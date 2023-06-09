ОФД — что это и с чего начать работу

В России, согласно данным ФНС, в мае действовало более 3,6 млн кассовых аппаратов, которые выбили более 7 млрд кассовых чеков. Почти все из них переданы в налоговую службу через операторов фискальных данных — ОФД. Базовая задача таких компаний известна — передача документов с ККТ в ФНС. Расскажем, чем еще полезны и как развиваются ОФД.

Что такое ОФД

Оператор фискальных данных — это организация, которая оказывает услуги по обработке, хранению, передаче и защите фискальных данных.

Фискальные данные является неотъемлемой частью системы фискального учета и контроля за расчетами в торговых и сервисных организациях.

Роль современного оператора ОФД давно вышла за пределы кассовой сферы. Оператор фискальных данных с каждым годом укрепляется как платформа, которая обеспечивает быстрый переход бизнеса к цифровизации.

Важнейшая задача оператора — помочь бизнесу четко соблюдать закон.

Для этого в личном кабинете ОФД работает сервис мониторинга работы касс и фискальных накопителей. Сервис предупредит бизнес об ошибках в чеках и недочетах по кодам маркировки.

В личном кабинете ОФД можно не только узнать срок окончания ФН, но и купить новый. Бухгалтер может оперативно увидеть ошибки в чеках, фискальных документах и исправить их, избежав штрафов от контролирующих органов.

Согласно ежегодному рейтингу операторов фискальных данных, который проводит агентство CNews Analytics, крупнейшим оператором фискальных данных, как по числу подключенных касс, так и по количеству и качеству дополнительных сервисов, является компания «Платформа ОФД». Она занимает почти треть российского рынка.

В настоящее время в России действует ряд ОФД, информация о которых доступна в официальном реестре ФНС.

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Как работает ОФД

ОФД служит связующим звеном между предпринимателем, государством и покупателем. Он обрабатывает и контролирует каждый чек с кассы — отправлен он, не отправлен в ФНС, по какой причине; сигнализирует, не закончился ли срок службы ФН и т.д. Одновременно, позволяет отправлять чеки покупателю в электронном виде, например, SMS-сообщением, в мессенджеры или по электронной почте.

Кроме того, в связке с базовой функцией по передаче чеков, предоставляет другие сервисы для сферы торговли и услуг по работе с документами и автоматизации бизнес-процессов.

Для покупателей тоже есть плюсы — через ОФД можно проверить кассовый чек. Для этого надо перейти на сайт оператора, указанный в чеке, и проверить документ по реквизитам чека, а также воспользоваться бонусами и подарками в чеках.

Как использовать инструменты ОФД

Компания-ОФД обеспечивает бизнесу работу с электронными документами, маркировкой товаров, позволяет сдавать электронную отчетность и предоставляет другие сервисы.

Маркировка товаров

ОФД упрощает и автоматизирует работу с товарами, которые подлежат обязательной маркировке. При продаже информация о реализованном товаре с маркировкой автоматически будет уходить в систему Честный ЗНАК, а магазин будет видеть их статусы, ошибки, получать аналитику по маркированным товарам.

Например, сервис «Учет марок» — это комплексное решение: поддержка от специалистов при регистрации в Честном ЗНАКе, отслеживание ошибок, аналитика продаж, проверка кодов маркировки. Предусмотрена работа с любой кассой, и интеграция со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, ЕЛК Честный ЗНАК. Подключить сервис «Учет марок»

Электронный документооборот

ЭДО активно внедряется в большинство процессов предпринимателя. Работа с маркировкой невозможна без ЭДО. С его помощью продавец и покупатель обмениваются документами, которые содержат сведения о маркированных товарах.

Подключиться к ЭДО понадобится и для работы с прослеживаемыми товарами. Под прослеживаемость попадают товары, которые ввезли из-за границы, даже если это ближайшие к России страны, такие как Белоруссия.

