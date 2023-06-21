Новые категории для маркировки товаров. Обзор изменений законодательства

С 1 сентября 2023 года список товаров, которые нужно маркировать, дополнится новыми категориями. Рассказываем об актуальных изменениях в законодательстве.

Какие товары будут маркироваться с 1 сентября 2023

Вода для детского питания.

С 1 сентября производители и импортеры будут отправлять в «Честный ЗНАК» информацию о вводе детской воды в оборот.

С 01.03.2024 компании должны передавать данные о движении товаров в объемно-сортовом учете (ОСУ), выводе из оборота при розничной продаже через онлайн-кассы и выбытии воды, купленной для своих нужд.

Пищевые биологически активные добавки (БАДы).

Кроме производителей и импортеров, в «Честном ЗНАКе» нужно зарегистрироваться дистрибьюторам, аптекам и другим розничным продавцам БАДов. С 01.10.2023 производители и импортеры должны отпускать только маркированные товары.

С 01.03.2024 необходимо уведомлять «Честный ЗНАК» о поэкземплярном выбытии товаров, независимо от того, розничная это продажа или нет.

Отдельные виды медицинских изделий.

К таким товарам относятся:

К началу сентября компании, занимающиеся здравоохранением и оказывающие социально-медицинские услуги, а также торгующие медицинскими изделиями, должны зарегистрироваться в системе.

С 1 октября 2023 года отчитываться о вводе в оборот должны те, кто производит и ввозит в Россию очистители воздуха, ортопедическую обувь, стельки и полустельки. Для остальных это требование начнет действовать с 01.03.2024.

Отдельные виды безалкогольных напитков

В перечень продукции входят:

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К 1 сентября компании должны подать заявление на регистрацию в «Честном ЗНАКе». Если они только начинают участвовать в обороте напитков, то зарегистрироваться нужно не позднее, чем через 7 календарных дней с начала участия.

Сроки начала обязательной маркировки отличаются в зависимости от вида упаковки:

01.12.2023 — для товаров в стеклянной и полимерной таре (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье);

01.03.2024 — для товаров в алюминиевых и полимерных упаковках;

01.06.2024 — для напитков в кегах, Tetra Pak и другой таре.

С 05.11.2024 DataMatrix коды нужно будет сканировать при продаже и через ОФД отправлять данные в «Честный ЗНАК».

Кресла-коляски

С 1 сентября 2023 года производителям и импортерам нужно зарегистрироваться в системе, а с 01.10.2023 отпускать только промаркированные товары и отчитываться о вводе их в оборот. Остатки на складах нужно промаркировать до 01.09.2024.

Кожные антисептики и парфюмерно-косметические средства для рук с антимикробным действием

С 1 сентября 2023 года начинается регистрация в системе, с 1 октября — передача данных о вводе в оборот. С 01.03.2024 организации должны сканировать коды при продаже, а с 01.05.2024 — отправлять сведения о выводе из оборота продукции для своих нужд.

Под вопросом: радиоэлектронная продукция

С маркировкой некоторых видов радиоэлектроники, таких как трансформаторы, фонари, лампы и пульты, вопрос еще не решен — она стартует не раньше 01.09.2023. В июле прошлого года опубликован проект постановления о проведении эксперимента, а окончательные сроки внедрения пока не определены.

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Маркировка пива с 1 октября 2023

Компании, производящие и импортирующие пиво и слабоалкогольные напитки в полимерной и стеклянной таре, должны зарегистрироваться в ГИС МТ. Остальные должны сделать это к 15.01.24.

С этой даты продавцы пива в кегах будут также отчитываться о продажах через онлайн-кассы и отправлять данные о подключении кегов к оборудованию для розлива.

Что меняется с 1 декабря 2023

Передача в «Честный ЗНАК» информации о выводе из оборота бутилированной воды и молочной продукции для HoReCa и госучреждений

Кафе, отели, бары, рестораны и другие представители HoReCa, а также госучреждения — например, столовые в больницах и школах, покупающие воду для своих нужд (не для последующей продажи), должны отправлять сведения о выводе ее из оборота.

Также HoReCa и госучреждения будут передавать информацию об обороте и выбытии молочной продукции, приобретенной для собственных нужд.

Под вопросом: маркировка товаров легкой промышленности

Обязательное нанесение DataMatrix кодов на одежду хотели ввести еще в июне, но срок инициативы Минпромторга сдвинулся пока на полгода — на 01.12.2023. В списке товаров, которые планируют маркировать, 13 групп:

Система электронного документооборота Платформа ЭДО взаимодействует с системой «Честный ЗНАК» и позволяет работать с маркированными товарами в соответствии с законодательством. Подключиться к ЭДО

Фермеры (КФХ,СПК) должны маркировать молочную продукцию

Фермеры начнут маркировать молочную продукцию и отправлять информацию о ее вводе в оборот и выбытии.

К 1 декабря 2023 году нужно отладить процессы по заказу и оплате кодов, печати их на продукции, а также зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе».

Кто подключается к системе маркировки в 2024

31 марта 2024 года заканчивается эксперимент по маркировке пищевой икры осетровых и лососевых рыб. Можно ожидать, что вскоре после этого начнется обязательная маркировка этой продукции.

С 1 сентября 2024 года стартует обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам. Такое распоряжение уже подписано правительством.

Вы можете определить, нуждается ли ваша продукция в маркировке, используя код ТН ВЭД. Полный список товаров, коды и даты внедрения опубликованы в соответствующих постановлениях правительства.

Если товар требует маркировки, нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе», изучить этапы работы с системой и сроки запуска.

Для подключения к «Честному ЗНАКу» понадобится ЭДО, во время регистрации в личном кабинете нужно будет указать ID участника системы электронного документооборота. Можно использовать удобный сервис Платформа ЭДО.

Электронную подпись для работы с ЭДО можно получить без посещения налоговой инспекции.

Чтобы облегчить процесс подготовки к маркировке товаров, можно воспользоваться комплексным решением Учет марок для магазинов.

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