Ведение бизнеса

Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Открытие собственного магазина с нуля – непростая задача. Расскажем, какие нюансы надо учесть.

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Как открыть розничный магазин с нуля: пошаговая инструкция

Шаг 1: Что продавать – выбираем нишу

Выбирать нужно то направление, где вы обладаете хотя бы базовыми знаниями. Так лучше будете понимать свою целевую аудиторию, востребованный ассортимент и внутренние процессы бизнеса.

В нашем примере рассмотрим, как открыть продуктовый магазин в формате мини-маркета: с небольшой площадью, где покупатели сами выбирают товар в торговом зале и идут с ним на кассу.

Необходимо учесть ряд условий таких, как:

  • оформление разрешительной документации;

  • выполнение требований к помещению;

  • выполнение требований маркировки продукции;

  • приобретение торгового оборудования, предназначенного для хранения и реализации продукции;

  • оформление документов для персонала.

Шаг 2: Бизнес-план

Даже если вы открываете магазин на собственные средства и не привлекаете инвестора, бизнес-план поможет:

  • определиться с размером инвестиций в бизнес;

  • спрогнозировать объем выручки и прибыли магазина, размер постоянных и переменных расходов;

  • рассчитать эффективность и срок окупаемости бизнеса;

  • проработать маркетинговый план.

Шаг 3: Поиск коммерческого помещения

В первую очередь это должно быть удобно расположенное помещение с хорошим трафиком.

К помещению для продуктового магазина применяется ряд требований:

  • Помещение должно иметь статус нежилого фонда.

  • Продавать крепкий алкоголь можно только в помещении с площадью не менее 50 кв.м, которое находится в собственности или аренде на срок более года.

  • Наличие холодного и горячего водоснабжения, канализации, освещения, отопления и вентиляции. Устойчивые к влажной уборке полы и стены, возможность обработки дезинфицирующими средствами.

  • Наличие тревожной кнопки и охранной системы, пожарной сигнализации.

  • Обязательное разделение на специальные зоны: торговую, складскую и бытовую.

С полным списком требований к помещению продуктового магазина можно ознакомиться в правилах (СП 2.3.6.3668-20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 20.11.2020 № 36.

Шаг 4: Выбор формы регистрации бизнеса и процедура регистрации

Для розничного магазина подойдут две формы: ООО или ИП. При выборе формы бизнеса следует учитывать:

  • ИП не сможет получить лицензию на реализацию крепкой алкогольной продукции.

  • ООО могут открыть несколько учредителей.

  • ИП сдают меньше отчетности, могут не вести бухгалтерский учет, административные штрафы в разы меньше, чем у ООО.

При регистрации бизнеса нужно выбрать основной и дополнительные коды ОКВЭД. В качестве основного, как правило, указывают 47.11 – розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами.

Зарегистрировать ИП или ООО можно в ИФНС при личном посещении, в МФЦ, удаленно на сайте налоговой или на Госуслугах. В регистрации бизнеса помогают банки при условии открытия расчетного счета.

Документы для регистрации бизнеса:

При подаче документов в регистрирующий орган в электронной форме уплачивать госпошлину не нужно.

Шаг 5: Выбор системы налогообложения

Для розничного магазина подойдут основная система налогообложения, упрощенная система налогообложения и автоматизированная упрощенная система налогообложения. А ИП еще может работать на патенте.

Чтобы выбрать режим налогообложения для бизнеса, нужно рассчитать потенциальную налоговую нагрузку в рамках каждой системы и выбрать оптимальный вариант.

Подать заявление в налоговую на УСН можно сразу при регистрации или в течение 30 дней после нее по форме уведомления 26.2-1, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

При желании перейти на патент, подать заявление в налоговую необходимо за 10 рабочих дней до того, как начнете применять специальный режим. Форма заявления 26.5-1 утверждена приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@.

Подать уведомление на АУСН могут компании и ИП из Москвы, Московской и Калужской области или Татарстана. Для перехода на АУСН у них есть 30 дней с момента регистрации. Уведомление в ИФНС подается через уполномоченный банк или в личном кабинете ИП или юрлица. Через ТКС уведомить налоговую нельзя.

Шаг 6: Открытие расчетного счета в банке

Розничному магазину продуктов расчетный счет нужен для:

  • безналичных расчетов с поставщиками;

  • подключению банковского эквайринга;

  • выплаты заработной платы персоналу;

  • уплаты налогов и сборов;

  • расчетов с арендодателем, поставщиками коммунальных услуг.

Открыть расчетный счет можно при личном посещении банка или полностью в удаленном формате. Выбирают банк по следующим критериям:

  • стоимость РКО;

  • доступность и оперативность техподдержки;

  • комиссии банка за проведенные операции;

  • продолжительность платежного дня;

  • время поступления средств по эквайрингу;

  • дополнительные сервисы, например, бесплатная бухгалтерия, проверка контрагентов, удобные интеграции с учетными системами бизнеса.

Шаг 7: Оформление документов и разрешений для продуктового магазина

Если вы собственник коммерческого помещения, то на руках у вас должно быть свидетельство о праве собственности (выдавали до 2006 года) или выписка из ЕГРН, которую можно получить в МФЦ или на сайте Росреестра.

