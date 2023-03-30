Проверки

Проверки ФНС и дистанционный контроль. Как предпринимателям обезопасить свой бизнес в 2023 году 

Одна из задач государства – улучшение делового климата в стране. Жестких проверок в ближайшее время не будет, однако дистанционный контроль сохраняется. Расскажем, что нужно знать и учитывать в бизнесе.

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Проверки ФНС и дистанционный контроль. Как предпринимателям обезопасить свой бизнес в 2023 году 
Иллюстрация: freepik/freepik

Предпринимателю сейчас нелегко – он адаптируется к новым реалиям, налаживает новые цепочки поставок и деловые связи. Власти этому не препятствуют, а, наоборот, всячески способствуют.

Каких проверок не будет до 2030 года

Мораторий на плановые проверки был объявлен ранее и действовал до конца 2023 года. Согласно постановлению Правительства № 372 от 10.03.2023, мораторий продлен до 2030 года. Плановые проверки сохраняются только на:

  • предприятиях, которые относятся к категории чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда;

  • опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях II класса опасности.

В детских садах и школах, которые входят в высокорисковую группу, будут проводить только профилактические мероприятия. Если в процессе выявится нарушение, то будет вынесено предписание для его устранения в ограниченные сроки.

Для отслеживания контрольных (надзорных) мероприятий создан единый реестр – контролер не может проводить проверку, если мероприятие не внесено в этот реестр. Это будет производиться заблаговременно.

Отслеживать наличие проверки на предприятии можно через личный кабинет на портале Госуслуг. В нем также можно посмотреть результаты этой проверки и при необходимости обжаловать принятые решения.

Что продолжат проверять в рамках профилактических мероприятий

Даже в то время, пока действует мораторий на плановые проверки, профилактические мероприятия по-прежнему могут быть. Инспекторы вправе контролировать, исполняется ли законодательство и соблюдаются ли правила применения ККТ.

Если в ходе таких профилактических мероприятий найдут нарушения, проверяющие вынесут предупреждение или назначат уже контрольные мероприятия – проверки.

Проверки ККТ дистанционно

Инспекторы ФНС могут удаленно отслеживать, есть ли у предпринимателя нарушения в части применения кассовой техники.

В рамках оперативного контроля проводятся проверки правильности фиксации расчетов:

  • контрольные закупки;

  • наблюдения;

  • проверки;

  • мониторинг.

Правильность оформления чеков ККТ проверяется при форматном контроле. В него входят:

  • Проверка документа на наличие в документе всех обязательных для передачи реквизитов фискального документа.

  • Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ожидаемому типу данных.

  • Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ограничениям, наложенным на него.

  • Проверка документа на присутствие в документе лишних тегов.

Еще есть логический контроль – на соответствие фискального документа всем логическим правилам для данного типа документа. Например, одно из правил логического контроля для кассового чека (БСО): Реквизит «наименование предмета расчета» name(тег 1030) включается в состав ФД, за исключением, если реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное «3».

Нарушения при оформлении чеков

При прохождении форматно-логического контроля чекам в налоговой присваиваются статусы и отображаются в ЛК ОФД. Инспекторы обратят внимание на статусы: «Прием в карантин», «Принят с предупреждением» или «Отказ в приеме». Такие статусы – сигналы о возможных ошибках.

Назовем наиболее популярные ошибки, которые инспекторы находят при проверке расчетов с ККТ. Ниже список – от самой популярной до самой редкой:

  • Отсутствие НДС.

  • Информация о поставщике (наименование, ИНН).

  • Система налогообложения в чеке.

  • Наименование предмета расчета.

  • Незадекларированные теги по НДС в предмете расчета.

  • Адрес и место расчетов в чеке.

  • Количество предмета расчета.

  • Комбинация РН-ФН отсутствует в ФНС.

  • Версия ККТ или ФФД.

  • Информация о покупателе (наименование, ИНН).

  • Неверная сумма товаров по чеку.

  • Чек коррекции: номер предписания.

За корректностью чеков важно следить и вовремя исправлять те чеки, которые изначально получили статусы с сигналом об ошибках.

В личном кабинете «Платформа ОФД» – удобная сортировка по статусам и указание ошибки в чеке позволяет вовремя заметить неточность и исправить ее. Так у налоговой не будет вопросов к вашему бизнесу.

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Как личный кабинет ОФД убережет от проверок и штрафов

Как видим, важно соблюдать законодательство о применении ККТ и без плановых проверок. Помощником для предпринимателей в этом вопросе выступает личный кабинет ОФД. Рассмотрим его подробнее на примере ЛК Платформы ОФД.

В личном кабинете функционал разбит согласно потребностям клиентов – по следующим тематикам:

  • чеки;

  • кассы;

  • бизнес;

  • сервис и услуги;

  • аналитика;

  • маркировка;

  • магазины;

  • документы;

  • сотрудники;

  • профиль;

  • лицевой счет.

