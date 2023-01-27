Открыли новый бизнес? Какую отчетность и когда сдавать в 2023 году

Новый бизнес и новые правила в 2023 году

Если в январе 2023 года вы стали владельцем нового бизнеса, то уже в феврале предстоит подать в госорганы первую отчетность. Состав отчетности зависит от формы бизнеса, налоговой системы и наличия сотрудников.

Выделим основные категории:

налоговая отчетность;

бухгалтерская отчетность;

отчетность по сотрудникам;

статистическая отчетность.

С 1 января 2023 года произошли масштабные изменения в формах отчетности и сроках их предоставления. Это связано с объединением ПФР и ФСС в единый Социальный фонд (СФР) и новым способом уплаты налогов с помощью ЕНП.

Вновь открывшийся бизнес наравне с действующим будет отчитываться по новым правилам.

Новые сроки сдачи отчетности и уведомление для ЕНП

Практически для всех форм отчетности установлена единая дата представления – 25 число месяца, следующего за отчетным периодом. Принят общий срок для внесения платежей в бюджет – до 28 числа.

Теперь помимо обязательных форм отчетности налогоплательщики будут подавать в ИФНС уведомление по налогам, сборам и страховым взносам. Форма документа и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.

Уведомление об исчисленных суммах нужно подать, если срок сдачи отчетности по таким платежам еще не наступил или отчетность по ним вообще не предусмотрена.

Крайний срок подачи уведомления – 25 число того месяца, когда нужно внести платежи в бюджет. Если это число выпадает на выходной, то крайний срок подачи уведомления переносится на следующий рабочий день.

Теперь уточним, какие отчеты сдает новый бизнес в ближайшее время.

Масштабные изменения затронули практически все формы налоговой отчетности. Если предоставить в ИФНС налоговую декларацию по устаревшей форме, то налоговые инспекторы будут считать, что обязанность по декларированию не исполнена. «Платформа Госотчет» содержит только актуальные формы. Формируются отчеты в самом сервисе без участия сторонних бухгалтерских программ. Подключиться к сервису

Налоговая отчетность вновь открывшихся организаций

Организация на основной системе налогообложения

Первую декларацию по налогу на прибыль организация должна подать в ИФНС:

Не позднее 27 февраля 2023 года (25 февраля выходной) – при ежемесячной уплате авансов по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли. Отчетный период в данном случае – январь.

Не позднее 25 апреля 2023 года – при ежеквартальной уплате авансов по налогу на прибыль. Отчетный период – первый квартал 2023 года.

Новая форма декларации и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 17.08.2022 № СД-7-3/753@.

Отчитаться нужно в электронном виде, если в штате компании более 100 человек. При численности персонала до 100 человек включительно можно сдать в ИФНС бумажную декларацию.

Декларацию по НДС за первый квартал организация должна предоставить не позднее 25 апреля 2023 года.

Отчетную форму по НДС нужно сдать с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@, исключительно в электронном виде.

Если в январе 2023 года компания импортировала товары из стран ЕАЭС, то до 20 февраля 2023 года она должна предоставить в электронном формате декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС).

Организациям-посредникам нужно отчитаться за первый квартал текущего года до 20 апреля 2023 года – сдать в ИФНС журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, причем только в электронном виде.

Если в январе зарегистрировали организацию, но деятельность в течение квартала не велась – не было движений по расчетному счету и налогооблагаемых операций, то вместо нулевых декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль можно подать за первый квартал единую упрощенную декларацию. Сделать это нужно не позднее 20 апреля 2023 года.

Форма декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном виде.

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Организация на упрощенной системе налогообложения

Компании на ОСНО освобождены от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество. А значит отчитываться по этим налогам не придется. Но есть исключения даже среди организаций на УСН:

Организация-посредник по НДС должна предоставить в ИФНС до 20 апреля 2023 года журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. В этот срок компания отчитывается за первый квартал текущего года, причем обязательно в электронном виде.

Организация – налоговый агент, которая выставила в первом квартале счет-фактуру с выделенным НДС, должна подать в электронном виде декларацию по НДС до 25 апреля 2023 года.

Декларацию по УСН компании подают только по итогам года.

Организации на автоматизированной упрощенной системе налогообложения

Организации на АУСН освобождены от сдачи налоговой отчетности, кроме случаев:

Если организация – налоговый агент или выплачивались дивиденды, то нужно подать декларацию по налогу на прибыль за первый квартал до 25 апреля 2023 года .

Если организация импортирует товары из ЕАЭС, то по ввозному налогу за январь нужно отчитаться до 20 февраля 2023 года . Для этого надо сдать в ИФНС налоговую декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС).

Если организация является налоговым агентом или выставила счет-фактуру с выделенным НДС, то за первый квартал 2023 года нужно подать декларацию по НДС не позднее 25 апреля текущего года.

Организация платит единый сельскохозяйственный налог

Если ООО на ЕСХН не освобождается от уплаты НДС по ст. 145 НК, то нужно подать электронную декларацию по НДС не позднее 25 апреля 2023 года.

Декларацию по ЕСХН организации подают только по итогам года.

Налоговая отчетность вновь зарегистрированных ИП

Индивидуальный предприниматель, независимо от системы налогообложения, должен подать налоговую отчетность только по итогам года:

ИП на ОСНО – декларацию по форме 3-НДФЛ;

ИП на УСН – декларацию по единому упрощенному налогу;

ИП на ЕСХН – декларацию по ЕСХН.

