может ли ФНС предоставить архивные данные фискальных документов?

Нет, данные предпринимателям не предоставляются, т. к. в соответствии с п. 1 постановления Правительства № 506 от 30.09.2004 передача архивных данных предпринимателям не входит в перечень полномочий ФНС.

Есть ли интеграция между системами ЕГАИС и Честный ЗНАК?

Сейчас как раз запущена такая интеграция в системе Честный ЗНАК, т. е. теперь участникам эксперимента по маркировке не нужно указывать места осуществления деятельности – данные загружаются автоматически из системы ЕГАИС.

При регистрации карточки товара в «Национальном каталоге маркированных товаров» необходимо указывать атрибут «Код ФРАП».

Из ЕГАИС в систему маркировки автоматически будут переданы следующие документы:

отчеты о производстве;

заявки о фиксации сведений о ввозе или перемещении этилового спирта на территорию РФ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержащие коды идентификации;

товарно-транспортная накладная.

На время проведения эксперимента данный функционал реализован только в тестовом контуре системы маркировки, т. е. необходимо использовать коды ФРАП, которые были получены в ЕГАИС путем подачи уведомления о начале оборота товаров в тестовом контуре ЕГАИС.

Также обращаем внимание, что ФНС следует трендам государственного контроля по обмену документами в электронном виде: уже сейчас около 80% заявлений о регистрации и перерегистрации касс предприниматели отправляют через личный кабинет налоговой.

Поэтому уже на 2023 год в планах – отказаться от документов на бумаге даже во время проверок, т. е. их нужно будет также предоставлять через электронный документооборот. Сейчас уже можно начать обмениваться электронными документами с контролирующими органами, чтобы потом нововведения не оказались для вас неожиданностью.

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