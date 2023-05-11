Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

Что такое МЧД
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, подписанный УКЭП руководителя компании или ИП. Нужен он для того, чтобы подтвердить полномочия сотрудника, который взаимодействует с госорганами и контрагентами от имени работодателя.
В соответствии с последними поправками к закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ, любой пакет документации, который отправляется в государственные органы по каналам ТКС и ЭДО, должен быть скреплен личной электронной подписью физического лица и сопровождаться файлом МЧД.
Сроки внедрения машиночитаемой доверенности
Дата, когда машиночитаемая доверенность станет обязательной для всех субъектов бизнеса, отложена до 1 сентября 2023 года (см. закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ).
Сейчас же действует переходный период, в течение которого можно использовать по желанию:
сертификат ЭП физлица вместе с МЧД,
либо
сертификат ЭП представителя юрлица, в котором указаны личные данные сотрудника и сведения об организации.
Оба варианта считаются допустимыми.
У организаций и ИП, таким образом, есть время заранее подготовиться к новой схеме работы: оформить электронные подписи для физлиц и доверенности.
Например, для оформления МЧД можно будет воспользоваться инструментами в рамках сервисов личного кабинета Платформы ОФД.
Получить электронную подпись в 2023 году можно без посещения ФНС, если действовать через Платформу ОФД.
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Требования к оформлению МЧД
Единые требования к машиночитаемой доверенности закрепляют приказы Минцифры от 18.08.2021 № 857 и от 18.08.2021 № 858. ФНС также рекомендует получить разъяснения по формату машиночитаемой доверенности у оператора информационной системы, в которой пользователь будет ее применять.
Формат файла
XML – по общему правилу;
PDF – в исключительных случаях
Формат ЭП в подписи
XMLDSIG или формат, который утвердил приказ Минцифры от 14.09.2020 № 472
Содержание доверенности
Какие полномочия можно передать по машиночитаемой доверенности
Машиночитаемая доверенность — по сути электронный аналог документа на бумаге. То есть сотруднику-физлицу можно передать все те же права подписанта, что были раньше на физическом носителе.
Например:
сдавать отчетность в контролирующие органы (ФНС, Социальный фонд, Росстат);
взаимодействовать с другими госслужбами (Росреестром, Росалкогольрегулированием и прочими);
отправлять документы в кредитные учреждения, банки, нотариат;
работать в системе маркировки «Честный ЗНАК»;
вести ЭДО с контрагентами;
обмениваться кадровыми электронными документами с «удаленщиками»;
подписывать договоры;
Каждое полномочие указывается в МЧД в следующем формате:
Наименование.
Уникальный идентификационный номер.
Дата включения наименования и идентификатора в классификатор полномочий.
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Классификатор полномочий для МЧД
Классификатор полномочий — это сборник справочников, разрабатываемый Минцифры, для удобного использования всеми участниками ЭДО.
Подходящее наименование необходимо найти в перечне и вписать в доверенность вместе с указанием идентификационного номера. Единые коды позволят информационной системе УЦ автоматически определять полномочия подписанта.
Классификатор уже доступен на портале ЕСНСИ, но будет еще дополняться. Сейчас он включает идентификаторы для электронного документооборота с ФНС, Федеральным казначейством, ЦБ, Минстроем.
Классификатор предназначен для автоматизации процесса определения полномочий подписанта. Пока он находится в процессе разработки, полномочия в МЧД можно указывать вручную.
Как начать работу с машиночитаемыми доверенностями
Переход на новую схему состоит из нескольких этапов. Однако вся процедура (тем более в сотрудничестве с аккредитованным УЦ) займет всего пару дней.
Руководителю компании или ИП необходимо:
Получить КЭП на себя, чтобы сохранить возможность подписывать документы после 31 августа 2023 года.
Оформить КЭП физического лица, у которого есть право подписи (отправляет отчетность в ФНС, работает с ЕГАИС, ведет ЭДО с контрагентами).
Пример, как заказать КЭП онлайн в сервисе Платформа ОФД. Для получения подписи нужно заполнить анкету заявителя и прикрепить скан паспорта в формате jpg, tiff, jpeg или pdf размером до 10 Мб.
Выпустить машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников.
Сделать это можно на сайте ФНС или в любом сервисе, где уже реализована такая возможность. Руководитель заполняет необходимые сведения в бланке МЧД и подписывает готовый документ своей УКЭП. Например, это можно сделать в сервисе Платформы ОФД.
По данным ФНС, на конец прошлого года было зарегистрировано 13 098 машиночитаемых доверенностей. Однако стоит принять во внимание, что система обмена документами через платформу-блокчейн только тестировалась в 2022 году. К эксперименту в разное время присоединялись фискальные органы, ЦБ, Росстат, Почта России, нотариат. Сегодня осталось буквально несколько месяцев до массового внедрения МЧД, поэтому процесс пойдет быстрыми темпами.
Начните процедуру перехода прямо сейчас: обновите сертификаты КЭП в соответствии с новыми требованиями, оформите доверенности на сотрудников в сервисе Платформа ОФД, чтобы осталось время для обучения персонала, апробации системы на практике и интеграции ее в обычные бизнес-процессы.
Как работает передоверие
Руководитель компании может оформить передоверие представления сотрудниками интересов компании с помощью МЧД с правом передоверия, которую он подписывает своей КЭП.
Например, руководитель компании наделяет полномочиями подписывать договоры начальника отдела продаж — оформляет МЧД с правом передоверия и подписывает ее своей КЭП.
Начальник отдела продаж наделяет правом подписывать договоры менеджера отдела — оформляет и передает ему МЧД, подписанную своей электронной подписью.
Теперь менеджер по продажам может заключать сделки с контрагентами, подписывая договоры в ЭДО своей электронной подписью. К комплекту документов необходимо приложить две МЧД: одну с правом передоверия — от руководителя компании, вторую — от начальника отдела продаж.
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