Если вы пользуетесь коммерческим помещением на правах аренды, то необходимо подтвердить это заключенным договором аренды.

Перед запуском продуктового магазина необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности (постановление Правительства от 16.07.2009 № 584). Уведомление подают, когда бизнес уже зарегистрирован и планируется начало деятельности. Сделать это можно следующими способами:

  • при личном визите в Роспотребнадзор;

  • через МФЦ;

  • на портале Госуслуги.

Оплачивать госпошлину при этом не нужно.

Запускать магазин можно только после внесения бизнеса в торговый реестр. Свидетельство о внесении магазина в торговый реестр получают в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Подать данные можно:

  • при личном визите в местную администрацию;

  • через МФЦ;

  • на портале Госуслуги.

Если собственник помещения не оформлял ранее договор на вывоз мусора с региональным оператором вывоза ТКО, тогда это нужно оформить владельцу магазина.

Размещение вывески при входе в магазин не подлежит каким-либо согласованиям. А размещение наружной рекламы требует получения разрешения от собственника помещения.

Если планируете продавать крепкий алкоголь, то понадобится получить лицензию в Росалкогольрегулировании.

Шаг 8: Приобретение торгового оборудования

Для полноценной деятельности продуктового магазина понадобится специализированное оборудование:

  • торговые стеллажи;

  • прилавки;

  • витрины;

  • холодильное оборудование;

  • весы.

Ни один продуктовый магазин не сможет обойтись без онлайн-кассы с фискальным накопителем. Выбор кассового устройства зависит от масштабов деятельности и количества покупателей.

Перед началом регистрации кассового аппарата необходимо заключить договор с оператором фискальных данных.

Подать заявление на регистрацию ККТ можно в бумажном виде при визите в налоговую или в электронной форме в личном кабинете на сайте ФНС, либо через личный кабинет Платформы ОФД. Второй способ доступен при наличии УКЭП.

Результатом успешного прохождения фискализации будет получение карточки регистрации ККТ.

Для удобства клиентов в целях безналичной оплаты покупок следует сразу установить терминал для приема пластиковых карт и заключить с банком договор эквайринга.

Для считывания кода товара в момент покупки понадобится сканер штрих-кода, который подключается к кассовому аппарату.

Платформа ОФД обеспечит сбор, хранение и передачу данных с ККТ вашего бизнеса в ИФНС в полном соответствии с требованиями законодательства. В личном кабинете Платформы ОФД вы можете зарегистрировать ККТ, проверить чеки на наличие ошибок, получать аналитику развития бизнеса.

Для торговли маркированной продукцией понадобится 2D-сканер на каждое рабочее место кассира и на место приемки товаров. Это оборудование служит для считывания кодов маркировки Data Matrix поступающих в магазин и реализованных конечному потребителю маркированных товаров.

Регистрация в системе маркировки товаров происходит на портале оператора системы «Честный ЗНАК». Это возможно только при подключении к ЭДО и наличии УКЭП.

Упростить работу с маркированной продукцией поможет сервис Учет марок. Вы сможете вести аналитику продаж и отслеживать ошибки в чеках с маркированными товарами в режиме одного окна.

Шаг 9: Поиск поставщиков

При выборе потенциальных поставщиков следует обратить внимание на следующие моменты:

  • сроки поставки;

  • минимальный объем закупки;

  • наличие сертификатов качества продукции;

  • цены закупки;

  • условия обмена и возврата бракованной продукции;

  • ассортимент продукции.

Отношения с поставщиками необходимо оформлять договорами поставки, в которых указывают наименование, описание и количество товара, условия оплаты и поставки, скидки и бонусы и прочие важные условия.

Платформа ЭДО обеспечит быстрый обмен документами с поставщиками и другими контрагентами. Вам не грозит срыв поставок в связи с задержкой оформления документов. Предусмотрена интеграция с системой маркировки «Честный ЗНАК».

Шаг 10: Оформление персонала

Перед приемом персонала необходимо проверить у претендента наличие медкнижки и штампы в ней о прохождении врачей в рамках медосмотра.

Если работник проходит медосмотр и получает медкнижку в частной клинике, то затраты на эти мероприятия покрывает работодатель.

Также персонал продуктового магазина каждые два года должен проходить гигиеническую аттестацию, которую проводят специалисты из центра гигиены и эпидемиологии. Фактом, подтверждающим прохождение аттестации, служит голографический штамп в медкнижке работника.

Отношения с сотрудниками необходимо оформить трудовыми договорами.

Шаг 11: Оформление уголка потребителя

Каждый продуктовый магазин должен иметь уголок потребителя, который включает следующие документы:

  • копии документов о госрегистрации бизнеса;

  • правила продажи для отдельных видов товаров;

  • закон «О защите прав потребителей»;

  • копии имеющихся лицензий;

  • режим работы;

  • книгу жалоб и предложений;

  • адрес;

  • телефоны контактного лица.

Сервис Платформа ОФД собрал все необходимые опции в одном личном кабинете. Вы можете поставить на учет или перерегистрировать кассу, автоматически передавать данные с ККТ в ИФНС, работать с маркированными товарами в соответствии с требованиями законодательства.

А также отслеживайте аналитику, проверяйте чеки, обменивайтесь документами через ЭДО и сдавайте отчеты с помощью сервиса электронной отчетности.

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