Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

С 1 сентября 2023 года для бизнеса станет обязательным применение машиночитаемых доверенностей. Что из себя представляет этот документ, и как совершить органичный переход на новый порядок обмена электронными документами.

Что такое МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, подписанный УКЭП руководителя компании или ИП. Нужен он для того, чтобы подтвердить полномочия сотрудника, который взаимодействует с госорганами и контрагентами от имени работодателя.

В соответствии с последними поправками к закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ, любой пакет документации, который отправляется в государственные органы по каналам ТКС и ЭДО, должен быть скреплен личной электронной подписью физического лица и сопровождаться файлом МЧД.

Подробней о машиночитаемой доверенности — на сайте Госуслуг.

Сроки внедрения машиночитаемой доверенности

Дата, когда машиночитаемая доверенность станет обязательной для всех субъектов бизнеса, отложена до 1 сентября 2023 года (см. закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ).

Сейчас же действует переходный период, в течение которого можно использовать по желанию:

сертификат ЭП физлица вместе с МЧД,

либо

сертификат ЭП представителя юрлица, в котором указаны личные данные сотрудника и сведения об организации.

Оба варианта считаются допустимыми.

У организаций и ИП, таким образом, есть время заранее подготовиться к новой схеме работы: оформить электронные подписи для физлиц и доверенности.

Например, для оформления МЧД можно будет воспользоваться инструментами в рамках сервисов личного кабинета Платформы ОФД.

Получить электронную подпись в 2023 году можно без посещения ФНС, если действовать через Платформу ОФД. Платформа ОФД — крупнейший российский оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности.

Требования к оформлению МЧД

Единые требования к машиночитаемой доверенности закрепляют приказы Минцифры от 18.08.2021 № 857 и от 18.08.2021 № 858. ФНС также рекомендует получить разъяснения по формату машиночитаемой доверенности у оператора информационной системы, в которой пользователь будет ее применять.

Формат файла XML – по общему правилу; PDF – в исключительных случаях Формат ЭП в подписи XMLDSIG или формат, который утвердил приказ Минцифры от 14.09.2020 № 472 Содержание доверенности название документа;

данные доверителя и представителя;

дата выдачи доверенности;

срок действия доверенности;

полномочия доверенного лица с идентификатором из классификатора полномочий;

сведения об информационной системе, которая предоставит сведения о прекращении действия доверенности;

номер документа;

отметка о возможности передоверия;

УКЭП руководителя организации – доверителя или ИП – доверителя.

Какие полномочия можно передать по машиночитаемой доверенности

Машиночитаемая доверенность — по сути электронный аналог документа на бумаге. То есть сотруднику-физлицу можно передать все те же права подписанта, что были раньше на физическом носителе.

Например:

сдавать отчетность в контролирующие органы (ФНС, Социальный фонд, Росстат);

взаимодействовать с другими госслужбами (Росреестром, Росалкогольрегулированием и прочими);

отправлять документы в кредитные учреждения, банки, нотариат;

работать в системе маркировки «Честный ЗНАК»;

вести ЭДО с контрагентами;

обмениваться кадровыми электронными документами с «удаленщиками»;

подписывать договоры;

участвовать в электронных торгах по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Каждое полномочие указывается в МЧД в следующем формате:

Наименование. Уникальный идентификационный номер. Дата включения наименования и идентификатора в классификатор полномочий.

Платформа ОФД Развиваем удобные сервисы для предпринимателя, бухгалтера, менеджера, аналитика и других специалистов из бизнеса. Подробнее

Классификатор полномочий для МЧД

Классификатор полномочий — это сборник справочников, разрабатываемый Минцифры, для удобного использования всеми участниками ЭДО.

Подходящее наименование необходимо найти в перечне и вписать в доверенность вместе с указанием идентификационного номера. Единые коды позволят информационной системе УЦ автоматически определять полномочия подписанта.

Классификатор уже доступен на портале ЕСНСИ, но будет еще дополняться. Сейчас он включает идентификаторы для электронного документооборота с ФНС, Федеральным казначейством, ЦБ, Минстроем.

Классификатор предназначен для автоматизации процесса определения полномочий подписанта. Пока он находится в процессе разработки, полномочия в МЧД можно указывать вручную.

Как начать работу с машиночитаемыми доверенностями

Переход на новую схему состоит из нескольких этапов. Однако вся процедура (тем более в сотрудничестве с аккредитованным УЦ) займет всего пару дней.

Руководителю компании или ИП необходимо:

Получить КЭП на себя , чтобы сохранить возможность подписывать документы после 31 августа 2023 года.

Оформить КЭП физического лица, у которого есть право подписи (отправляет отчетность в ФНС, работает с ЕГАИС, ведет ЭДО с контрагентами).

Пример, как заказать КЭП онлайн в сервисе Платформа ОФД. Для получения подписи нужно заполнить анкету заявителя и прикрепить скан паспорта в формате jpg, tiff, jpeg или pdf размером до 10 Мб.

Выпустить машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников.

Сделать это можно на сайте ФНС или в любом сервисе, где уже реализована такая возможность. Руководитель заполняет необходимые сведения в бланке МЧД и подписывает готовый документ своей УКЭП. Например, это можно сделать в сервисе Платформы ОФД.

По данным ФНС, на конец прошлого года было зарегистрировано 13 098 машиночитаемых доверенностей. Однако стоит принять во внимание, что система обмена документами через платформу-блокчейн только тестировалась в 2022 году. К эксперименту в разное время присоединялись фискальные органы, ЦБ, Росстат, Почта России, нотариат. Сегодня осталось буквально несколько месяцев до массового внедрения МЧД, поэтому процесс пойдет быстрыми темпами.

Начните процедуру перехода прямо сейчас: обновите сертификаты КЭП в соответствии с новыми требованиями, оформите доверенности на сотрудников в сервисе Платформа ОФД, чтобы осталось время для обучения персонала, апробации системы на практике и интеграции ее в обычные бизнес-процессы.

Как работает передоверие

Руководитель компании может оформить передоверие представления сотрудниками интересов компании с помощью МЧД с правом передоверия, которую он подписывает своей КЭП.

Например, руководитель компании наделяет полномочиями подписывать договоры начальника отдела продаж — оформляет МЧД с правом передоверия и подписывает ее своей КЭП.

Начальник отдела продаж наделяет правом подписывать договоры менеджера отдела — оформляет и передает ему МЧД, подписанную своей электронной подписью.

Теперь менеджер по продажам может заключать сделки с контрагентами, подписывая договоры в ЭДО своей электронной подписью. К комплекту документов необходимо приложить две МЧД: одну с правом передоверия — от руководителя компании, вторую — от начальника отдела продаж.

Платформа ОФД — удобный сервис для комплексной цифровизации бизнеса.

ОФД и фискальные накопители, электронный документооборот, выпуск КЭП, оформление МЧД,маркировка товаров, электронная сдача отчетности и аналитика — все в одном интерфейсе для предпринимателя. Личный кабинет интегрирован в привычное ПО 1С: Бухгалтерия.

Платформа ОФД Передача чеков с касс в ФНС и ЦРПТ. Аналитика для развития бизнеса. Сервисы для предпринимателя, бухгалтера, менеджера. Попробовать



Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KRqkH