Это инструменты для работы директора, бухгалтера и IT-специалиста. С помощью виджетов и графиков можно настроить нужные разделы под себя.

«Платформа ОФД» – это полное сопровождение вашего бизнеса от покупки онлайн-кассы и получения электронной подписи до аналитики продаж и отправки отчетности. Пользуйтесь сервисами «Платформа ОФД» и будьте спокойны за корректную работу вашего бизнеса.

Для руководителя

Чаще всего директор компании пользуется разделами «Бизнес» и «Аналитика». Здесь он может:

  • Провести анализ выручки и работы кассовых аппаратов – выявить, на какой точке доход выше, соотнести показатели от месяца к месяцу, получить данные о самой популярной продукции в ассортименте и о среднем чеке покупателя.

  • Сформировать отдельные отчеты по кассам, чтобы выявить количество операций, чеков, продаж.

Эти два раздела дают предпринимателю полное видение бизнеса, показывают направления, которым нужно уделить особое внимание, и варианты масштабирования.

Для бухгалтера

Бухгалтеру будут полезны разделы «Чеки», «Лицевой счет» и «Маркировка», если деятельность связана с маркированной продукцией.

В разделе «Чеки» у бухгалтера есть возможность:

  • найти определенный чек с помощью фильтров;

  • просмотреть статус чека и убедиться, что чек принят в ФНС;

  • скачать любой фискальный документ по ККТ;

  • сформировать отчеты по фискальным документам по выбранной точке или за определенный период;

  • подготовить текст письма в ФНС для объяснительных по корректировке чеков с помощью шаблона или самостоятельно.

Раздел «Маркировка» работает в связке с сервисом «Учет марок» – там можно отслеживать статус передачи чека в систему мониторинга, выгружать отчет по чекам, заказывать новые коды для маркировки, выгружать и заказывать этикетки, получать GTIN по упрощенной схеме для маркировки остатков.

В разделе «Лицевой счет» бухгалтер:

  • проверяет зачисление денежных средств после оплаты;

  • формирует счет на оплату;

  • отслеживает баланс;

  • приобретает и активирует подписку ОФД для кассового аппарата и другое.

Для IT-специалиста

IT-специалист, системный администратор торговой компании, как правило, активно пользуется разделами «Бизнес», «Кассы» и «Профиль» для отслеживания технической исправности имеющихся касс и подключения в систему новых аппаратов.

В разделах «Бизнес» и «Кассы» есть подраздел «Мониторинг». В нем можно увидеть, когда необходима замена фискального накопителя в кассах, и есть ли некорректные чеки, которые требуют исправления. Можно сделать выборку по определенным критериям, например, чтобы показывались только те кассы, у которых заканчивается срок ФН.

Подключение новой кассы производится в разделе «Кассы», причем для экономии времени доступно пакетное подключение ККТ.
Ознакомиться с полным функционалом личного кабинета ОФД можно по ссылке.

Еще сервисы для бизнеса

Помимо сервисов внутри личного кабинета ОФД, предпринимателю будут полезны дополнительные возможности:

  • «Платформа Госотчет» – электронная отправка отчетности в контролирующие органы. Сервис гарантирует актуальные формы отчетности и проверку ошибок в отчетах перед отправкой, то есть вы всегда будете уверены в корректности направленной информации.

  • Сервис «КУДиР» помогает автоматически заполнить книгу учета доходов и расходов. Это исключает ошибки во внесенных данных.

  • Сервис «Электронные чеки» помогает следовать законодательству и высылать чеки покупателю без использования бумажной ленты.

  • Сервис «КЭП» сэкономит время на поход в налоговую инспекцию – данные заполнятся автоматически в вашем личном кабинете, а токен доставят бесплатно прямо к вам в офис.

Полезных сервисов достаточно много, и все они помогают уберечь бизнес от дополнительного внимания со стороны налоговых инспекторов. Даже если будет допущена ошибка, от которой никто не застрахован, вы сможете обнаружить ее быстрее, чем налоговая служба, и оперативно исправить.

Штрафы за нарушение закона о применении ККТ

Если расчеты проводились без применения онлайн-кассы, штраф составит:

  • Для ИП – от 0,25 до 0,5 от суммы расчета без онлайн-кассы, но не меньше 10 000 рублей.

  • Для юридических лиц – от 0,75 до полной суммы расчета, не проведенного по онлайн-кассе, но не меньше 30 000 рублей.

Если ККТ применялась, но она не соответствует требованиям закона или нарушен порядок ее регистрации, штраф составит:

  • для ИП и должностных лиц – от 1 500 до 3 000 рублей;

  • для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Если покупателю не выдан бумажный чек и не выслан аналог в электронном виде, то сумма штрафа составит:

  • для ИП и должностных лиц – 2 000 рублей;

  • для юридических лиц – 10 000 рублей.

Чтобы избежать внеплановых проверок ФНС и штрафов, проверяйте свои чеки и быстро исправляйте ошибки в личном кабинете клиента Платформа ОФД.

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Платформа ОФД
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