Рейтинг операторов фискальных данных–2023

С окончанием кассовой реформы в 2021 рынок ОФД перешел в стадию зрелости. Это позволило ему успешно пережить сложности 2022 года.

Основные выводы

В России на 1 февраля насчитывалось 3,6 млн онлайн-касс (на 2,9% меньше, чем в прошлом году). Месячный объем обработки кассовых чеков, по данным за январь 2023 г., составлял 5,8 млрд чеков (на 8,5% больше, чем в прошлом году), а месячная выручка по кассам – 4,9 трлн руб (на 10,6% больше, чем в прошлом году).

Лидером рынка операторов фискальных данных, как по числу подключенных касс, так и по количеству и качеству дополнительных сервисов, – признана компания «Платформа ОФД», которая занимает почти треть рынка.

Операторы фискальных данных сосредоточились на развитии новых сервисов, позволяющих клиентам быстро принимать решения и развивать бизнес в непростой экономической ситуации, а также на технической адаптации систем под требования регуляторов.

В приоритете – обеспечение задач трансформации и прозрачности экономики, сервисы на базе больших данных, аналитика, возможность мониторинга показателей с целью предотвращения нарушений законодательства.

Будущее за работой с партнерами и переходом от предложения отдельных продуктов к развитию партнерств и экосистем.

Рейтинг ОФД – 2023

Главные события

В 2022 прежний формат фискальных данных сменился на новый ФФД 1.2. Благодаря новым техническим протоколам, можно отражать важные для клиента показатели и статусы из чеков. Однако такой возможностью воспользовался лишь ряд операторов.

«Платформа ОФД» была первой, кто реализовал новый функционал в личном кабинете клиента.

В марте 2022 постановлением правительства № 336 от 10.03.22 были установлены ограничения на проверку касс. Одновременно ФНС усилила дистанционный контроль розничной торговли и сферы услуг, анализируя данные, поступающие с онлайн-касс. Заметное снижение выручки или наличие «молчащих касс», неправильные реквизиты на чеке, «мнимые расчеты» стали поводом для проверки со стороны налоговых органов.

Эти данные передают в ФНС операторы фискальных данных. Налоговая служба ужесточила требования к ОФД в части технических протоколов обмена фискальными данными. А предприниматели стали искать возможность понять, какая информация о них есть у ОФД, с тем чтобы устранить нарушения, не дожидаясь проверок налоговых органов.

В связи с введением обязательной маркировки новых групп товаров, молочной продукции и упакованной воды, через онлайн-кассы в «Честный ЗНАК» стало передаваться больше сведений о выбытии кодов маркировки. По этой причине заказчики повысили требования к устойчивости ОФД и скорости обработки чеков. Кроме того, новые товарные группы и новые требования со стороны ЦРПТ позволили расширить клиентскую базу и функционал текущих сервисов.

Образовавшийся в марте дефицит кассовой ленты привел к тому, что налоговая служба разрешила не выдавать бумажные чеки покупателям, но уже в мае отменила свое решение. Рост объемов электронной торговли привел к увеличению числа электронных чеков, передаваемых через ОФД. Вместе с этим обострилась борьба за клиентов. Магазины стремятся собирать больше контактов покупателей для своих CRM-систем, экспериментируют с коммуникациями в чеках.

В связи с DDos-атаками на государственные и смежные сервисы, серьезно возросли требования к ИТ-безопасности систем ОФД. Операторы вынуждены усиливать меры информационной безопасности и учиться оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Крупнейшие ОФД – 2023

Какие услуги предлагают ОФД

Кроме своих главных функций – передачи фискальных данных в ФНС и данных маркировки в «Честный ЗНАК» – ОФД предлагают клиентам целый ряд услуг.

Клиенты все чаще используют личный кабинет ОФД для внутренней аналитики: отслеживания выручки, оценки эффективности работы торговых точек, продавцов-кассиров и т. д. Зачастую эта информация из ЛК поступает быстрее, чем из собственных аналитических систем бизнеса.

ОФД помогают предпринимателю в принятии управленческих решений, например при формировании товарной матрицы. Маркетингу дают объективную статистику о продажах, результатах рекламных активностей.

Пример использования данных ОФД – партнерство между торговыми центрами и арендаторами, которые вместе работают над ростом выручки, трафика и отдачи от маркетинга, обмениваясь по обоюдному согласию данными об оборотах через ОФД.

Продукты на базе искусственного интеллекта и больших данных от ОФД встраиваются в кредитные процессы банков. Онлайн-информация позволяет финансовым институтам четче работать с клиентской базой. Кроме того, по согласию клиентов ОФД, банки встраивают в финансовые приложения информацию о расходах с детальной разбивкой по товарам и категориям.

Операторы фискальных данных помогают бизнесу четко соблюдать закон. Для этого в личном кабинете ОФД развиваются сервисы по мониторингу работы касс, фискальных накопителей, по предупреждению об ошибках в чеках, о недочетах в кодах маркировки. К примеру, в ЛК можно не только узнать срок окончания фискального накопителя, но и купить его. Бухгалтер может оперативно увидеть и исправить фискальные документы, избежав штрафов от регуляторов.

Интеграция фискальных данных с учетными системами, прежде всего, с «1С», дает возможность создавать новые сервисы, например, сервис автоматического получения данных о доходах и расходах КУДиР. Все более востребованы услуги, связанные с электронным документооборотом.

Важное направление – сервисная поддержка клиентов. От ее качества во многом зависит их лояльность.

Оценка сервисов ОФД – 2023

Что ждет ОФД в 2023 году

В 2023 можно ожидать сокращения числа операторов фискальных данных по причине ужесточения контроля со стороны ФНС за соблюдением требований 54-ФЗ. Часть ОФД уже находится на грани закрытия, а их клиенты переходят к крупнейшим игрокам рынка.

Будет уменьшаться число торговых предприятий, а значит, и ККТ. Кроме того, развиваться работа с партнерами-сервисными центрами в регионах, а также расширяться партнерство с игроками рынка больших данных для создания новых сервисов.

«Например, у нас уже появился аналитический проект „Чек Индекс“, который создан в сотрудничестве с профильными компаниями-экспертами», – рассказывает Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД».

Влияние маркировки на рынок ОФД в 2023 продолжится. С 1 февраля в России начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции.

Продолжится тренд на создание экосистем – они станут единым инструментом для управления кассами, учетом, бухгалтерией, банкингом и т. д. Крупные операторы уже давно предлагают большой перечень сервисов для бизнеса и бухгалтерии в одном личном кабинете. Ядром таких продуктов остается базовая услуга ОФД.

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