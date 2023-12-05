Когда инспекция может снять ККТ с учета без заявления пользователя

Может ли быть так, что вашу кассу снимают с учета в ФНС, а вы об этом не знаете? Расскажем, почему так может произойти.

ФНС может снять ККТ с учета в одностороннем порядке, без дополнительного заявления от налогоплательщика. Это действие регламентировано письмом ФНС от 24.02.2023 № АБ-4-20/2278.

Раньше уже была такая практика, когда налоговая служба снимала ККТ с учета в одностороннем порядке, но временно эта возможность была приостановлена из-за пандемии. Сейчас же письмо ФНС от 02.04.2022 № АБ-4-20/5652 признали недействительным и налоговая снова может снять кассу с учета.

В каких случаях ФНС может снять кассу с учета в одностороннем порядке

1. Прекращение деятельности предприятия.

Независимо от того, по какой причине предприятие ликвидируется — если деятельность больше не ведется, значит и онлайн-касса больше не нужна. ФНС может снять ее с учета самостоятельно, если владелец не сделал этого сам, заранее.

2. Несоответствие ККТ требованиям закона.

Отсутствие кассы в реестре ФНС.

Входит ли ваша касса в перечень допустимых к применению онлайн-касс, можно проверить в реестре по ссылке. Отдельно есть реестр разрешенных фискальных накопителей. Эти реестры включают те ККТ, которые прошли проверочный тест у экспертов: если ваша касса и фискальный накопитель присутствуют в реестрах, то их использование точно законно.

Если онлайн-кассу исключили из реестра из-за введения новых требований к ККТ, то использовать в дальнейшем ее запрещено.

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Окончание срока амортизации кассы.

Касса может использоваться до окончания нормативного срока ее амортизации. Для ККТ это 7 лет с даты ее регистрации в ФНС.

О приближении окончания срока эксплуатации кассы, ФНС должна уведомить предпринимателя не позднее, чем через день после окончания срока амортизации. В этом случае предприниматель должен сам снять кассовый аппарат с учета и приобрести новый. Если этого не сделать, работники налоговой инспекции могут прийти с проверкой, предприятию грозит штраф.

Чтобы обезопасить свой бизнес, советуем чаще сверяться с реестром ККТ и реестром ФН — так вы будете уверены в соответствии вашей техники требованиям законодательства.

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3. Завершение срока годности ФН.

Срок годности фискального накопителя ограничен: сейчас используются ФН двух типов — на 15 и на 36 месяцев.

Выбор фискального накопителя зависит от режима налогообложения и формы собственности предприятия.

Фискальный накопитель на 15 месяцев используют те, кто:

торгует акцизным товаром;

ведет сезонный бизнес;

совмещает два налоговых режима — специальный и общий;

использует автономный режим применения кассы;

является агентом или субагентом.

Фискальный накопитель на 36 месяцев подходит тем, кто:

оказывает услуги;

применяет специальный режим налогообложения без совмещения (УСН, патент, ЕСХН).

Фискальный накопитель, у которого близится к концу срок годности, необходимо поменять заранее. Обычно об истечении срока ФН заранее приходит предупреждение в личном кабинете ОФД, или иногда кассовое оборудование выдает соответствующее оповещение.

Об окончании срока действия фискального накопителя уведомляет и ФНС. Сейчас это реализовано с помощью автоматической отправки сообщения в личный кабинет налогоплательщика. На бумажном носителе уведомления не отправляются.

Пусть всегда будет под рукой! Будьте уверены в сроке действия своего фискального накопителя. «Платформа ОФД» сообщит о приближающемся окончании службы ФН в личном кабинете — так ваш бизнес всегда будет в безопасности от неожиданных действий со стороны налоговой!

При замене фискального накопителя нужно провести перерегистрацию кассы в налоговой, а старый ФН хранить в течение пяти лет. Воспользуйтесь подробной инструкцией, чтобы перерегистрировать онлайн-кассу без ошибок.

Если фискальный накопитель не заменить вовремя, то он блокируется, соответственно данные о чеках не будут передаваться оператору фискальных данных и налоговой, что вызовет соответствующие вопросы со стороны регулятора и в дальнейшем может привести к тому, что кассу снимут с учета в одностороннем порядке.

Что нужно делать, если онлайн-касса снята с учета

В течение 60 календарных дней с даты снятия кассы с учета владелец должен предоставить данные с фискального накопителя налоговой. Исключением из этого правила может быть только неисправность накопителя.

Невыполнение этих требований ФНС относится к административным правонарушениям:

для юридических лиц — предупреждение или штраф в размере 5 000-10 000 рублей;

для работников — предупреждение или штраф в размере 1 500-3 000 рублей.

Чем одностороннее снятие кассы с учета опасно для бизнеса

Одностороннее снятие ККТ с учета со стороны налоговой инспекции может привести к камеральным проверкам или штрафам, если предприниматель будет продолжать работать на кассе, снятой с учета.

Когда расчеты с клиентами проводятся через незарегистрированную кассу, это нарушение будет приравнено к отсутствию ККТ. В этом случае не важно, знает ли предприниматель о том, что его касса снята с учета, или нет.

При камеральной проверке могут назначить следующие штрафы:

работникам — 25-50% от суммы расчетов, но не менее 10 тысяч рублей;

предприятию — 25-50% от суммы незарегистрированных операций, но не менее 30 тысяч рублей.

Срок давности по этому нарушению — 2 месяца. То есть если инспекторы придут с проверкой позже, то штрафа можно избежать.

Резюмируем. Налоговая может снять ККТ с учета самостоятельно, но вы можете обезопасить свой бизнес:

Регулярно проверяйте наличие ККТ и ФН в реестрах налоговой.

Не используйте ККТ после окончания срока амортизации.

Заранее меняйте фискальный накопитель до истечения срока службы и своевременно регистрируйте технику в ФНС.

Отследить сроки действия и ошибки по контрольно-кассовой технике и чекам поможет «Платформа ОФД»: в личном кабинете пользователя отражены все данные о кассах и переданных чеках. Ведите бизнес законно с «Платформой ОФД».

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