Проверки ФНС и дистанционный контроль. Как предпринимателям обезопасить свой бизнес в 2023 году 

Предпринимателю сейчас нелегко – он адаптируется к новым реалиям, налаживает новые цепочки поставок и деловые связи. Власти этому не препятствуют, а, наоборот, всячески способствуют.

Каких проверок не будет до 2030 года

Мораторий на плановые проверки был объявлен ранее и действовал до конца 2023 года. Согласно постановлению Правительства № 372 от 10.03.2023, мораторий продлен до 2030 года. Плановые проверки сохраняются только на:

предприятиях, которые относятся к категории чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда;

опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях II класса опасности.

В детских садах и школах, которые входят в высокорисковую группу, будут проводить только профилактические мероприятия. Если в процессе выявится нарушение, то будет вынесено предписание для его устранения в ограниченные сроки.

Для отслеживания контрольных (надзорных) мероприятий создан единый реестр – контролер не может проводить проверку, если мероприятие не внесено в этот реестр. Это будет производиться заблаговременно.

Отслеживать наличие проверки на предприятии можно через личный кабинет на портале Госуслуг. В нем также можно посмотреть результаты этой проверки и при необходимости обжаловать принятые решения.

Что продолжат проверять в рамках профилактических мероприятий

Даже в то время, пока действует мораторий на плановые проверки, профилактические мероприятия по-прежнему могут быть. Инспекторы вправе контролировать, исполняется ли законодательство и соблюдаются ли правила применения ККТ.

Если в ходе таких профилактических мероприятий найдут нарушения, проверяющие вынесут предупреждение или назначат уже контрольные мероприятия – проверки.

Проверки ККТ дистанционно

Инспекторы ФНС могут удаленно отслеживать, есть ли у предпринимателя нарушения в части применения кассовой техники.

В рамках оперативного контроля проводятся проверки правильности фиксации расчетов:

контрольные закупки;

наблюдения;

проверки;

мониторинг.

Правильность оформления чеков ККТ проверяется при форматном контроле. В него входят:

Проверка документа на наличие в документе всех обязательных для передачи реквизитов фискального документа.

Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ожидаемому типу данных.

Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ограничениям, наложенным на него.

Проверка документа на присутствие в документе лишних тегов.

Еще есть логический контроль – на соответствие фискального документа всем логическим правилам для данного типа документа. Например, одно из правил логического контроля для кассового чека (БСО): Реквизит «наименование предмета расчета» name(тег 1030) включается в состав ФД, за исключением, если реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное «3».

Нарушения при оформлении чеков

При прохождении форматно-логического контроля чекам в налоговой присваиваются статусы и отображаются в ЛК ОФД. Инспекторы обратят внимание на статусы: «Прием в карантин», «Принят с предупреждением» или «Отказ в приеме». Такие статусы – сигналы о возможных ошибках.

Назовем наиболее популярные ошибки, которые инспекторы находят при проверке расчетов с ККТ. Ниже список – от самой популярной до самой редкой:

Отсутствие НДС.

Информация о поставщике (наименование, ИНН).

Система налогообложения в чеке.

Наименование предмета расчета.

Незадекларированные теги по НДС в предмете расчета.

Адрес и место расчетов в чеке.

Количество предмета расчета.

Комбинация РН-ФН отсутствует в ФНС.

Версия ККТ или ФФД.

Информация о покупателе (наименование, ИНН).

Неверная сумма товаров по чеку.

Чек коррекции: номер предписания.

За корректностью чеков важно следить и вовремя исправлять те чеки, которые изначально получили статусы с сигналом об ошибках.

В личном кабинете «Платформа ОФД» – удобная сортировка по статусам и указание ошибки в чеке позволяет вовремя заметить неточность и исправить ее. Так у налоговой не будет вопросов к вашему бизнесу. Узнать подробнее

Как личный кабинет ОФД убережет от проверок и штрафов

Как видим, важно соблюдать законодательство о применении ККТ и без плановых проверок. Помощником для предпринимателей в этом вопросе выступает личный кабинет ОФД. Рассмотрим его подробнее на примере ЛК Платформы ОФД.

В личном кабинете функционал разбит согласно потребностям клиентов – по следующим тематикам:

чеки;

кассы;

бизнес;

сервис и услуги;

аналитика;

маркировка;

магазины;

документы;

сотрудники;

профиль;

лицевой счет.

Это инструменты для работы директора, бухгалтера и IT-специалиста. С помощью виджетов и графиков можно настроить нужные разделы под себя.

