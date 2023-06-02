Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать.

Что произошло: изменения в Налоговом кодексе

С 1 июля 2023 года на всей территории страны вводится акциз на сладкие напитки, а именно (закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ):

напитки на основе минеральной или питьевой воды с добавлением сахара, сиропа или меда, которые реализуются в потребительской упаковке . Например, энергетики и газировка.

с концентрацией от 5 г углеводов на 100 мл напитка;

объемная доля этилового спирта — не более 1,2%.

Установили ставку акциза — 7 рублей за литр напитка.

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Нововведения не распространяются на следующие напитки:

Если они изготовлены организациями или ИП, которые оказывают услуги в сфере общественного питания. Напитки, которые не относятся к сахаросодержащим, а именно:

специализированная пищевая продукция, которая прошла госрегистрацию в соответствии с правом ЕАЭС;

обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в состав которых входит двуокись углерода;

алкогольная продукция крепче 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы;

квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно;

соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы;

молоко и молочная продукция;

кисели и напитки на растительной основе, которые произвели из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в состав которых входит двуокись углерода.

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Что изменится для участников рынка сладких напитков

Маркирует акциз и уплачивает налог в бюджет производитель. По реализованной продукции он также должен сдать декларацию.

У оптовых и розничных продавцов не возникает обязанности платить налог за подакцизный товар, так как он уже заложен в стоимость.

Но продавцы сладких напитков должны быть осведомлены, что реализуют подакцизный товар, и при необходимости внести изменения в ККТ, а в некоторых случая перерегистрировать кассу.

Перерегистрировать кассу в связи с заменой фискального накопителя — можно самому. Подробнее в инструкции.

Что изменится в работе с ККТ у продавцов сладких напитков

Алгоритм действий продавцов сладких напитков зависит от того, работали ли они ранее с подакцизными товарами, и как зарегистрирована кассовая техника.

Компания уже продавала ранее подакцизные товары. Тогда перерегистрировать кассу в налоговой службе не нужно, но важно внести изменения в ее настройки. В сервисе товароучета следует для карточек сладких напитков поменять «подакцизный» признак. После этого в кассовом чеке будет указано «Подакцизный товар» или «АТ». У компании зарегистрирована касса, но ранее акцизные товары не продавались. Здесь не обойтись без перерегистрации контрольно-кассовой техники. После перерегистрации кассы в налоговой службе важно также внести изменения в ее настройки и карточки товаров. Компания впервые регистрирует новый кассовый аппарат. В заявлении о регистрации кассы нужно указать, что она будет использоваться для реализации подакцизных товаров (строка 155 раздела 2). В настройках ККТ также следует указать данный факт, чтобы при продаже напитков в чеке был отражен соответствующий признак.

Обращаем внимание!В случае торговли подакцизной продукцией рекомендуется использовать накопитель со сроком 13-15 месяцев.

Несмотря на возможность установки любого ФН по закону, они проработают 410 дней (чуть меньше 14 месяцев). Поэтому если в кассе установлен фискальный накопитель на 36 месяцев, то нужно не только перерегистрировать кассу, но и заменить накопитель.

Приобрести фискальный накопитель на 15 месяцев можно, например, в личном кабинете сервиса Платформа ОФД. Все просто: авторизируйтесь в личном кабинете;

выберите ФН на 15 месяцев;

оплатите счет.

Какие последствия, если не перерегистрировать кассу

В случаях, если компания или предприниматель применяют ККТ, которая не соответствует требованиям, не соблюдают порядок, сроки регистрации и перерегистрации техники, то они нарушают закон № 54-ФЗ.

Размеры штрафных санкций зависят от организационно-правовой формы нарушителей:

ИП может получить предупреждение или штраф в размере от 1500 до 3000 рублей ;

организация также может получить предупреждение либо штраф в большем размере — от 5000 до 10000 рублей.

Платформа ОФД советует проверить, не включены ли ваши товары в список акцизных. Лучше заранее подготовиться к замене ФН и перерегистрации кассы.

Можно воспользоваться возможностью бесплатной перерегистрации кассы согласно инструкции в Базе знаний на сайте platformaofd.ru.

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