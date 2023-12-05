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Проверки фискальных документов: тег 2108 обязательно включать в кассовые чеки для ФФД 1.2

От пользователей ККТ поступает информация, что с  ноября 2023 года налоговая инспекция проверяет, присутствует ли в чеке тег 2108 — реквизит «Мера количества предмета расчета» для ФФД 1.2. Рассказываем, что делать компании, если налоговая не приняла чек, чтобы не получить штраф.
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Проверки фискальных документов: тег 2108 обязательно включать в кассовые чеки для ФФД 1.2
Иллюстрация: Obsahovka/pexels

Что говорит закон об обязательности тега 2108

Таблица 97 приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» содержит информацию, что некоторые категории пользователей онлайн-касс могли не включать тег 2108 в состав кассового чека, БСО, чека коррекции и БСО коррекции до 1 февраля 2021 года

После этой даты реквизит «Мера количества предмета расчета» нужно включать в чек всем пользователям кассовой техники, которые применяют формат фискальных документов версии 1.2. Это требование касается:

  • товаров, которые не нужно маркировать в обязательном порядке;

  • штучных и дробных товаров, которые обязательно нужно маркировать.

Отметим, что в более ранних ФФД 1.05 и 1.1 тег 2108 не использовался.

Еще летом 2021 года, в письме ФНС от 28.07.2021 № АБ-4-20/10633@ налоговая предупреждала, что если компания не укажет в чеке название товара или услуги, она может получить штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей;

  • для юридических лиц — предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.

Поэтому организациям нужно внимательно отнестись к наличию всех нужных реквизитов в своих фискальных документах.

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Как исправить ошибку в чеке

Согласно приказу ФНС № ЕД-7-20/662@, отсутствие тега 2108 в чеке или БСО классифицируют как ошибку «отсутствие обязательного тега». Налоговая не примет такой фискальный документ. Пользователь кассовой техники должен сразу же исправить ошибку, чтобы избежать штрафных санкций.

Что нужно сделать, если нашли ошибку в реквизитах чека:

1. Проанализировать причины ошибки и устранить их. Так будет понятно, какое количество чеков требуется исправить.

2. Создать фискальные документы коррекции — на каждый документ с ошибкой нужно сформировать новый исправленный вариант. Для ФФД 1.2:

  • Чек коррекции с «обратным» признаком расчета (тег 1054), который полностью совпадает с ошибочным чеком (в теге 1192 «дополнительные реквизиты чека» необходимо указать фискальный признак ошибочного чека).

  • Чек коррекции с корректными данными и всеми обязательными реквизитами (в теге 1192 «дополнительные реквизиты чека» необходимо указать фискальный признак ошибочного чека). Более подробную информацию можно посмотреть в методических рекомендациях на сайте налоговой инспекции.

3. Написать заявление в ФНС о том, что выявили нарушение. К заявлению приложите документы и сведения, с помощью которых налоговая может идентифицировать расчет. Этот пункт нужно выполнить обязательно, чтобы избежать штрафов и доказать инспекции, что пользователь ККТ исправил ошибку самостоятельно.

Чтобы вовремя отследить ошибку и не получить штраф, контролируйте статусы фискальных документов в личном кабинете ОФД через сервис «Контроль нарушений». Благодаря ему вы получите оперативную информацию и быстро внесете соответствующие настройки на уровне кассы и ОФД по каждой торговой точке.

Также налоговая инспекция дает в вебинарах некоторые устные рекомендации относительно того, как исправить ошибку в теге 2108:

  • нужно корректировать фискальные документы, которые отмечены статусом «отказ в приеме»;

  • можно сформировать только один чек коррекции, в который включаются все нужные и верные реквизиты. ФНС объясняет эту возможность тем, что ФД с ошибкой не примут к учету, а значит, создавать чек коррекции с «обратным» признаком расчета нецелесообразно.

Важно. Информация выше имеет рекомендательный характер. Каким способом исправлять возникающие ошибки, пользователь ККТ решает самостоятельно.

Если у вас возникают сомнения, как корректировать фискальный документ, направьте в налоговую инспекцию официальное письмо от имени юридического или физического лица. В нем уточните, как именно провести исправление в случае, когда в чеке отсутствует тег 2108.

Регулярно проверяйте правильность передачи данных официальных продаж, чтобы не пришлось проводить выгрузки и сверки. Бесплатный Сервис от Платформы ОФД «Контроль нарушений» в режиме онлайн отслеживает недочеты, выявляет факторы риска и информирует об ошибках, автоматически обновляет статусы фискальных документов.

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Комментарии

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