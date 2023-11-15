Законопроект. Что может измениться в работе с онлайн-кассами в 2024 году

Минфин подготовил изменения в закон 54-ФЗ — предполагается, что они вступят в силу с 1 марта 2024 года. Поправки должны усовершенствовать законодательство, упростить жизнь предпринимателям и отрегулировать новые сервисы — например, формирование чека при оплате QR-кодом на кассе. Сейчас текст законопроекта проходит окончательную редакцию.

Если нужно заменить фискальный накопитель, перерегистрировать онлайн-кассу станет проще

Нововведения предполагают, что теперь в заявлении на перерегистрацию кассы не придется указывать сведения, которые в ИФНС отправляет ОФД в отчете об изменении параметров регистрации. Аналогично не нужно будет включать данные, которые отправляет ОФД, и при регистрации кассы. Датой подачи сведений в ФНС будут считать дату передачи информации ОФД.

Если в отчете о регистрации есть ошибка, то компания должна передать верную информацию, как и раньше — через ЛК налогоплательщика. При этом заявления на регистрацию и перерегистрацию ККТ все так же можно подать через ЛК ОФД, а еще через Госуслуги или производителя кассы.

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Карточки о регистрации и снятии с учета будут отправлять быстрее

С марта 2024 года карточки о регистрации или снятии кассы с учета будут направлять пользователю в течение 5, а не 10 рабочих дней с момента отправки заявления.

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При оплате на кассе магазина с помощью QR-кода чек нужно формировать сразу

Все больше покупателей пользуются СБП — оплачивают покупки по QR-коду. Поправки закрепляют процедуру выдачи чека — раньше этот процесс был не отрегулирован.

При оплате по QR-коду на кассе магазина, при непосредственном взаимодействии покупателя с кассиром или автоматическим устройством, кассовый чек должен быть пробит в момент расчета.

У покупателя будет больше способов посмотреть свой кассовый чек

При пробитии фискального документа на кассе продавец отправляет сведения о чеке по электронной почте или в смс-сообщении. А получить чек в электронной форме покупатель может с помощью сервиса «Мои чеки онлайн». В нем можно просмотреть все свои чеки и при необходимости скачать их. Чтобы попасть в сервис, покупателю нужно ввести номер мобильного телефона.

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Появятся требования к тексту на чеке

Высота строчных букв должна быть не меньше 2 мм, расстояние между строками — не менее 0,5 мм, контрастность символов — от 40% и выше. Сейчас чеки нередко печатают на недорогой чековой ленте, из-за чего качество печати невысокое.

Новые требования должны побудить компании активнее переходить на электронные чеки. Кроме того, чтобы уменьшить расход ленты, из печатной формы можно будет убрать необязательные реквизиты.

Касса может быть не обязательной в некоторых сферах деятельности

Использование ККТ не будет обязательным в ряде случаев:

для ИП, которые оказывают образовательные услуги и услуги в сфере физкультуры и спорта . Но они должны иметь соответствующую лицензию, а также эта деятельность должна быть для них основной.

для платежных агрегаторов , которые ведут деятельность от имени оператора по переводу средств.

для пунктов приема тары и материалов для вторичного использования, кроме лома черных и цветных металлов, драгоценных камней и металлов.

Разграничили ответственность между поставщиком и платежными агентами

Поправки четко определяют, кто ответственен за применение онлайн-кассы в случае агентской схемы расчета. Поставщик может не использовать ККТ, если его основной платежный агент или субагент применяет кассу, чтобы принимать платежи при передаче, возврате или обмене товаров. Чеки, которые выдает агент, должны содержать обязательные реквизиты.

Если агент не применял онлайн-кассу при расчетах с покупателем, ответственным за это будет поставщик.

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