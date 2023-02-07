Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Новые категории товаров, которые подлежат обязательной маркировке
Напомним, какие товары уже подлежат обязательной маркировке:
лекарства;
табак;
товары легкой промышленности;
духи и туалетная вода;
шины;
обувь;
шубы;
фотоаппараты и вспышки;
упакованная вода;
молочная продукция.
Теперь рассмотрим товарные группы, по которым в ближайшее время изменятся правила маркировки.
Велосипеды
Обязательная маркировка вводится с 1 марта 2023 года. Всем участникам необходимо будет передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» о перемещении продукции.
Пиво и слабоалкогольная продукция
Уже скоро обязательная маркировка коснется продукции, упакованной в кеги – старт передачи данных с 1 апреля 2023 года.
1 октября 2023 года обязательная маркировка распространяется на напитки в стеклянной и полимерной упаковке.
С 15 января 2024 года начинается обязательная маркировка для пива и слабоалкогольной продукции в упаковках из иных материалов. А также предприятия, занимающиеся торговлей напитков в кегах, должны начать отчитываться о выводе из оборота этой продукции, передавать данные в систему «Честный ЗНАК» о продаже.
С 1 июня 2024 года все организации, торгующие пивом и слабоалкогольной продукцией в потребительской упаковке, должны будут отчитываться о выводе ее из оборота.
БАДы
До 28 февраля 2023 года проходит эксперимент по маркировке. С 1 апреля 2023 года вводится обязательная маркировка для производителей и импортеров.
С 1 сентября 2023 года розничные продавцы должны начать отправлять сведения о продажах. Если БАД выводятся из оборота по иным причинам, обязательная отправка сведений стартует 1 ноября 2023 года.
Если БАДы без маркировки произведены в России или импортированы до 30 марта 2023 года, то их можно держать в обороте до окончания срока годности.
Антисептики для рук и медицинские изделия
Пока для этих групп товаров объявлены только сроки окончания экспериментов – 28 февраля 2023 года. Сроки обязательной маркировки пока не определены.
Требования по передаче информации в систему «Честный ЗНАК»
С 1 января 2022 года данные о маркированном товаре передаются только через оператора ЭДО. Перед началом работы с маркированной продукцией нужно заключить договор с оператором или предупредить ту компанию, с которой у вас уже оформлен договор, что необходима возможность передачи информации в систему «Честный ЗНАК».
В маркировке должны содержаться идентификационный номер, информация о производителе товара, проверочный код, для некоторых категорий товара – максимальная розничная цена и срок годности.
Существуют требования по срокам передачи данных в «Честный ЗНАК» о получении товара или передаче его третьим лицам – это нужно сделать в течение трех дней. То есть, если товар получен на точку розничной торговли, в продажу его можно выставить сразу, а передать данные об изменении статуса в систему в течение трех дней.
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Эксперимент по внедрению системы, исключающей торговлю просроченными товарами
1 февраля 2023 года стартовал пилотный проект по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченной продукции. Эксперимент проводится на добровольной основе и продлится до 1 августа 2023 года.
Главная цель эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и системой «Честный ЗНАК». В случае успешного проведения пилотного проекта, в ближайшем будущем кассовое оборудование со специальным ПО будет блокировать покупку просроченной или незаконно введенной в оборот продукции.
Это позволит снизить репутационные издержки изготовителей из-за продаж в магазинах товаров с истекшим сроком годности. У розничных точек не будет технической возможности пробить просроченную или нелегальную продукцию.
В эксперименте будут участвовать такие виды продукции, как:
определенные виды молочной продукции, в частности, детской;
бутилированная питьевая и минеральная вода;
пиво и некоторые слабоалкогольные напитки;
некоторые виды табака;
табак для кальяна;
курительные смеси для кальяна без содержания табака;
электронные системы нагревания табака.
Штрафы за нарушение законодательства об обязательной маркировке
За отсутствие регистрации в системе «Четный ЗНАК»:
для должностных лиц – предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
За отсутствие в чеке реквизита «Код товара»:
для должностных лиц – 1 500-3 000 рублей;
для ИП и юридических лиц – до 10 000 рублей.
За неправильную маркировку или отсутствие в ней необходимых данных:
для должностных лиц – до 10 000 рублей;
для юридических лиц – до 100 000 рублей.
За торговлю немаркированной продукцией:
для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией немаркированных товаров;
для юридических лиц – 50 000-300 000 рублей также с конфискацией.
При торговле немаркированной табачной продукцией штрафы выше: для должностных лиц – до 15 000 рублей, для юридических – от 200 000 до 300 000 рублей.
За нарушение сроков передачи информации в систему «Честный ЗНАК» возможен штраф до 100 000 рублей. Сроки передачи информации описывали в предыдущем разделе.
При нарушении правил маркировки существует и уголовная ответственность. Такое наказание может последовать за:
торговлю немаркированными товарами в крупном и особо крупном размере, причем для каждой группы товаров крупный размер исчисляется по-разному;
за подделку кодов маркировки.
Как избежать штрафов и внимания контролирующих служб?
Когда смотрим на суммы штрафных санкций даже за небольшую ошибку в маркировке становится понятно, что лучше соблюдать законодательство, чем потом расплачиваться.
Предотвратить проблему всегда легче. Однако остается вопрос – как это сделать, ведь ошибка иногда может быть и непредумышленной.
Составим небольшой план действий, чтобы штрафы точно не коснулись вашего бизнеса:
Изучить досконально все требования по маркировке, которые касаются вашей сферы деятельности.
Отслеживать изменения в законодательстве, быть в курсе новостей системы «Честный ЗНАК».
Проверять чеки и корректность их передачи через личный кабинет оператора фискальных данных.
Проверяйте фискальные документы в личном кабинете «Платформа ОФД»: удобное отображение статуса чека и возможность сразу увидеть, какая в нем допущена ошибка, убережет бизнес от проверок контролирующих органов.
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, ежегодно расширяется. Поэтому мы уверены, что за нововведениями в законодательстве по обязательной маркировке стоит следить каждому предпринимателю, даже если сейчас его группа товаров не попадает под маркировку. Это поможет вовремя отреагировать на изменения и работать в соответствии с законом.
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