У индивидуального предпринимателя на патенте налоговая отчетность не предусмотрена. Аналогичная ситуация и с предпринимателем на АУСН.

Индивидуальный предприниматель – плательщик НДС должен подать декларацию по налогу в срок до 25 апреля 2023 года включительно. Сделать это можно исключительно в электронном виде.

По ввозному НДС ИП подает декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС) в электронном формате до 20 февраля 2023 года.

ИП на спецрежимах – налоговый агент или предприниматель, который выставил счет-фактуру с выделенным НДС должен подать в электронном виде декларацию по НДС до 25 апреля 2023 года.

Индивидуальный предприниматель на ОСНО по аналогии с ООО вместо нулевой декларации по НДС может подать единую упрощенную декларацию не позднее 20 апреля 2023 года.

Отчетность вновь открывшегося бизнеса по сотрудникам

За первый квартал ИП и организации подают в ИФНС расчет 6-НДФЛ в срок до 25 апреля 2023 года. Отчитаться нужно по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

Отчет можно предоставить на бумаге, если численность работников организации или ИП не превышает 10 человек. В другом случае можно отчитаться только в электронном виде.

Новую форму РСВ (утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) организации и ИП подают в налоговую за первый квартал не позднее 25 апреля 2023 года.

С 1 января 2023 года появилась новая форма отчетности – персонифицированные сведения о физлицах. Она заменила форму СЗВ-М, которая действовала ранее.

Форма сведений утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Все плательщики страховых взносов отчитываются по ней в налоговую инспекцию в бумажном или электронном виде не позднее 25 числа следующего за истекшим месяцем.

С 1 января 2023 года появился еще один новый отчет ЕФС-1. Он заменил четыре отчета: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Ранее указанную отчетность подавали в два разных фонда. А в 2023 году после объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд (СФР) нужно сдавать только один отчет.

Новую форму утвердили постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. Отчет включает в себя титульный лист и два раздела, которые, в свою очередь, разбиты на подразделы.

У каждого подраздела свой срок сдачи. Форму можно сдавать не в полном составе, а только в части тех сведений, по которым наступил отчетный срок.

Вновь созданный бизнес должен отчитаться в СФР при заключении или расторжении трудовых договоров с работниками не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа. Отчет нужно сдать в части сведений Подраздела 1.1.

Новый отчет теперь включает сведения о заключении или прекращении договора ГПХ с физлицом. Поэтому в случае сотрудничества с внештатными исполнителями бизнес должен отчитаться о заключении или прекращении договора ГПХ с физлицом не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания или прекращения договора. Эти сведения также включаются в Подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

При наступлении других кадровых событий – перевод сотрудника на другую должность, выбор ЭТК вместо бумажной трудовой книжки, этот подраздел сдают не позднее 25 числа следующего месяца.

Также все работодатели должны предоставить в СФР Раздел 2 формы ЕФС-1 не позднее 25 апреля 2023 года. Этот отчет полностью заменяет форму 4-ФСС.

Если количество застрахованных лиц не превышает 10 человек, то можно предоставить отчетность на бумаге. В ином случае отчитаться нужно в электронной форме. При расчете учитывайте и работников по трудовым договорам, и исполнителей по ГПХ.

С сервисом «Платформа Госотчет» можно сдавать электронную отчетность во все контролирующие органы. Также обеспечена возможность переписки с госорганами для уточнения информации или отправки документов, для которых не установлен электронный формат. Оставить заявку

Бухгалтерская отчетность вновь зарегистрированного бизнеса

Закон дает право ИП не вести бухгалтерский учет. Но каждый предприниматель должен вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) в рамках налогового учета.

ИП, применяющие УСН или патент, не должны заверять распечатанную КУДиР. Предприниматели на ОСНО и ЕСХН обязаны заверять в ИФНС распечатанную книгу не позднее срока, установленного для сдачи налоговой декларации.

Если не вести КУДиР или налоговые инспекторы выявят ошибки, последует штраф. Электронная книга учета доходов и расходов с автоматическим заполнением данных из личного кабинета «Платформа ОФД» минимизирует риски ошибок и искажения данных. Не нужно тратить время на ручное заполнение документа. Сервис заполняет книгу в соответствии с нормой закона. Легко вносить исправления, их не нужно заверять. Книга хранится в облаке, в любой момент ее можно распечатать в формате таблицы Excel. Подключить

Организация сдает бухгалтерскую отчетность только по итогам года. Если бизнес стартовал в январе 2023 года, то отчитаться нужно будет уже в следующем году – до 1 апреля 2024 года (31 марта – выходной день).

Организации из реестра МСП вправе сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность. Малый бизнес сдает только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в упрощенной форме.

Бухгалтерскую отчетность сдают в налоговую инспекцию, причем только в электронном виде.

Статистическая отчетность для нового бизнеса

Статистическая отчетность для бизнеса из разных сфер деятельности существенно отличается. Некоторые организации и предприниматели полностью освобождены от сдачи отчетов в органы статистики.

Компании и ИП могут узнать, должны ли они подавать отчеты в органы статистики на официальном сайте. Нужно вбить ИНН или ОГРН (ОГРНИП) в соответствующее поле и портал выведет список форм, по которым необходимо отчитаться.