Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ

По требованиям закона, кассу должны применять организации и предприниматели, которые проводят расчеты, в том числе между юрлицами. Но не всегда: разбираем нюансы закона, чтобы работать в соответствии с его требованиями и избегать штрафов.

Когда в расчетах с юрлицами используется онлайн-касса

По закону № 54-ФЗ онлайн-кассу обязаны применять все юрлица и предприниматели, которые занимаются продажей товаров и оказанием услуг. Соответственно, информация о продажах должна передаваться в налоговую через ОФД.

Есть законодательные исключения для некоторых категорий бизнеса — те, что могут не использовать кассу для расчетов, перечислены в ст. 2 закона 54-ФЗ. Кроме того, необходимость использования кассы зависит от способа расчетов между юрлицами.

Компании и предприниматели применяют такие виды расчетов:

безналичный — пожалуй, наиболее распространенный способ, когда деньги перечисляют на основании выставленных счетов, актов, накладных или других документов по реквизитам через банк;

наличные средства ;

электронные средства платежа — с помощью QR-кода через СБП или банковские карты.

В первом случае, при осуществлении платежа с расчетного счета одного предпринимателя на расчетный счет другого, касса может не применяться. Однако при этом предприниматель должен подтвердить свой статус ИП с помощью документов, чтобы платеж не был расценен как поступление денег от физлица. Также нужно будет пробить чек на онлайн-кассе, если предприниматель платит с личного счета.

При оплате наличкой пробить чек на онлайн-кассе необходимо, даже если покупатель — юрлицо. При этом нужно помнить, что в рамках одного договора между компаниями сумма наличных расчетов не может быть больше 100 тыс. рублей (п. 4 Указания Банка России № 5348-У). Если расчет проводят в иностранной валюте, то сумма также должна быть эквивалентна 100 тыс. рублей по курсу ЦБ.

При расчетах с помощью банковской карты — в том числе корпоративной — применять онлайн-кассу нужно. Проведение платежей через СБП считается оплатой с предъявлением электронного средства платежа. Это значит, что также требуется выдать покупателю чек с помощью ККТ.

Пробивать чек при расчетах между компаниями нужно не позднее следующего рабочего дня за тем, когда средства поступили на расчетный счет.

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Какие реквизиты должны быть в чеке при расчетах между юрлицами

В соответствии с п. 6.1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ в чеке, помимо стандартных обязательных реквизитов, необходимо указать:

наименование организации-клиента или ФИО предпринимателя;

ИНН покупателя;

сумму акциза (если применимо);

информацию о стране происхождения товара и регномер таможенной декларации, если проводятся расчеты за товар.

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Как выбрать кассу и ОФД для расчетов с юрлицами

Если вы находитесь в процессе выбора онлайн-кассы, стоит обратить внимание на следующие критерии:

Соответствие законодательству.

Онлайн-касса должна соответствовать требованиям законодательства и входить в реестр онлайн-касс ФНС.

Простота использования.

Если вы только начинаете свой бизнес, выбирайте кассу с простым интерфейсом и навигацией, чтобы упростить процесс работы с ней.

Интеграция с другими сервисами.

Убедитесь, что выбранная вами касса совместима с вашим бухгалтерским программным обеспечением, сайтом или мобильным приложением.

Стоимость.

Сравните цены на разные модели касс и выберите ту, которая соответствует вашему бюджету. Также стоить учесть, что стоимость обслуживания и дополнительные расходы также могут повлиять на общую стоимость владения кассой.

Обслуживание и поддержка.

Выбирайте кассу от надежного поставщика, который предлагает качественное обслуживание и поддержку своих клиентов. Платформа ОФД рекомендует обращаться к своим партнерам — сервисным компаниям и ЦТО (центрам техобслуживания касс), которые работают во всех регионах страны.

Технические характеристики.

Проверьте скорость работы кассы, возможность ее подключения к различным программам (например, если хотите печатать чеки из 1С или другой учетной системы), которые могут быть полезны для вашего бизнеса.

В целом, при выборе онлайн-кассы необходимо учитывать имеющееся у вас ПО и объемы продаж, чеков, которые планируется проводить через кассу.

Например, если у вас установлена 1С:Бухгалтерия 8.0, к ней может быть удобно подключить фискальный регистратор — ККТ без клавиатуры и дисплея — и работать полностью в привычном интерфейсе программы.

Выбор ОФД.

Касса не будет передавать чеки без оператора фискальных данных. Как правило, ОФД выбирают по надежности, удобству функционала в личном кабинете и дополнительным сервисам в связке с ОФД. Проще ориентироваться на ежегодный рейтинг операторов фискальных данных

Что будет, если не использовать онлайн-кассу и ОФД

Если предприниматель или юрлицо не использует ККТ, хотя по закону должен это делать, то ему грозят штрафы по 14.5 КоАП.

За неприменение ККТ штрафы составят:

для ответственных лиц — 25%–50% суммы расчета без кассы, но не меньше 10 тысяч рублей;

для юрлиц — 75%–100% суммы расчета без кассы, но не меньше 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении и если сумма платежей без ККТ достигла 1 млн рублей и больше, предпринимателю и организации могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.

По ст. 4.1.1 КоАП, если субъекты МСП нарушили правила в первый раз, то сначала налоговая вынесет им предупреждение, а штраф назначит при повторном нарушении закона.

Также предусмотрены штрафные санкции за невыдачу чека:

2 тыс. рублей — для должностных лиц и предпринимателей;

10 тыс. рублей — для компаний.

Каждый чек при передаче в налоговую проходит форматно-логический контроль. Если в процессе него выявлены какие-либо ошибки, например, отсутствуют обязательные реквизиты, то чек уйдет в карантин и не будет принят к учету ФНС. В итоге регулирующие органы посчитают это нарушением применения онлайн-кассы. Но штрафа можно избежать — важно своевременно обнаружить ошибку, исправить ее и сформировать чек коррекции.

В сервисе «Контроль нарушений» вы сможете следить за статусом чеков в режиме реального времени. Сервис проинформирует вас об ошибках и автоматически обновит статусы по чекам, которые попали в карантин. Вы получите доступ к информации о предупреждениях и ошибках в чеках и порядке применения касс за любой период времени.

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