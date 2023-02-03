Платформа ОФД открыла интеграцию с 1С для бухгалтерии

Крупнейший оператор фискальных данных России запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С».

С его помощью можно быстро, легко создавать такие документы, как Приходно-кассовый ордер, Отчет о розничных продажах и др.

Ресурсы инструмента рассчитаны также на то, чтобы:

выгружать фискальные данные по всем кассам, подключённым к «Платформе ОФД»;

создавать номенклатуру;

формировать документы для 1С на основании полученной информации.

Можно разделять отчеты по сменам за определенный период и проводить документы в авторежиме. Для тех, кто ведет складской учет в системе 1С – делать автопоступление товаров, причём с тем же количеством и номенклатурой, которые были проданы и занесены в Отчет о розничных продажах.

Активация сервиса

Интерфейс сервиса интуитивно понятный. Активация происходит через личный кабинет клиента ОФД. Для этого нужно зайти в раздел «Сервис и Услуги», вкладка – «Интеграция с 1С». Далее выбрать кассы, на которые будет подключен доступ.

Доступ к выгрузке чеков по кассам в 1С появится после подтверждения оплаты. В этом же разделе можно бесплатно скачать файл внешней обработки для 1С и ключ доступа.

Как отмечает Дмитрий Афанасьев, директор по продуктам для массового рынка ИТ-компании «Платформа ОФД», в обработке 1С можно выбрать и сохранить несколько ключей доступа для разных организаций. Для этого в настройках сервиса важно указать реквизиты, которые будут использоваться при создании документов по выбранной организации, то есть по конкретному ключу доступа.

Сервис «Интеграция ОФД с 1С» экономит время предпринимателя и бухгалтера, оптимизирует работу предприятия: помогает избежать ошибок и неточностей в данных, которые могут обернуться дополнительными проверками, штрафами.

Подробнее на сайте и в личном кабинете клиента «Платформа ОФД»

О IT-компания «Платформа ОФД»

IT-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») – оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ свыше 50 млн кассовых чеков.

№ 1 в рейтинге российских ОФД по версии CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Партнер экосистемы Сбербанка.

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