«Платформа ОФД» – это полное сопровождение вашего бизнеса от покупки онлайн-кассы и получения электронной подписи до аналитики продаж и отправки отчетности. Пользуйтесь сервисами «Платформа ОФД» и будьте спокойны за корректную работу вашего бизнеса.

Для руководителя

Чаще всего директор компании пользуется разделами «Бизнес» и «Аналитика». Здесь он может:

Провести анализ выручки и работы кассовых аппаратов – выявить, на какой точке доход выше, соотнести показатели от месяца к месяцу, получить данные о самой популярной продукции в ассортименте и о среднем чеке покупателя.

Сформировать отдельные отчеты по кассам, чтобы выявить количество операций, чеков, продаж.

Эти два раздела дают предпринимателю полное видение бизнеса, показывают направления, которым нужно уделить особое внимание, и варианты масштабирования.

Для бухгалтера

Бухгалтеру будут полезны разделы «Чеки», «Лицевой счет» и «Маркировка», если деятельность связана с маркированной продукцией.

В разделе «Чеки» у бухгалтера есть возможность:

найти определенный чек с помощью фильтров;

просмотреть статус чека и убедиться, что чек принят в ФНС;

скачать любой фискальный документ по ККТ;

сформировать отчеты по фискальным документам по выбранной точке или за определенный период;

подготовить текст письма в ФНС для объяснительных по корректировке чеков с помощью шаблона или самостоятельно.

Раздел «Маркировка» работает в связке с сервисом «Учет марок» – там можно отслеживать статус передачи чека в систему мониторинга, выгружать отчет по чекам, заказывать новые коды для маркировки, выгружать и заказывать этикетки, получать GTIN по упрощенной схеме для маркировки остатков.

В разделе «Лицевой счет» бухгалтер:

проверяет зачисление денежных средств после оплаты;

формирует счет на оплату;

отслеживает баланс;

приобретает и активирует подписку ОФД для кассового аппарата и другое.

Для IT-специалиста

IT-специалист, системный администратор торговой компании, как правило, активно пользуется разделами «Бизнес», «Кассы» и «Профиль» для отслеживания технической исправности имеющихся касс и подключения в систему новых аппаратов.

В разделах «Бизнес» и «Кассы» есть подраздел «Мониторинг». В нем можно увидеть, когда необходима замена фискального накопителя в кассах, и есть ли некорректные чеки, которые требуют исправления. Можно сделать выборку по определенным критериям, например, чтобы показывались только те кассы, у которых заканчивается срок ФН.

Подключение новой кассы производится в разделе «Кассы», причем для экономии времени доступно пакетное подключение ККТ.

Ознакомиться с полным функционалом личного кабинета ОФД можно по ссылке.

Еще сервисы для бизнеса

Помимо сервисов внутри личного кабинета ОФД, предпринимателю будут полезны дополнительные возможности:

«Платформа Госотчет» – электронная отправка отчетности в контролирующие органы. Сервис гарантирует актуальные формы отчетности и проверку ошибок в отчетах перед отправкой, то есть вы всегда будете уверены в корректности направленной информации.

Сервис «КУДиР» помогает автоматически заполнить книгу учета доходов и расходов. Это исключает ошибки во внесенных данных.

Сервис «Электронные чеки» помогает следовать законодательству и высылать чеки покупателю без использования бумажной ленты.

Сервис «КЭП» сэкономит время на поход в налоговую инспекцию – данные заполнятся автоматически в вашем личном кабинете, а токен доставят бесплатно прямо к вам в офис.

Полезных сервисов достаточно много, и все они помогают уберечь бизнес от дополнительного внимания со стороны налоговых инспекторов. Даже если будет допущена ошибка, от которой никто не застрахован, вы сможете обнаружить ее быстрее, чем налоговая служба, и оперативно исправить.

Штрафы за нарушение закона о применении ККТ

Если расчеты проводились без применения онлайн-кассы, штраф составит:

Для ИП – от 0,25 до 0,5 от суммы расчета без онлайн-кассы, но не меньше 10 000 рублей.

Для юридических лиц – от 0,75 до полной суммы расчета, не проведенного по онлайн-кассе, но не меньше 30 000 рублей.

Если ККТ применялась, но она не соответствует требованиям закона или нарушен порядок ее регистрации, штраф составит:

для ИП и должностных лиц – от 1 500 до 3 000 рублей;

для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Если покупателю не выдан бумажный чек и не выслан аналог в электронном виде, то сумма штрафа составит:

для ИП и должностных лиц – 2 000 рублей;

для юридических лиц – 10 000 рублей.

Чтобы избежать внеплановых проверок ФНС и штрафов, проверяйте свои чеки и быстро исправляйте ошибки в личном кабинете клиента Платформа ОФД.

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