Компании подключают ЭДО, в том числе и для собственного удобства. ЭДО позволяет наладить безопасный документооборот и ускорить все бизнес-процессы. Документы подписываются в один клик и не теряются при доставке.

Современные операторы фискальных данных учитывают особенности торговли, предлагают в составе тарифов или в качестве отдельной услуги — подключение к ЭДО.

Сервис «Платформа ЭДО» — простой и оперативный обмен документами между организациями. Электронный документ, который подписан КЭП через сервис Платформа ЭДО, полностью заменяет бумажный документ и его не придется дублировать на бумаге. Предусмотрена интеграция с системой Честный ЗНАК. Подключиться к ЭДО

Передача отчетов в госорганы

Сервисы ОФД стали настолько универсальными, что с их помощью можно сдавать электронные отчеты — в налоговую и другие контролирующие органы. Все в онлайн, без установки программы на компьютер — из офиса, из дома, даже сидя за прилавком своего магазина.

Платформа ОФД предоставляет такой сервис — «Платформу Госотчет». Электронная отправка отчетности — это гарантия отсутствия ошибок в отчетах и всегда актуальные формы отчетности. «Платформа Госотчет» проверяет отчет перед отправкой и позволит вести переписку с ФНС и СФР прямо в сервисе при возникновении вопросов. Подключиться к сервису сдачи отчетности

Как начать работу с ОФД

Перед заключением договора с оператором ОФД, не лишним будет узнать:

Какие услуги предлагает оператор — только передачу данных или и другие сервисы, например, подбор онлайн-кассы, регистрацию ККТ в налоговой, подключение к ЭДО и сдачу электронной отчетности.

Что входит в тарифы . Например, при покупке кассы — в цену входит фискальный накопитель или он покупается отдельно, есть ли бесплатная услуга по отправке электронных чеков покупателю или придется за нее доплатить и т.д.

Насколько удобен личный кабинет и какие возможности предоставляет. Например, очень полезным может оказаться инструмент онлайн-анализа продаж торговой точки. ОФД обеспечивает эффективность работы торговых точек. Помогает предпринимателю в принятии управленческих решений, например при формировании товарной матрицы. Маркетингу – дает объективную статистику о продажах, результатах рекламных активностей.

Поддержка 24/7. Если ваш бизнес работает круглые сутки или в ночное время, то сотрудник всегда может решить возникшие проблемы. Наличие мобильного приложения с чатом техподдержки — несомненный плюс.

«Платформа ОФД» предоставит все необходимые опции в личном кабинете клиента. А в мобильным приложении есть все необходимое для руководителя и бухгалтера — информация о продажах, возвратах, аналитика.

Удобно, когда все в едином окне — ОФД, ЭДО, электронная отчетность, маркировка, бизнес-аналитика и сопутствующий сервис.

Приобрести и настроить оборудование, подключиться к различным решениям ОФД, можно во всех регионах России у партнеров «Платформы ОФД» — в центрах технического обслуживания бизнеса и сервисных центрах по работе с кассовой техникой.

Перспективы развития ОФД в ближайшее время

На базе ОФД развивается все больше аналитических сервисов и решений, действующих в партнерстве с другими игроками рынка данных.

Например, появился аналитический проект «Чек Индекс», который работает в сотрудничестве с профильными компаниями-экспертами.

Продукты для финансовых организаций на базе AI и Big data от ОФД сегодня встроены в кредитные процессы банков. Онлайн-информация позволяет финансовым институтам оперативно принимать сложные решения, а также эффективно работать с клиентской базой.

Благодаря сотрудничеству с банками, ОФД помогает покупателю получать больше удобства в пользовании приложениями и программами лояльности.

Происходит более плотное взаимодействие операторов с ЦРПТ и системой маркировки, вовлечение в решение масштабных задач от ФНС в части трансформации и обеспечения прозрачности экономики. Игроков рынка ждет большой объем работы с функционалом в рамках развития маркировки товаров, системы прослеживаемости, машиночитаемых доверенностей.

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