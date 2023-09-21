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Платформа ОФД
Ведение бизнеса

«Платформа ОФД» за 7 лет стала платформой цифровизации бизнеса

Терабайты данных, миллиарды чеков, цифровизация торговли и Data-сервисы. В сентябре компании «Платформа ОФД», а также всей системе ОФД и онлайн-касс России, исполнилось 7 лет. 
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«Платформа ОФД» за 7 лет стала платформой цифровизации бизнеса
Иллюстрация: Платформа ОФД

Как развивается рынок, какую пользу несет бизнесу, государству, гражданам, как используются новые технологии и инструменты — рассказали эксперты, на бизнес-завтраке «От ОФД до платформы цифровизации» 20 сентября в Москве.

Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД»:

  • В России, по итогам августа, более 3,6 млн онлайн-касс, в то время как в 2016 году по экспертным оценкам насчитывалось 1,2 млн оффлайн-касс. 

  • На рынке действуют 15 операторов фискальных данных, в то время как в сентябре 2016 года было 4 игрока. Лидер«Платформа ОФД».

Согласно ежегодному рейтингу от CNews Analytics, компания с 2018 года занимает 1 место в рейтинге российских ОФД и сейчас занимает почти 30% рынка. 

  • За 7 лет работы «Платформа ОФД» накопила в системе 90 млрд кассовых чеков с 1,1 млн онлайн-касс. Ежедневно обрабатывает 57 млн кассовых чеков, поступающих с 700 тыс. торговых точек. 

  • Партнеры — 5 тыс. сервисных компаний и центров технического обслуживания кассовой техники в российских регионах, которые вместе с компанией обеспечивают надежную работу розничной торговли и сферы услуг всей страны.

  • За 7 лет «Платформа ОФД» стала платформой цифровизации бизнеса. Помимо базового сервиса ОФД, компания развивает комплекс бизнес-направлений: электронный документооборот, включая ЭДО на транспорте; отчетность в госорганы, работу с маркировкой товаров, электронными подписями.

С каждым годом укрепляется как платформа, обеспечивающая быстрый переход бизнеса к цифровизации и вместе с тем, соблюдение закона. Задачи компании — обеспечивать пользователям дружелюбный сервис, помогать принимать решения на основе точных данных. 

Дмитрий Афанасьев, директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД»:

  • Посещаемость личного кабинета достигла уровня 150 тыс. пользователей в месяц (MAU). В мобильном приложении 43 тыс. пользователей. Ежемесячно передается свыше 1,8 млрд кассовых чеков, 150 млн email с чеками. 

  • В личном кабинете ОФД клиентами каждый месяц формируется порядка 250 тыс. выписок и отчетов для работы с госорганами и контрагентами

  • Для торговли и сферы услуг ЛК — инструмент контроля кассовой дисциплины, где можно оперативно видеть ошибки и недочеты по фискальной информации, поступающей в госорганы.

Сводная статистика показывает: порядка 10% ИНН из розничной торговли и услуг имеют различные ошибки и находятся под угрозой штрафов со стороны контрольных органов.

Под внимание регулятора потенциально подпадает порядка 732 млрд руб. выручки бизнеса за год. Вся эта информация «подсвечивается» в ЛК, чтобы клиенты могли принять меры реагирования.

  • В России высокими темпами идет цифровизация электронного документооборота. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. Драйверы цифровизации в этом направлении — маркировка и прослеживаемость товаров, ЭДО на транспорте, электронные архивы. 

  • С 2024 года ожидается масштабная цифровизация документооборота на транспорте. Сервис «Платформа ЭПД» компании в числе первых прошел аккредитацию регулятора и уже предоставляет работу со всеми видами электронных документов для транспортной отрасли.

  • Чеки с маркировкой товаров сегодня составляют порядка 25%. Предполагается, что в 2028 году их доля вырастет до 50% и выше.

Дмитрий Батюшенков, директор по продуктам на данных компании «Платформа ОФД»:

  • Массивы данных компании охватывают порядка 150 млн написаний товаров в день, около 5 млрд уникальных записей в сутки. 

  • Информация в базе распределяется на 3,5 тыс. категорий, свыше 3 млн брендов, более 21 млн товаров (SKU).

  • Основные потребили data-продуктов компании — производители, банки, сетевой ретейл. Число клиентов по данным на сегодняшний день превышает сотню компаний.

  • Благодаря применению Big Data от Платформы ОФД, клиенты снижают свои затраты на работу с данными — в среднем в 5 раз.

Платформа ОФД

Платформа ОФД

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Комментарии

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