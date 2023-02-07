Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Новые категории товаров, которые подлежат обязательной маркировке

Напомним, какие товары уже подлежат обязательной маркировке:

лекарства;

табак;

товары легкой промышленности;

духи и туалетная вода;

шины;

обувь;

шубы;

фотоаппараты и вспышки;

упакованная вода;

молочная продукция.

Теперь рассмотрим товарные группы, по которым в ближайшее время изменятся правила маркировки.

Велосипеды

Обязательная маркировка вводится с 1 марта 2023 года. Всем участникам необходимо будет передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» о перемещении продукции.

Пиво и слабоалкогольная продукция

Уже скоро обязательная маркировка коснется продукции, упакованной в кеги – старт передачи данных с 1 апреля 2023 года.

1 октября 2023 года обязательная маркировка распространяется на напитки в стеклянной и полимерной упаковке.

С 15 января 2024 года начинается обязательная маркировка для пива и слабоалкогольной продукции в упаковках из иных материалов. А также предприятия, занимающиеся торговлей напитков в кегах, должны начать отчитываться о выводе из оборота этой продукции, передавать данные в систему «Честный ЗНАК» о продаже.

С 1 июня 2024 года все организации, торгующие пивом и слабоалкогольной продукцией в потребительской упаковке, должны будут отчитываться о выводе ее из оборота.

БАДы

До 28 февраля 2023 года проходит эксперимент по маркировке. С 1 апреля 2023 года вводится обязательная маркировка для производителей и импортеров.

С 1 сентября 2023 года розничные продавцы должны начать отправлять сведения о продажах. Если БАД выводятся из оборота по иным причинам, обязательная отправка сведений стартует 1 ноября 2023 года.

Если БАДы без маркировки произведены в России или импортированы до 30 марта 2023 года, то их можно держать в обороте до окончания срока годности.

Антисептики для рук и медицинские изделия

Пока для этих групп товаров объявлены только сроки окончания экспериментов – 28 февраля 2023 года. Сроки обязательной маркировки пока не определены.

Требования по передаче информации в систему «Честный ЗНАК»

С 1 января 2022 года данные о маркированном товаре передаются только через оператора ЭДО. Перед началом работы с маркированной продукцией нужно заключить договор с оператором или предупредить ту компанию, с которой у вас уже оформлен договор, что необходима возможность передачи информации в систему «Честный ЗНАК».

В маркировке должны содержаться идентификационный номер, информация о производителе товара, проверочный код, для некоторых категорий товара – максимальная розничная цена и срок годности.

Существуют требования по срокам передачи данных в «Честный ЗНАК» о получении товара или передаче его третьим лицам – это нужно сделать в течение трех дней. То есть, если товар получен на точку розничной торговли, в продажу его можно выставить сразу, а передать данные об изменении статуса в систему в течение трех дней.

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Эксперимент по внедрению системы, исключающей торговлю просроченными товарами

1 февраля 2023 года стартовал пилотный проект по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченной продукции. Эксперимент проводится на добровольной основе и продлится до 1 августа 2023 года.

Главная цель эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и системой «Честный ЗНАК». В случае успешного проведения пилотного проекта, в ближайшем будущем кассовое оборудование со специальным ПО будет блокировать покупку просроченной или незаконно введенной в оборот продукции.

Это позволит снизить репутационные издержки изготовителей из-за продаж в магазинах товаров с истекшим сроком годности. У розничных точек не будет технической возможности пробить просроченную или нелегальную продукцию.

В эксперименте будут участвовать такие виды продукции, как:

определенные виды молочной продукции, в частности, детской;

бутилированная питьевая и минеральная вода;

пиво и некоторые слабоалкогольные напитки;

некоторые виды табака;

табак для кальяна;

курительные смеси для кальяна без содержания табака;

электронные системы нагревания табака.

Штрафы за нарушение законодательства об обязательной маркировке

За отсутствие регистрации в системе «Четный ЗНАК»:

для должностных лиц – предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 рублей;

для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

За отсутствие в чеке реквизита «Код товара»:

для должностных лиц – 1 500-3 000 рублей;

для ИП и юридических лиц – до 10 000 рублей.

За неправильную маркировку или отсутствие в ней необходимых данных:

для должностных лиц – до 10 000 рублей;

для юридических лиц – до 100 000 рублей.

За торговлю немаркированной продукцией:

для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией немаркированных товаров;

для юридических лиц – 50 000-300 000 рублей также с конфискацией.

При торговле немаркированной табачной продукцией штрафы выше: для должностных лиц – до 15 000 рублей, для юридических – от 200 000 до 300 000 рублей.

За нарушение сроков передачи информации в систему «Честный ЗНАК» возможен штраф до 100 000 рублей. Сроки передачи информации описывали в предыдущем разделе.

При нарушении правил маркировки существует и уголовная ответственность. Такое наказание может последовать за:

торговлю немаркированными товарами в крупном и особо крупном размере, причем для каждой группы товаров крупный размер исчисляется по-разному;

за подделку кодов маркировки.

Как избежать штрафов и внимания контролирующих служб?

Когда смотрим на суммы штрафных санкций даже за небольшую ошибку в маркировке становится понятно, что лучше соблюдать законодательство, чем потом расплачиваться.

Предотвратить проблему всегда легче. Однако остается вопрос – как это сделать, ведь ошибка иногда может быть и непредумышленной.

Составим небольшой план действий, чтобы штрафы точно не коснулись вашего бизнеса:

Изучить досконально все требования по маркировке, которые касаются вашей сферы деятельности. Отслеживать изменения в законодательстве, быть в курсе новостей системы «Честный ЗНАК». Проверять чеки и корректность их передачи через личный кабинет оператора фискальных данных.

Проверяйте фискальные документы в личном кабинете «Платформа ОФД»: удобное отображение статуса чека и возможность сразу увидеть, какая в нем допущена ошибка, убережет бизнес от проверок контролирующих органов.

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, ежегодно расширяется. Поэтому мы уверены, что за нововведениями в законодательстве по обязательной маркировке стоит следить каждому предпринимателю, даже если сейчас его группа товаров не попадает под маркировку. Это поможет вовремя отреагировать на изменения и работать в соответствии с законом.

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